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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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Sıradan bir ayrılık değil: Ferran Torres, Barcelona'da büyüklerin arasına giriyor

FEATURES
F. Torres
Elche - Barcelona
Elche
Barcelona
La Liga
Paris Saint-Germain - Rennes
Paris Saint-Germain
Rennes
1. Lig
Neymar
İspanya
Fransa
Brezilya

İspanyol yıldızın transferinin mali bedeli, onu istisnai bir konuma yerleştiriyor

Barcelona, 26 yaşındaki İspanyol forveti Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transferini resmen açıkladı. Böylece oyuncu, kulübün tarihindeki en pahalı satış anlaşmalarından birine dönüşerek Katalan takımıyla olan yolculuğunu sonlandırdı.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre Barcelona'nın, Ferran Torres'in ayrılığı karşılığında yaklaşık 50 milyon euro elde etmesi bekleniyor. Bu rakamla oyuncu, kulübün tarihindeki en pahalı satışlar listesinde beşinci sırada yer alacak.

Torres'in Barcelona ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu; ancak oyuncu yeni bir tecrübe yaşama isteğini dile getirdi. Bu durum, Katalan kulübünün, Manchester City ile anlaşma sağladığında ödediği bonservis bedelinin büyük bir kısmını geri kazanmasına imkân tanıdı. Söz konusu bedel 55 milyon euro sabit ücretin yanı sıra 10 milyon euro da bonuslardan oluşuyordu.

Bu gelir, kulübün gelecek sezona hazırlık kapsamında kadrosunu güçlendirmeye yönelmesiyle birlikte, Barcelona'ya yaz transfer döneminde yeni bir mali soluk sağlıyor.

Böylece operasyon, oyuncunun ortam değiştirme isteği ve Barcelona'nın anlaşmadan mali açıdan yararlanması ışığında tüm taraflar için faydalı görünüyor.

İşte Barcelona tarihindeki en pahalı 10 satış anlaşması

  • 1- Neymar | Paris Saint-Germain — 222 milyon euro

    Brezilyalı Neymar, Barcelona'nın en pahalı satışları listesinin başında yer alıyor. Paris Saint-Germain, 2017 yazında sözleşmesindeki serbest kalma bedelini ödeyerek oyuncuyu 222 milyon euro karşılığında Fransız kulübüne transfer etti; bu, futbol tarihinin hâlâ en pahalı transferi olma özelliğini koruyor.

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  • 2- Arthur Melo | Juventus — 80,6 milyon euro

    Brezilyalı orta saha oyuncusu 2020 yılında 80,6 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olurken, bu anlaşma aynı yaz Miralem Pjanic'in 60 milyon euro artı 5 milyon euroluk bonuslar karşılığında Barcelona'ya geçişiyle bağlantılıydı.

  • 3- Luis Figo | Real Madrid — 60 milyon euro

    Portekizli Luis Figo'nun Real Madrid'e transferi, Barcelona tarihinin en tartışmalı ayrılıklarından biri olmaya devam ediyor. Katalan ekibinin en önemli yıldızlarından biri olan oyuncu, tarihi ezeli rakibe 2000 yılında, sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 60 milyon euro karşılığında transfer oldu.

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  • 4- Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain — 50 milyon euro

    Fransız Ousmane Dembélé, 2023 yılında Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer oldu; Fransız kulüp, oyuncunun hizmetlerini almak için 50 milyon euro ödemişti. Dembélé daha sonra 2025 yılında Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.

  • 5- Ferran Torres | Paris Saint-Germain — yaklaşık 50 milyon euro

    Ferran Torres, Barcelona'nın Paris Saint-Germain'e transferinden yaklaşık 50 milyon euro garantilemesinin ardından doğrudan beşinci sırada yer alıyor. Böylece kulübün, kendisini Manchester City'den transfer etmek için ödediği bedeli geri kazanmaya yaklaşıyor.

  • 6- Alexis Sanchez | Arsenal — 42,5 milyon euro

    Şilili forvet, 2014 yılında 42,5 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer oldu ve Londra ekibiyle birlikte üstün performanslar sergilediği başarılı bir döneme adım attı.

  • 7- Paulinho | Guangzhou Evergrande — 42 milyon euro

    Paulinho, Barcelona ile yalnızca bir sezon kaldı; ancak 9 gol kaydederek net bir hücum katkısı bıraktı. Brezilyalı, Katalan kulübüne 2017 yılında 40 milyon euro karşılığında katılmış, ardından transferi tamamlamak için sonrasında 2,5 milyon euro daha ödeyen Guangzhou Evergrande'a geri dönmüştü.

  • 8- Malcom | Zenit Saint Petersburg — 41,5 milyon euro

    Malcom, Barcelona'da uzun ömürlü olmayan transferlerden biriydi; zira takımla yalnızca bir sezon geçirdi. Katalan kulübü, onu Bordeaux'dan 41 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı; ancak bir sonraki yıl Rus ekibi Zenit'e 41,5 milyon euro karşılığında sattı.

  • 9- Jasper Cillessen | Valencia — 35 milyon euro

    Hollandalı file bekçisi, 2019 yılında 35 milyon euro karşılığında Valencia'ya transfer oldu. Bu transfer, aynı işlem içinde kaleci Neto'nun 26 milyon euro karşılığında Barcelona'ya geçişiyle de bağlantılıydı.

  • 10- Cesc Fabregas | Chelsea — 33 milyon euro

    İspanyol Cesc Fabregas, 2014 yılında 33 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olmasının ardından Barcelona tarihinin en pahalı 10 satışı listesini tamamlıyor.

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