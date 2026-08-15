Sıradan bir ayrılık değil: Ferran Torres, Barcelona'da büyüklerin arasına giriyor

Barcelona, 26 yaşındaki İspanyol forveti Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transferini resmen açıkladı. Böylece oyuncu, kulübün tarihindeki en pahalı satış anlaşmalarından birine dönüşerek Katalan takımıyla olan yolculuğunu sonlandırdı.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre Barcelona'nın, Ferran Torres'in ayrılığı karşılığında yaklaşık 50 milyon euro elde etmesi bekleniyor. Bu rakamla oyuncu, kulübün tarihindeki en pahalı satışlar listesinde beşinci sırada yer alacak.

Torres'in Barcelona ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu; ancak oyuncu yeni bir tecrübe yaşama isteğini dile getirdi. Bu durum, Katalan kulübünün, Manchester City ile anlaşma sağladığında ödediği bonservis bedelinin büyük bir kısmını geri kazanmasına imkân tanıdı. Söz konusu bedel 55 milyon euro sabit ücretin yanı sıra 10 milyon euro da bonuslardan oluşuyordu.

Bu gelir, kulübün gelecek sezona hazırlık kapsamında kadrosunu güçlendirmeye yönelmesiyle birlikte, Barcelona'ya yaz transfer döneminde yeni bir mali soluk sağlıyor.

Böylece operasyon, oyuncunun ortam değiştirme isteği ve Barcelona'nın anlaşmadan mali açıdan yararlanması ışığında tüm taraflar için faydalı görünüyor.

İşte Barcelona tarihindeki en pahalı 10 satış anlaşması