Mauricio Pochettino'yu en çok heyecanlandırıyor gibi görünen şeylerden biri, yeni yüzleri takıma kazandırma fırsatı. Bu hafta resmen ABD Erkek Milli Takımı teknik direktörü olarak dönüşünü doğrulamasının ardından Pochettino, yeni bir başlangıç yapma arzusundan uzun uzun söz etti. Bunun bir parçası da yeni bir neslin önünü açmak; 2030'da USMNT'nin omurgasını oluşturabilecek bir neslin.

"Bence bu kilit önemde olacak," dedi Pochettino bu hafta. "Genç çocuklara, 2030'a ulaşma potansiyeline gerçekten sahip olduklarına inandığımızı göstermemiz önemli olacak.

"Önümüzde çalışmaya başlamak, onları tanımaya başlamak ve onlardan beklediğimiz ilkeleri yerleştirmeye başlamak için dört yıl var. Bence şimdi, tecrübemizin ardından, herkese, Dünya Kupası'nda bizimle olan ya da son süreçte yer alan oyunculara ve yeni nesle, genç bir oyuncuya ya da belki olgunlaşmış ama o süreçte yer alma fırsatı bulamamış bir oyuncuya bunu sağlamamız gerekiyor; iyi performans gösterirlerse bize katılma ihtimallerinin olduğunu hissetmeleri gerekiyor."

Peki bu genç oyuncular kimler? Şu anda USMNT'ye katılabilecek kapasitede olanlar hangileri? GOAL, yakında USMNT kariyerlerine başlangıç yapabilecek birkaç genç yıldıza göz atıyor...