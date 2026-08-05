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USMNT young playersGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

Sıradaki USMNT nesliyle tanışın: Zavier Gozo, Julian Hall ve Mauricio Pochettino'nun 2030 Dünya Kupası yolunda önünü açması gereken genç yıldızlar

Analysis
ABD
FEATURES
Z. Gozo
A. Mehmeti
J. Hall
M. Pochettino
ABD 1

GOAL, ABD kadrosunda er ya da geç yer alması gereken yeni yüzlere göz atıyor.

Mauricio Pochettino'yu en çok heyecanlandırıyor gibi görünen şeylerden biri, yeni yüzleri takıma kazandırma fırsatı. Bu hafta resmen ABD Erkek Milli Takımı teknik direktörü olarak dönüşünü doğrulamasının ardından Pochettino, yeni bir başlangıç yapma arzusundan uzun uzun söz etti. Bunun bir parçası da yeni bir neslin önünü açmak; 2030'da USMNT'nin omurgasını oluşturabilecek bir neslin.

"Bence bu kilit önemde olacak," dedi Pochettino bu hafta. "Genç çocuklara, 2030'a ulaşma potansiyeline gerçekten sahip olduklarına inandığımızı göstermemiz önemli olacak.

"Önümüzde çalışmaya başlamak, onları tanımaya başlamak ve onlardan beklediğimiz ilkeleri yerleştirmeye başlamak için dört yıl var. Bence şimdi, tecrübemizin ardından, herkese, Dünya Kupası'nda bizimle olan ya da son süreçte yer alan oyunculara ve yeni nesle, genç bir oyuncuya ya da belki olgunlaşmış ama o süreçte yer alma fırsatı bulamamış bir oyuncuya bunu sağlamamız gerekiyor; iyi performans gösterirlerse bize katılma ihtimallerinin olduğunu hissetmeleri gerekiyor."

Peki bu genç oyuncular kimler? Şu anda USMNT'ye katılabilecek kapasitede olanlar hangileri? GOAL, yakında USMNT kariyerlerine başlangıç yapabilecek birkaç genç yıldıza göz atıyor...

  • Noahkai Banks, USMNTGetty

    Noahkai Banks, FC Augsburg

    Bu listedeki tüm isimler arasında en ilgi çekici olanı bu ve bunun tek nedeni ihtiyaç duyulan bir mevkide, yani stoperde oynuyor olması değil. Hayır, bunu bu kadar ilgi çekici kılan Banks'in geçmişi ve beraberindeki o büyük soru: hazır mı ve bağlanmaya istekli mi?

    İlkbaharda böyle değildi ve nihayetinde Dünya Kupası kadrosunda yer almamasının nedeni de buydu. Sonbaharda hazırlık maçları için ABD Milli Takımı'na katıldıktan sonra Banks, Almanya'nın ilgisi sürerken seçeneklerini değerlendirmek için mart kampına katılmamak istedi. Banks adına talihsiz olan ise bu kararın ardından aldığı sürenin düşüşe geçmesi oldu. Nisan ve mayıs aylarında toplam sadece bir maçta oynadı; mayısta Union Berlin'e 4-0 kaybedilen maçta 29 dakika oyuna sonradan girdi.

    Banks'le ilgili mesele şu ki ABD Milli Takımı için oyunun gidişatını değiştirebilecek bir isim olma potansiyeline sahip. Ufukta bazı iyi stoper adayları olsa da hiçbiri Banks kadar büyük bir potansiyele sahipmiş gibi görünmüyor. Bu sıçramayı yapabilir mi ve yaparsa bunu ABD Milli Takımı formasıyla gerçekleştirebilir mi?

    Kültüre bu kadar yoğun odaklanan Pochettino için Banks'in dönüşü muhtemelen büyük bir bağlılık ve bir özür gerektirecektir, ancak kesinlikle buna değecek bir potansiyel.

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  • Julian Hall USMNT 2025Getty Images

    Julian Hall, New York Red Bulls

    Bir başka çifte vatandaş daha, ancak bu kez durum farklı. Polonya, New York Red Bulls yıldızıyla yakından ilgileniyor, o ise genel olarak Amerikan futboluna bağlı kalmaya devam etti. Eğer sonbaharda göz ardı edilirse, bu durum değişebilir mi?

    Tüm bunlardan bağımsız olarak da Hall, performansıyla bir şansı hak etti. Bu sezon MLS'te 1.600 dakikanın biraz altında süre alırken dokuz gol ve dört asist üretti; bu da onu, bir Amerikalı oyuncunun en fazla gol ve asist katkısı sıralamasında yalnızca San Jose Earthquakes hücumcusu Preston Judd'ın arkasına yerleştiriyor. Henüz 18 yaşındaki Hall, MLS'te gerçekten çıkış yaptı, All-Star seçildi ve artık milli takımda bir fırsatı hak ediyor.

    Hücum hattındaki yerler için rekabet çok yoğun, özellikle de Pochettino Hall'u bir 9 numara olarak görüyorsa. Yine de kanat pozisyonlarındaki görece derinlik eksikliği nedeniyle kanatta da oynayabilir. Her hâlükârda Hall, 2030'da gerçekten katkı verebilecek potansiyele sahip bir oyuncu ve onu şimdiden devreye sokmak iyi bir fikir.

  • Zavier Gozo, RSLGetty

    Zavier Gozo, Real Salt Lake-Crystal Palace

    Hücum yeteneğinden söz açılmışken, Gozo bu konuda fazlasıyla öne çıktı. Real Salt Lake'in/yakında Crystal Palace'a katılacak yıldızı, MLS'in en iyi oyuncularından biri olarak All-Star seçildi. Henüz 19 yaşında.

    Kanat ya da kanat beki olarak oynayabilen Gozo, Pochettino için birçok soruya yanıt veriyor. Bu yüzden, adına hiç milli maç bulunmamasına rağmen Dünya Kupası kadrosuna girmeye gerçekten çok yaklaşmıştı. Gozo, aday kadroya alındı ve her ne kadar bu kez zamanında gerçekleşmese de, bu durum ne kadar yakın olduğunu gösterdi.

    Bu nedenle, Gozo sonbaharda yapılacak milli takım çağrısı için bariz bir aday gibi görünüyor. Asıl büyük soru, ABD sisteminde nerede konumlanacağı ve önümüzdeki birkaç yılda süre almak için kimlerle rekabet edeceği olacak.

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  • Red Bull New York v Columbus CrewGetty Images Sport

    Adri Mehmeti, New York Red Bulls

    Mehmeti'nin Amerikan futbolunun daha önce görmediği türde bir orta saha oyuncusuna dönüşme ihtimali gerçekten var. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen oyunu okuma becerisi düpedüz ürkütücü; bu yüzden Mehmeti'yi uzun yıllar boyunca ABD Milli Takımı orta sahasının temel taşlarından biri olarak görmek kolay.

    Peki bu dönem yakında başlayabilir mi? Muhtemelen. 17 yaşındaki bir orta saha oyuncusundan bunu beklemek çok şey istemek olur, ancak Mehmeti uluslararası seviyede oynamanın getirdiği zorlukların üstesinden gelebilir. Sergio Busquets'e benzetiliyor ve oyunun temposunu belirleyip her şeyin akmasını sağlama becerisiyle övgü alıyor. Eğer bunu uluslararası seviyeye, özellikle de kısa sürede taşıyabilirse, ABD Milli Takımı için ne kadar büyük bir değer olacağı ortada.

    Zorlanacağı dönemler olacak ve oyunun hızına uyum sağlamak zorunda kalacağı anlar yaşanacak, ancak onun potansiyel bir temel taş olduğuna inanıyorsanız, bu sancılı süreç buna değer.


  • Atlanta United FC v New England RevolutionGetty Images Sport

    Peyton Miller, New England Revolution ve Luca Bombino, San Diego FC

    Bu iki bek oyuncusunu birlikte değerlendireceğiz.

    Bombino 20, Miller ise 18 yaşında ve ikisi de MLS'te sol bekte gerçek anlamda ilk 11 oyuncusu olarak kendilerini kabul ettirdi. Bu pozisyon birkaç yıldır USMNT için adeta tek kişilik bir gösteriydi ve bu rolün başında Antonee Robinson vardı. Ancak Robinson bu hafta 29 yaşına girmeye hazırlanırken ve artık daha uzun bir sakatlık geçmişine sahipken, halefiyet planını düşünmenin zamanı geldi. Potansiyele bakıldığında Bombino ve Miller, en muhtemel halefler gibi görünüyor.

    Bu nedenle ABD ihtiyaç duyduğu bu pozisyonu doldurmaya çalışırken, en azından onlardan birinin döngünün erken bölümünde kendini gösterme fırsatı bulmasını bekleyin.

  • Cavan Sullivan Philadelphia Union 2026Getty

    Takip edilmesi gereken isimler

    Yukarıda sayılanlara ek olarak, gelecekte ABD Erkek Milli Takımı için seçenek olabilecek anılmaya değer birkaç genç oyuncu daha var. Ancak bu sıçramayı yapmadan önce biraz daha pişmeleri gerekecek.

    Cavan Sullivan ve Mathis Albert, Amerikan futbolunun gördüğü en iyi hücum potansiyellerinden ikisi olarak bunların arasında yer alıyor. Sullivan, 18 yaşına bastığında Avrupa'ya büyük transferini yapmadan önce Philadelphia Union'da süre almak için mücadelesini sürdürüyor. Albert ise zaten orada ve Borussia Dortmund'un A takımının kıyısında gibi görünüyor. Tarih bize şunu söylüyor: Albert A takımda o çıkışı yaparsa, ABD Erkek Milli Takımı'ndaki ilk maçına çıkması da çok uzun sürmeyecektir.

    Kalede ise, Barcelona altyapısından geçmiş olması nedeniyle Diego Kochen takip edilmesi gereken bir isim, ancak önce bu sezon Lyngby'de kiralık olarak biraz daha pişmesi gerekecek. Kochen bu yaz ABD Erkek Milli Takımı ile antrenman yaptı. Aynı şekilde yükselişte olan diğer kaleciler Julian Eyestone ve Andrew Rick de çalıştı; onlar da izlenmesi gereken oyuncular arasında anılmayı hak ediyor.

    Son olarak, Rokas Pukstas'ı da takip edin; Hırvatistan'da adını gerçekten duyurduktan sonra Avrupa'da bir sonraki adımını atmaya hazır görünüyor.