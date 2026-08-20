Chelsea’nin akademi sisteminde zaman geçirdikten sonra Merseyside’a taşınan Ngumoha, 2025-26 sezonunda çıkış yaptığı bir dönem yaşadı. İlk gollerini kaydetti, üstelik tarih kitapları da düzenli olarak yeniden yazılırken, ve büyük bir gelecek vadeden isim olarak görülüyor.

Bu potansiyel başka yerlerde de dikkat çekti; Bayern Münih’in bir aşamada teklif yapmayı değerlendirdiği söyleniyor. Bu sırada Fransa milli takım oyuncusu Michael Olise etrafındaki transfer spekülasyonları Allianz Arena’da hararetle sürüyordu.

Ancak şimdilik Bundesliga’ya bir transfer olmayacak; Liverpool, Ngumoha’ya planlarında daha önemli bir rol vermeye hazırlanıyor. Geçen sezon sık sık sol kanatta görev yaptı, fakat şimdi sağ tarafta dikkat çekici bir boşluk var. Üç kez PFA Yılın Oyuncusu seçilen Salah, Liverpool formasıyla 257 gol atıp dokuz kupa kazandıktan sonra takımdan ayrıldı.

Onun yerine yüksek bonservisli bir takviye yapılmadı, bu da Ngumoha’nın şans bulabileceği anlamına geliyor. Yeni Zelanda ile Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçında İngiltere A Milli Takımı formasıyla ilk kez sahaya çıkarken sağ kanatta etkileyici bir performans sergilemişti.