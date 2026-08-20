Getty/GOAL
Çeviri:
Sıradaki Mohamed Salah mı? Liverpool’un harika çocuğu Rio Ngumoha’nın, Anfield’da Mısır Kralı’nın yerini doldurma hedefinde “değiştirmesi gereken” ne var?
Salah, Liverpool adına 257 gol attı
Chelsea’nin akademi sisteminde zaman geçirdikten sonra Merseyside’a taşınan Ngumoha, 2025-26 sezonunda çıkış yaptığı bir dönem yaşadı. İlk gollerini kaydetti, üstelik tarih kitapları da düzenli olarak yeniden yazılırken, ve büyük bir gelecek vadeden isim olarak görülüyor.
Bu potansiyel başka yerlerde de dikkat çekti; Bayern Münih’in bir aşamada teklif yapmayı değerlendirdiği söyleniyor. Bu sırada Fransa milli takım oyuncusu Michael Olise etrafındaki transfer spekülasyonları Allianz Arena’da hararetle sürüyordu.
Ancak şimdilik Bundesliga’ya bir transfer olmayacak; Liverpool, Ngumoha’ya planlarında daha önemli bir rol vermeye hazırlanıyor. Geçen sezon sık sık sol kanatta görev yaptı, fakat şimdi sağ tarafta dikkat çekici bir boşluk var. Üç kez PFA Yılın Oyuncusu seçilen Salah, Liverpool formasıyla 257 gol atıp dokuz kupa kazandıktan sonra takımdan ayrıldı.
Onun yerine yüksek bonservisli bir takviye yapılmadı, bu da Ngumoha’nın şans bulabileceği anlamına geliyor. Yeni Zelanda ile Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçında İngiltere A Milli Takımı formasıyla ilk kez sahaya çıkarken sağ kanatta etkileyici bir performans sergilemişti.
- Getty
Ngumoha, Mısır Kralı'nın tahtının varisi mi?
Genç oyuncunun Salah'ın tahtının varisi olup olmadığı ve bu tacı doldurmaya nasıl başlayabileceği sorulduğunda, BetWright'ın Premier League bahis sitesi aracılığıyla GOAL'e özel konuşan eski Liverpool forveti Heskey, şöyle dedi: “Muhtemelen, bunu görmek isterim. Tek sorun, düşünce yapısını değiştirmesi gerekiyor çünkü genel olarak sol kanatta oynuyor. Yani bunu değiştirebildiği sürece tehlikeli.
“Onun yaptığı gibi dripling yapabilen bir oyuncunuz olduğunda bunun kaçınılmaz olarak diğer pozisyonlardaki oyuncuları çekeceğini ve boşluklar oluşmaya başlayacağını biliyorum. İşte o zaman farklı pozisyonlarda sayısal üstünlükler yaratmaya başlayabilirsiniz. Bu yüzden kesinlikle gelecek için çok ama çok umut verici görünen biri. Tek sorun şu ki, Rio'dan Mo'nun bize verdiği aynı gol sayısını bekleyemeyiz. Bunu alamayız.”
Ngumoha için sıradaki adım nasıl görünüyor?
Anfield'ın bir başka eski gözdesi John Barnes da yakın zamanda GOAL'a, Ngumoha için “bir sonraki adımın” neye benzediği sorulduğunda, rakip savunmaların dengesini bozma becerisi tartışmasız olsa da, şunları söyledi: “Bir sonraki adım, onun düzenli olarak oynaması.
“Çünkü elbette düzenli oynamadı ve biz de bir anda İngiltere için oynayacağını, goller atacağını ve dünyanın en iyi oyuncusu olacağını otomatik olarak varsaydık. Ne yazık ki bunu genç oyuncularımıza çok fazla yapıyoruz. Ve şu anda takımda bile değil.
“Bu yüzden onun gelişmesine ve yavaş yavaş büyümesine izin vermeliyiz. Liverpool için kilit bir oyuncu ya da İngiltere için üst düzey bir oyuncu olduğundan söz etmeye başlamadan önce, yavaş yavaş takıma girip önce orada yerini sağlamlaştırmalı.
“Onun takım için doğru olanı yapmasını istersiniz. Kendini ifade etmesi ve beş oyuncuyu geçip bunun sonunda hiçbir çıktının olmaması tek başına yeterli değil. Bu yüzden onun oyununu nasıl değerlendirdiğinize bağlı. Çünkü elbette gol atması gerekiyor.
“Sürekli oyuncu geçmesi elbette güzel ama oyuncu geçtikten, oyuncu geçtikten, oyuncu geçtikten sonra kaç gol atacaksın? Kaç gol fırsatı yaratacaksın? İşte buna göre değerlendirileceksin. Ne kadar iyi göründüğüne ve kaç oyuncuyu geçebildiğine göre değil.
“Yani mesele onu dizginlemek değil. Mesele, ona skor katkısı kazandırmak ve bu açıdan onu takımın değerli bir parçası haline getirmek.”
- Getty
Ngumoha'nın Euro 2028 planlarının bir parçası olması bekleniyor
Euro 2028’e giden süreçte Thomas Tuchel’in planlarının düzenli bir parçası olması beklenen Ngumoha, Liverpool’un 2026-27 sezonu öncesindeki sezon öncesi kampını tamamlamasına yardımcı oldu.
Premier League’de bir kez daha değerli puanların dağıtılacağı dönem, yaz transfer döneminde kadrosu büyük ölçüde dağılan yerel rakibi karşısında St James’ Park’ta zorlu bir sınav için pazar günü Newcastle deplasmanına gidilmesiyle başlayacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun