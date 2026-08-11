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Sıradaki Mohamed Salah mı? Liverpool efsanesi John Barnes, Trabzonspor kararına tepki verirken Mısır Kralı'nın tacının varisinin neden baskı altında olmayacağını açıkladı
Salah, Suudi Arabistan ve MLS söylentilerinin ardından Türkiye yolunda
Premier League'in Merseyside'daki devlerinden biriyle olan sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış olmasına rağmen, mart ayında Salah'ın bu yaz bonservissiz olarak yeni bir kulüp bulmasına izin verileceği ortaya çıkmıştı.
Bir süredir Suudi Arabistan Pro Ligi'ne transferi gündemdeydi; burada cazip teklifler vardı. Ayrıca Serie A'dan birkaç takım da dahil olmak üzere Avrupa'nın çeşitli kulüplerinin, Liverpool'da dokuz kupa kazanan ve 257 gol atan oyuncuyla ilgilendiği söyleniyordu.
Ancak Salah, Orta Doğu'ya gitmek ya da Lionel Messi'ye MLS'te katılmak yerine, Türkiye'de iki yıllık sözleşmeye imza attı. Dünyanın bu bölgesindeki son derece tutkulu taraftarların önünde kendisinden beklenti büyük olacak ve 34 yaşındaki oyun kurucu da henüz sadece günü kurtarmaya niyetli değil.
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Salah'ın “kolay seçeneği” tercih etmeyerek neden saygıyı hak ettiği
Barnes, Salah’ın şansını Süper Lig’de deneme kararıyla ilgili olarak, GOAL'e 247Bet iş birliğiyle özel açıklamalarda bulunurken şöyle dedi: “Peki, başka hangi seçeneğiniz var? Bilmiyoruz. Muhtemelen kolay seçenek buydu, Suudi Arabistan seçeneğinin geri gelip gelmediğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Geçen yıl vardı. Bu yıl da var mı?
“Mo Salah geçen yıl, bir önceki yılki oyuncuyla asla aynı olmayacaktı. Bu da bence muhtemelen bir yıl fazla kaldığı anlamına geliyor. Biliyorsunuz, Suudi Arabistan’a gitseydi elbette, futbolu bıraktığını söylemiyorum ama 2.000 kişinin önünde oynayarak parasını kazanmış olacaktı. Oysa şimdi hâlâ değerlendirileceği bir lige gitti, çünkü bu iyi bir lig.
“Ligdeki en iyi takımlardan birine gitmedi. Beşiktaş ya da Fenerbahçe gibi bir takım değil. Dolayısıyla performans göstermek zorunda kalacağı böyle bir kulübe gitmiş olması nedeniyle ona açıkçası saygı duyuyorum. Evet, Mo Salah’ı gelecekte nelerin beklediğini ise zaman gösterecek.”
Liverpool'da kimsenin onu taklit etmesi beklenmiyor
Liverpool'un, Salah'ın yerine doğrudan oynayabilecek bir ismi kadrosuna katmak için büyük harcama yapması bekleniyordu. Ancak durum böyle olmadı; İspanya Milli Takımı oyuncusu Victor Munoz'un potansiyeline 34,5 milyon sterlin (47 milyon dolar) yatırım yapıldı.
Tanıdık yıldız isimler, Liverpool'un sağ kanadında kendilerinden önce oynayan isimle sürekli kıyaslanma ihtimali nedeniyle geri adım atıyor olabilir mi? Bu soru Barnes'a yöneltildiğinde, iki kez First Division şampiyonluğu yaşayan eski futbolcu şu yanıtı verdi: “Mo ile mutlaka kıyaslanacaklar diye bir şey yok, çünkü farklı bir şekilde oynayacaklar. Tabii ki yeni bir teknik direktör farklı bir oyun tarzına sahiptir.
“Yeni teknik direktörler sizi o rolde oynatır ama siz kendiniz gol atmaktan ziyade başkasının gol atması için üreteceksiniz. Mo'nun yerini doldurmuyorsunuz. Farklı oynuyorsunuz. Yani oraya Mo Salah olmak için değil, kendiniz olmak için geliyorsunuz.
“Ve eğer o rolde oynaması için bir oyuncu transfer ederseniz, Mo Salah'a çok benzeyen ya da onun gibi oynayan birini almayacaksanız ki bence almayacaksınız, o zaman oraya Mo'nun yaptığını yapmaya gelmiyorsunuz.
“Yani eğer goller hazırlayabiliyor ama gol atmıyorsanız ve takım yine de kazanıyorsa, sizin orada olma sebebiniz budur. Orada Mo'nun yerini almak için değilsiniz.
“Bütün takımın daha iyi oynaması gerekiyor, çünkü Mo geçen yıl oradayken özellikle iyi oynamadık ya da herhangi bir yere gelemedik. Sizin yapmaya geldiğiniz şey bu. Çok gol atan beş yıl önceki Mo Salah'ın yerini doldurmuyorsunuz. Bu yüzden evet, Liverpool'a gelecek herhangi bir oyuncunun bunu yapmak konusunda baskı altında olacağını düşünmüyorum.”
- Getty/GOAL
Barcola bağlantıları: Liverpool, Salah'ın halefini transfer edecek mi?
Liverpool, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Fransa milli oyuncusu Bradley Barcola için Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusuna transfer hamlesi yapacağı yönündeki haberlerle anılıyor; görünen o ki oyuncu Parc des Princes'ten ayrılmanın bir yolunu arıyor. Arsenal'ın da oyuncuyla ilgilendiği söyleniyor.
Andoni Iraola'nın kadrosuna yeni takviyeler yapmak için 1 Eylül'e kadar süresi var. Arne Slot'tan Anfield'daki teknik direktörlük görevini devralan İspanyol teknik adam, Salah'ın sıra dışı yeteneklerinden yararlanamayacak dokuz yıl içindeki ilk teknik direktör olacak.
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