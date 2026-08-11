Liverpool'un, Salah'ın yerine doğrudan oynayabilecek bir ismi kadrosuna katmak için büyük harcama yapması bekleniyordu. Ancak durum böyle olmadı; İspanya Milli Takımı oyuncusu Victor Munoz'un potansiyeline 34,5 milyon sterlin (47 milyon dolar) yatırım yapıldı.

Tanıdık yıldız isimler, Liverpool'un sağ kanadında kendilerinden önce oynayan isimle sürekli kıyaslanma ihtimali nedeniyle geri adım atıyor olabilir mi? Bu soru Barnes'a yöneltildiğinde, iki kez First Division şampiyonluğu yaşayan eski futbolcu şu yanıtı verdi: “Mo ile mutlaka kıyaslanacaklar diye bir şey yok, çünkü farklı bir şekilde oynayacaklar. Tabii ki yeni bir teknik direktör farklı bir oyun tarzına sahiptir.

“Yeni teknik direktörler sizi o rolde oynatır ama siz kendiniz gol atmaktan ziyade başkasının gol atması için üreteceksiniz. Mo'nun yerini doldurmuyorsunuz. Farklı oynuyorsunuz. Yani oraya Mo Salah olmak için değil, kendiniz olmak için geliyorsunuz.

“Ve eğer o rolde oynaması için bir oyuncu transfer ederseniz, Mo Salah'a çok benzeyen ya da onun gibi oynayan birini almayacaksanız ki bence almayacaksınız, o zaman oraya Mo'nun yaptığını yapmaya gelmiyorsunuz.

“Yani eğer goller hazırlayabiliyor ama gol atmıyorsanız ve takım yine de kazanıyorsa, sizin orada olma sebebiniz budur. Orada Mo'nun yerini almak için değilsiniz.

“Bütün takımın daha iyi oynaması gerekiyor, çünkü Mo geçen yıl oradayken özellikle iyi oynamadık ya da herhangi bir yere gelemedik. Sizin yapmaya geldiğiniz şey bu. Çok gol atan beş yıl önceki Mo Salah'ın yerini doldurmuyorsunuz. Bu yüzden evet, Liverpool'a gelecek herhangi bir oyuncunun bunu yapmak konusunda baskı altında olacağını düşünmüyorum.”