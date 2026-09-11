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'Sıradaki Kvaratskhelia!' - Arsenal, Gürcü harika çocukla sözleşme imzalamak için Liverpool ve Juventus'u geride bıraktı
Arsenal, Gürcü sansasyon için yarışı kazandı
Arsenal, Gürcü yetenek Andria Bartishvili transferini tamamladı ve kulübün scout ekibine bir önemli transfer başarısı daha kazandırdı. 17 yaşındaki oyuncu, Kuzey Londra devleriyle bir ön sözleşme imzaladı ve anlaşmaya göre transferini resmen temmuz ayında tamamlayacak.
Scout çevrelerinde yaygın şekilde "bir sonraki Kvaratskhelia" olarak etiketlenen genç oyuncu, ünlü vatandaşı Khvicha Kvaratskhelia ile doğrudan kıyaslanıyor. Teknik esnekliğiyle tanınan Bartishvili, hem ofansif orta saha olarak hem de kanatta geniş alanda yüksek verimlilikle görev yapabilmesi sayesinde hücumda etkileyici bir çeşitlilik sunuyor.
- AFP
Bartishvili, Avrupa sahnesinde parlıyor
Şu anda Gürcistan üst lig ekiplerinden Iberia 1999'da kiralık olarak başarılı bir dönem geçiren genç oyuncu, bonservisinin bulunduğu Kolkheti 1913'ün bir kademe üstünde oynayarak gelişimini hızlandırıyor. Etkileyici kiralık dönemi, genç kariyerinde şimdiden önemli bir dönüm noktasını da beraberinde getirdi; geçen mayıs ayında Gagra'ya karşı profesyonel seviyedeki ilk golünü attı.
Gürcistan'daki etkileyici performansı, kıtanın elit kulüplerinin de gözünden kaçmadı. Hem Juventus'un hem de Liverpool'un oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği belirtilirken, iki kulüp de son bir yılda gelişimini yakından takip etti. Ancak Arsenal'ın sunduğu proje ve genç oyuncuları A takıma entegre etme konusundaki son dönemdeki sicili belirleyici oldu; böylece kulüp, geleceğe dönük olarak oyuncunun transferini tamamladı ve hem yurt içinden hem de Avrupa'dan rakiplerini geride bıraktı.
Uluslararası kökler ve Hale End gelişimi
Uluslararası arenada Bartishvili, Gürcistan'ın altyaş kategorilerinin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu ve ülkesini 16 Yaş Altı'ndan 21 Yaş Altı seviyesine kadar temsil etti. Uluslararası futboldaki bu deneyim, onu İngiliz futbolunun fiziksel ve taktiksel gerekliliklerine karşı iyi hazırlamış durumda ve bu da onu Arsenal'ın agresif akademi oyuncu alımı hamlesi sürerken Hale End'e yapılan son yüksek profilli ekleme hâline getiriyor.
Gürcü kanat oyuncusunun transferi, Arsenal akademisi için yoğun geçen bir oyuncu alımı döneminin ardından geldi. Arsenal, daha bu haftanın başında Crystal Palace'tan 40 gollük yetenek Mylo Bernard'ın gelişini duyurmuştu. Kulübün stratejisi net: Avrupa ve Birleşik Krallık genelindeki en iyi genç yetenekleri belirleyip kadrosuna katarak takım içindeki uzun vadeli sürdürülebilirliği ve kaliteyi güvence altına almak, genç takımlardan doğrudan Arteta'nın A takım planlarına uzanan bir yol inşa etmek.
- Getty Images Sport
Arsenal'ın agresif altyapı oyuncu alım hamlesi
Yaz transfer döneminde London Colney antrenman tesisinde yoğun bir hareketlilik yaşandı. Ayın başlarında kulüp, Manchester United'ın James Scanlon ve Habeeb Ogunneye ikilisini Old Trafford'dan ayrılmaya ikna ederek kadrosuna kattı; bu hamle akademi çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.
Futbol Ligi'nin dört bir yanından ve ötesinden daha fazla yeni yüz de geldi; Igor Tyjon Blackburn Rovers'tan katılırken, Axel Donczew Cardiff City'den geldi ve Phoenix Blayney de Kuzey İrlanda kulübü Larne'den imza attı. Transfer çalışmaları yavaşlama belirtisi göstermiyor; gelecek ağustosta takıma katılmaları için yüksek potansiyelli Ekvadorlu ikizler Edwin ve Holger Quintero ile ön sözleşme anlaşmaları da şimdiden yapılmış durumda.
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