Arsenal, Gürcü yetenek Andria Bartishvili transferini tamamladı ve kulübün scout ekibine bir önemli transfer başarısı daha kazandırdı. 17 yaşındaki oyuncu, Kuzey Londra devleriyle bir ön sözleşme imzaladı ve anlaşmaya göre transferini resmen temmuz ayında tamamlayacak.

Scout çevrelerinde yaygın şekilde "bir sonraki Kvaratskhelia" olarak etiketlenen genç oyuncu, ünlü vatandaşı Khvicha Kvaratskhelia ile doğrudan kıyaslanıyor. Teknik esnekliğiyle tanınan Bartishvili, hem ofansif orta saha olarak hem de kanatta geniş alanda yüksek verimlilikle görev yapabilmesi sayesinde hücumda etkileyici bir çeşitlilik sunuyor.