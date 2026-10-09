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Sıradaki kral! Flick, "inanılmaz" Barcelona harikası Lamine Yamal'ın dünya futbolunu fethedeceğini söyledi
Flick, genç dâhinin dünya zirvesine çıkacağını öngörüyor
Hansi Flick, maç öncesi basın toplantısında Lamine Yamal hakkında övgü dolu sözler sarf etti ve 19 yaşındaki kanat oyuncusunun er ya da geç dünyanın en iyi futbolcusu olacağını öngördü. Genç hücum oyuncusu, İspanya ile bir kez daha etkileyici bir milli takım arasının ardından Barcelona'ya döndü.
Flick, Yamal'ın gelişiminin yönetilmesinin kulüp için öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.
"Lamine 19 yaşında, bunu unutmamalıyız" diye hatırlattı Flick muhabirlere. "Bana göre oynadığı dakikalar iyi. Umarım bu seviyeyi korur."
- AFP
Teknik direktör, kanat oyuncusunun doğal özgüvenine hayran kaldı
Alman teknik adam, Yamal'ın oyuna olan sevgisinin onu kısa sürede futbolun elit seviyesine taşıyan itici güç olduğunu vurguladı. Flick, "Futbol oynamayı seviyor ve kendine güvendiğinde inanılmaz oluyor" dedi.
"Dünyanın en iyisi olacak."
Yamal, sezonun ilk bölümünde hem Barcelona hem de İspanya formasıyla olağanüstü performansını sürdürdü.
La Masia'nın derinliği ve sözleşme yenilemeleri kutlanıyor
Flick ayrıca Barcelona'nın altyapısının gücünü de kutladı; Xavi Espart'ın sözleşme yenilemesini ve Marc Bernal'in taktiksel esnekliğini önemli artılar olarak gösterdi. Flick, "La Masia'dan Xavi'ye sahip olmak harika. Her pozisyon için farklı seçeneklerimiz var" dedi.
"Xavi Espart'tan uzun yıllar boyunca faydalanabilecek olmak inanılmaz."
"Herkes en iyi seviyesinde olmak zorunda."
- AFP
Getafe sınavı için tam konsantrasyon gerekiyor
Genç yeteneklerini övmesine rağmen Flick, cumartesi günü Getafe'ye karşı oynanacak maçın tüm takımın tam konsantrasyonunu gerektireceği uyarısında bulundu. Flick, "Getafe kolay bir maç olmayacak; Conference'a katılmaya hak kazandılar. Onlara karşı oynamak hiçbir zaman kolay değildir," diyerek sözlerini tamamladı.
"İyi savunma yapan sert bir takım. Kolay olmayacak."
Barcelona, La Liga'da zirvede kalmak için üç puanı almayı hedefliyor.
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