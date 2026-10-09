Hansi Flick, maç öncesi basın toplantısında Lamine Yamal hakkında övgü dolu sözler sarf etti ve 19 yaşındaki kanat oyuncusunun er ya da geç dünyanın en iyi futbolcusu olacağını öngördü. Genç hücum oyuncusu, İspanya ile bir kez daha etkileyici bir milli takım arasının ardından Barcelona'ya döndü.

Flick, Yamal'ın gelişiminin yönetilmesinin kulüp için öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

"Lamine 19 yaşında, bunu unutmamalıyız" diye hatırlattı Flick muhabirlere. "Bana göre oynadığı dakikalar iyi. Umarım bu seviyeyi korur."