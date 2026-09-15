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Sıradaki Kai Rooney mi? Wayne'in oğlu, Michael Carrick kupada Sir Alex Ferguson'dan ilham alırken, Shea Lacey ve JJ Gabriel'in ardından Manchester United'ın A takım kadrosuna neden girebilir?
Manchester United, altyapısından yetişen yıldızlar çıkarmasıyla ünlü
Manchester United'ın göz kamaştıran tarihi, büyük hayaller kuran ve kulüp altyapısından çıkıp A takımın yıldızlarına dönüşen oyuncuların hikâyeleriyle dolu. Bugüne gelindiğinde, Marcus Rashford yeniden takımın bir parçası hâline geldi; Aston Villa ve Barcelona'daki kiralık dönemlerinin ardından Kobbie Mainoo da orta sahada yeniden gözde isimlerden biri oldu.
Merseyside doğumlu Lacey, 2024'te profesyonel sözleşme imzaladı ve Aralık 2025'te Aston Villa ile oynanan Premier League maçında sonradan oyuna girerek resmi maçlardaki ilk karşılaşmasına çıktı. FA Cup'ta Brighton ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart siciline küçük bir leke sürse de, 19 yaşındaki kanat oyuncusundan beklentiler büyük.
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Genç yıldız adayı Gabriel, resmi maçlardaki ilk maçına çıkmayı bekliyor
15 yaşındaki harika çocuk Gabriel etrafındaki heyecan, altyapıdaki performansları göz önüne alındığında daha da arttı. Premier League kuralları nedeniyle geçen sezon ilk maçına çıkması engellendi, ancak 2026-27 sezonu öncesindeki hazırlık döneminde Carrick yönetiminde süre aldı.
‘Kid Messi’ için A takımda süre almanın çok da uzak olmadığı öne sürülüyor; zira tartışmasız potansiyelini daha fazla gizli tutmak imkânsız. Rekor kıran babasına benzer özellikler taşıyan ve 2 Kasım'da 17 yaşına girecek olan bu çok beğenilen forvet, üretim bandından çıkan bir sonraki Rooney olabilir mi?
Carabao Kupası'nın altyapı umutları için faydaları
Eski takım arkadaşının oğlunun, belki gelecek yaz oynanacak bir başka hazırlık maçları serisinde, bir noktada Carrick’in planlarına yavaş yavaş dahil edilip edilemeyeceği sorulan eski United savunmacısı Simpson, Birleşik Krallık’taki en iyi bahis sitelerinin adresi Free Bets’in katkılarıyla GOAL’e konuştu: “Şu anki düzende, biz gençken A takımla idmana çıkmak zordu. Oysa şimdi A takımla daha fazla fırsat elde ediyorsunuz.
“Antrenörler daha fazla oyuncu, daha fazla sayı istiyor. Bu yüzden çocuklar onların etrafında çok daha fazla olacak ve kendilerini çok daha rahat hissedecekler. Yani senin de dediğin gibi, Kai, Shea. Shea şu anda muhtemelen herkesin önünde olan isim. JJ, onlar da onlarla birlikte antrenman yapacak ve zamanı gelince göreceğiz.”
Simpson, United çarşamba günü Carabao Cup üçüncü turunda Premier League rakibi Brighton’ı ağırlamaya hazırlanırken, yerel kupa müsabakalarının faydalarına dair şöyle devam etti: “İşte bu yüzden Brighton çok önemli çünkü Sir Alex döneminde, diyelim ki içeride Burton’la ya da bu tür maçlar oynuyorsak, maç iç sahadaysa onları muhtemelen oyuna sokabilirdiniz. Belki bir maçın son 20 dakikasında.
“Bu yüzden Brighton’ı yenmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Brighton muhtemelen uygun maç değil ama o turnuvalara girerken bunların, kadro kenarında bekleyen çocuklar için önemli olduğunu düşünüyorum.”
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Bir başka Rooney, Manchester United adına gol atacak mı?
Lacey, bu sezon United formasıyla Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nde Hull City ve Sabah'a karşı sonradan oyuna girdi. Görünüşe göre şu anda akademiden çıkış sırasının en önünde yer alıyor, ancak Harry Amass ve Tyler Fletcher gibi isimler de yarışta.
Gabriel, ilk maçına çıkacağı tarihle ilgili tartışmaları çok uzak olmayan bir gelecekte sona erdirmeyi umuyor; bir başka Rooney de yakında en ikonik kırmızı formayla hücum hattına liderlik edip gollerin peşine düşebilir.
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