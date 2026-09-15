Sıradaki Kai Rooney mi? Wayne'in oğlu, Michael Carrick kupada Sir Alex Ferguson'dan ilham alırken, Shea Lacey ve JJ Gabriel'in ardından Manchester United'ın A takım kadrosuna neden girebilir?

Eski takım arkadaşının oğlunun, belki gelecek yaz oynanacak bir başka hazırlık maçları serisinde, bir noktada Carrick’in planlarına yavaş yavaş dahil edilip edilemeyeceği sorulan eski United savunmacısı Simpson, Birleşik Krallık’taki en iyi bahis sitelerinin adresi Free Bets’in katkılarıyla GOAL’e konuştu: “Şu anki düzende, biz gençken A takımla idmana çıkmak zordu. Oysa şimdi A takımla daha fazla fırsat elde ediyorsunuz.

“Antrenörler daha fazla oyuncu, daha fazla sayı istiyor. Bu yüzden çocuklar onların etrafında çok daha fazla olacak ve kendilerini çok daha rahat hissedecekler. Yani senin de dediğin gibi, Kai, Shea. Shea şu anda muhtemelen herkesin önünde olan isim. JJ, onlar da onlarla birlikte antrenman yapacak ve zamanı gelince göreceğiz.”

Simpson, United çarşamba günü Carabao Cup üçüncü turunda Premier League rakibi Brighton’ı ağırlamaya hazırlanırken, yerel kupa müsabakalarının faydalarına dair şöyle devam etti: “İşte bu yüzden Brighton çok önemli çünkü Sir Alex döneminde, diyelim ki içeride Burton’la ya da bu tür maçlar oynuyorsak, maç iç sahadaysa onları muhtemelen oyuna sokabilirdiniz. Belki bir maçın son 20 dakikasında.

“Bu yüzden Brighton’ı yenmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Brighton muhtemelen uygun maç değil ama o turnuvalara girerken bunların, kadro kenarında bekleyen çocuklar için önemli olduğunu düşünüyorum.”