Sıradaki Jude Bellingham mı, yoksa Jadon Sancho mu? Bayern Münih ile adı anılan Rio Ngumoha’ya, 17 yaşında neden Liverpool’da bir gelecek tercih etmesi gerektiği konusunda Michael Owen tavsiyede bulundu

Bellingham ve Sancho, Borussia Dortmund’da parladılar ve bu sayede değerleri tavan yaptı; sözde “konfor alanlarından” çıkmalarının meyvelerini aldılar. Acaba Ngumoha da benzer bir yol izleyebilir mi?

Bu soru Owen'a yöneltildiğinde, İngilizlerin tercihlerine uygun çevrimiçi kumarhaneleri bulmalarına yardımcı olan önde gelen karşılaştırma sitesi Casino.org'un Birleşik Krallık'taki yüzü olan eski Liverpool forveti, GOAL'a şunları söyledi: “Bunu başaran diğer oyunculara baktığınızda, çoğunun forma şansı bulamadığını ya da daha alt seviyedeki kulüplerde oynadığını görürsünüz. Jude Bellingham, örneğin Birmingham’daydı. Bu, onun için bir adım yukarıydı. Sancho ise City’de pek forma şansı bulamıyordu.

“Ancak Rio zaten inanılmaz bir kulüpte oynuyor, şans buluyor ve güzel bir gelişim gösteriyor. Bu yönde düşünmek için hiçbir neden olduğunu sanmıyorum.

“Bu, onun için açıkça bir başka önemli sezon olacak. Geçen sezon muhtemelen beklediğinden daha fazla fırsat yakaladı. Bunun başlıca nedeni, [Cody] Gakpo’nun sezonun büyük bir bölümünde beklenenin altında performans göstermesiydi. Rio da oyuna girdiğinde oldukça iyi, hatta gayet iyi bir performans sergiledi.

“Hâlâ çok genç ve öğrenecek çok şeyi var. Bu sezon muhtemelen yine biraz daha fazla süre alacaktır. Kim bilir? Bu, onun formuna ve Gakpo’nun formuna bağlı. Liverpool ya da Bayern Münih’te ilk 11’de yer alacağını düşünmek için henüz o aşamada değil. Hâlâ gelişim aşamasında.”