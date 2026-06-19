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Sıradaki Jude Bellingham mı, yoksa Jadon Sancho mu? Bayern Münih ile adı anılan Rio Ngumoha’ya, 17 yaşında neden Liverpool’da bir gelecek tercih etmesi gerektiği konusunda Michael Owen tavsiyede bulundu
Salah’ın yeri doldurulacak mı? Ngumoha, çıkış yaptığı yılı daha da ileriye taşıyor
2024 yılında Chelsea’den Merseyside’a transfer olan Ngumoha, bu yıl büyük bir atılım gerçekleştirdi. Potansiyelini durdurmanın imkânsız olduğu ortaya çıkan genç oyuncu, geçen sezon tüm turnuvalarda çıktığı 29 maçta olumlu bir izlenim bıraktı.
A takımdaki ilk golünü şık bir şekilde atan oyuncunun, 2026-27 sezonunda daha önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Genç oyuncu, Mohamed Salah’ın ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurma görevini üstlenebilir.
Ancak Liverpool, kanatlarda daha pahalı transferler yapmayı planlıyor ve bu transferler genç oyuncunun önünü kesebilir. Kendisinin, gelişimini en iyi şekilde sürdürebileceği yerin neresi olacağı konusunda sorular sorduğu söyleniyor.
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Diaz ve Olise’ye sahip olmasına rağmen Bayern’in adı geçiyor
Bundesliga şampiyonu Bayern’in, kadrosunda halihazırda eski Liverpool yıldızı Luis Diaz ve Fransa milli takımı’nın asist kralı Michael Olise’ye sahip olmasına rağmen, bu oyuncuya ilgi gösterdiği bildiriliyor.
Premier Lig devleri, ellerinde bir başka gelecek vaat eden yetenek olduğunu çok iyi bildikleri için, Allianz Arena'dan gelecek tekliflerin dikkate alınması pek olası görünmüyor. Ancak son dönemde heyecan verici İngiliz yetenekler, Almanya'ya gitmek üzere valizlerini topladılar.
Kalmalı mı, gitmeli mi: Ngumoha, Liverpool’da kalmalı mı?
Bellingham ve Sancho, Borussia Dortmund’da parladılar ve bu sayede değerleri tavan yaptı; sözde “konfor alanlarından” çıkmalarının meyvelerini aldılar. Acaba Ngumoha da benzer bir yol izleyebilir mi?
Bu soru Owen'a yöneltildiğinde, İngilizlerin tercihlerine uygun çevrimiçi kumarhaneleri bulmalarına yardımcı olan önde gelen karşılaştırma sitesi Casino.org'un Birleşik Krallık'taki yüzü olan eski Liverpool forveti, GOAL'a şunları söyledi: “Bunu başaran diğer oyunculara baktığınızda, çoğunun forma şansı bulamadığını ya da daha alt seviyedeki kulüplerde oynadığını görürsünüz. Jude Bellingham, örneğin Birmingham’daydı. Bu, onun için bir adım yukarıydı. Sancho ise City’de pek forma şansı bulamıyordu.
“Ancak Rio zaten inanılmaz bir kulüpte oynuyor, şans buluyor ve güzel bir gelişim gösteriyor. Bu yönde düşünmek için hiçbir neden olduğunu sanmıyorum.
“Bu, onun için açıkça bir başka önemli sezon olacak. Geçen sezon muhtemelen beklediğinden daha fazla fırsat yakaladı. Bunun başlıca nedeni, [Cody] Gakpo’nun sezonun büyük bir bölümünde beklenenin altında performans göstermesiydi. Rio da oyuna girdiğinde oldukça iyi, hatta gayet iyi bir performans sergiledi.
“Hâlâ çok genç ve öğrenecek çok şeyi var. Bu sezon muhtemelen yine biraz daha fazla süre alacaktır. Kim bilir? Bu, onun formuna ve Gakpo’nun formuna bağlı. Liverpool ya da Bayern Münih’te ilk 11’de yer alacağını düşünmek için henüz o aşamada değil. Hâlâ gelişim aşamasında.”
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Ngumoha sözleşmesi: Genç oyuncu için yeni şartlar sıraya girdi
Ngumoha, ilk profesyonel sözleşmesini Eylül 2025’te Liverpool ile imzaladı ve bu sözleşmenin süresi üç yıl olarak belirlendi. Bu hızlı forvetin 18 yaşını dolduracağı ve daha uzun süreli bir sözleşme imzalayabileceği bu yılın Ağustos ayı için şimdiden yeni şartların hazırlandığı öne sürülüyor.
Şu anda Andoni Iraola'nın yönetimindeki Kırmızılar, Ngumoha'nın bu önemli doğum gününü kutlamasından bir hafta önce 2026-27 sezonuna başlayacak. Takım, 23 Ağustos'ta St James’ Park'ta Newcastle ile heyecan verici bir karşılaşmaya çıkacak.