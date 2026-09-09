121 kez milli olan ve milli takım formasıyla 85 gole imza atan Kane'in hâlâ önünde oynayacağı çok futbol var. Ancak 33 yaşında ve 2030'a kadar bir Dünya Kupası döngüsünü daha tamamlayıp tamamlayamayacağı konusunda şimdiden soru işaretleri dile getiriliyor.

Bayern Münih'teki performansı, geçen sezon 63 kez fileleri bulmasıyla birlikte, onun kulüp ve milli takım düzeyinde en az birkaç yıl daha ileri uçta oynayabilecek kapasitede olduğunu gösteriyor. Ayrıca 2026 Ballon d'Or için önde gelen adaylardan biri hâline geldi.

İnsanüstü performanslar artık ortaya koyamadığında, İngiltere'deki tacı ve kaptanlık pazubandı başka birine devredilecek. Bu boşluğu kim dolduracak? 23 yaşındaki Delap, şansını yüksek görecektir. Ancak Manchester City altyapısından yetişen oyuncu, geçen sezon Chelsea'de goller açısından zorlu geçen iki gollük bir sezon yaşadı; bu da en üst seviyede üretken olup olamayacağına dair kaçınılmaz şüphelere yol açtı.