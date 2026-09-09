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Sıradaki Harry Kane mi? Eski İngiltere golcüsü, 50 milyon sterlinlik Nottingham Forest transferinin Chelsea'nın sıkıntılarını sona erdireceğini düşünse de Liam Delap'ın tahtın varisi olduğundan ‘emin değil’
Rekor kıran Kane'in millî takımda 85 golü var
121 kez milli olan ve milli takım formasıyla 85 gole imza atan Kane'in hâlâ önünde oynayacağı çok futbol var. Ancak 33 yaşında ve 2030'a kadar bir Dünya Kupası döngüsünü daha tamamlayıp tamamlayamayacağı konusunda şimdiden soru işaretleri dile getiriliyor.
Bayern Münih'teki performansı, geçen sezon 63 kez fileleri bulmasıyla birlikte, onun kulüp ve milli takım düzeyinde en az birkaç yıl daha ileri uçta oynayabilecek kapasitede olduğunu gösteriyor. Ayrıca 2026 Ballon d'Or için önde gelen adaylardan biri hâline geldi.
İnsanüstü performanslar artık ortaya koyamadığında, İngiltere'deki tacı ve kaptanlık pazubandı başka birine devredilecek. Bu boşluğu kim dolduracak? 23 yaşındaki Delap, şansını yüksek görecektir. Ancak Manchester City altyapısından yetişen oyuncu, geçen sezon Chelsea'de goller açısından zorlu geçen iki gollük bir sezon yaşadı; bu da en üst seviyede üretken olup olamayacağına dair kaçınılmaz şüphelere yol açtı.
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Delap, 50 milyon sterlinlik transferle Nottingham Forest'a katıldı
Forest tarihinin en yüksek maliyetli transferi oldu ve City Ground’da ortama alışma sürecinde. Nottingham doğumlu, eski Reds forveti Cole, GOAL’e, Unibet online casino iş birliğiyle gerçekleştirdiği özel röportajda, Delap’in zamanla Kane’in görkemli izinden gidip gidemeyeceği sorulduğunda şöyle dedi: “Bilmiyorum. Buna nasıl baktığınıza bağlı.
“Bence Ipswich’ten Chelsea’ye gittiğinde çok şaşırmıştım. Ipswich’te birkaç gol attığını biliyorum ama Ipswich’ten Chelsea’ye gidip insanların ondan atmasını beklediği golleri atmak her zaman çok zor olacaktı. Şimdi Nottingham Forest’a geçmesi konusunda ise emin değilim. Sadece bekleyip görmemiz gerekiyor ama şu an için emin değilim.”
Delap, A Milli Takım oyuncusu olmaya kararlı
Eski İngiltere milli orta saha oyuncusu Danny Murphy, 2024 Kasım'ında, Delap'in Premier League'den düşen Ipswich takımında 12 Premier League golüne ulaştığı dönemde onun için şunları söyledi: “Muhtemelen Kane'in uzun vadede açık ara en net halefi olduğunu söyleyecek kadar ileri giderim. Bence şu anda piyasadaki en iyi genç İngiliz santrfor o.
“Onun adına bir zayıflık göremiyorum. Zorlanan bir takımda aslında yeterince gol attı ama çok fazla fırsat bulursa daha fazlasını atar. Fiziksel ve teknik [yetenek] arasında çok güzel bir dengeye sahip ve ikisini bir arada nadiren görürsünüz. O, müthiş bir yetenek.”
Delap, bu büyük beklentileri hak ettiğini kanıtlamakta kararlı. Forest ona kulüp kariyerini yeniden rayına oturtma ve A milli takımda ilk kez forma giymeye yaklaşma fırsatı sunuyor.
Delap, The Guardian'a şunları söyledi: “Sadece başımı eğip odaklanmak ve gelişmeye devam etmek istiyorum çünkü hâlâ çok gencim ve öğrenmem gereken çok şey var. Hatta bazen muhtemelen futbolda olduğumdan çok daha uzun süredir bulunduğumu düşünüyorum. Umarım önümde hâlâ uzun bir kariyer var.
“Küçük bir çocukken tek istediğiniz şey ülkeniz için oynamaktır. Bu yüzden elbette, zihnimde ulaşmak istediğim yer orası. Ama bu o kadar kolay değil. Çok çalışmalı ve gelişmeliyim, yapabileceğim tek şey de bu.”
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Kane kenara çekildiğinde İngiltere'nin 9 numarası kim olacak?
İngiltere’nin forvet havuzunda hiç kimse Kane’in yedeği rolünü tam anlamıyla sahiplenebilmiş değil; Suudi Pro League’de forma giyen Ivan Toney ile Ollie Watkins, 2026 Dünya Kupası kadrosu için tercih edilen isimler oldu.
Forest’ta formunu bulması halinde Delap de adaylar arasına girmeli; artık Thomas Tuchel’i, Cole’u ve uzaktan izleyen diğer herkesi, tüm zamanların en iyilerinden birinin arkasında sıradaki isim olabileceğine ikna etmesi gerekiyor.
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