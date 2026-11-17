Eski Bayern Münih orta saha oyuncusu Hamann da buna katılıyor. Lottoland Live Casino iş birliği kapsamında konuşan Hamann, Karl'ın 21 yaş altı oyunculara verilen ödülün sıradaki sahibi olup olamayacağı sorusuna GOAL'e şu yanıtı verdi: “Harika bir oyuncu. Çok yetenekli olduğu açık. Sanırım daha birkaç ay önce 18 yaşına girdi.”

“Nasıl giyindiği, saha dışında neler yaptığı çok konuşuluyor. Bence onu rahat bırakmalılar çünkü son 10 yıldır biraz farklı birini arıyorduk. Şimdi böyle biri var, dolayısıyla onu değiştirmeye çalışmamalıyız.”

“Bence sıra dışı bir oyuncu. Almanya'nın Hollanda'ya karşı oynadığı maçta birkaç dakika süre aldı. Sağ kanatta oynamayı sevdiği için önünde Olise var elbette. Ortada da oynayabilir.”

“Bence çok şey Olise'yle ilgili gelişmelere bağlı olacak. Ama evet, şu anda Almanya'da yetişen en büyük yetenek, belki de en iyi genç oyuncu o.”