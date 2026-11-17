Sıradaki Golden Boy mu? Dietmar Hamann, 18 yaşındaki Bayern Münih yıldız adayı Lennart Karl'ın Lamine Yamal'ı nasıl yakalayabileceğini anlattı: Önünde sınır yok
Dünya Kupası hayal kırıklığına rağmen A takımda tarihe geçti
Karl, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda A takımda ilk maçına çıktıktan sonra nispeten kısa sürede büyük yol katetti. Ardından 17 yaş 242 günlükken Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ndeki en genç golcüsü oldu ve geçen sezon toplam dokuz gol kaydederken Bundesliga şampiyonluğu yaşadı.
Yetenekli genç oyuncu, Bavyera'da forma rekabetiyle karşı karşıya. Kanatlarda Michael Olise ve Luis Diaz, santrfor pozisyonunda ise Ballon d'Or ödüllü Harry Kane gibi isimler var. Buna rağmen Karl düzenli olarak süre bulmaya devam etti ve A millî takımda oynama fırsatı yakaladı.
2026 yazında yaşadığı zamansız uyluk sakatlığı Dünya Kupası hayallerini suya düşürdü ancak son lig ve kıta turnuvası sezonlarına yaptığı yavaş başlangıcı geride bıraktı. Karl, 2027'de prestijli Golden Boy ödülünün güçlü adaylarından biri olmalı.
- Getty
Karl, 2027'de Golden Boy ödülünü kazanacak mı?
Eski Bayern Münih orta saha oyuncusu Hamann da buna katılıyor. Lottoland Live Casino iş birliği kapsamında konuşan Hamann, Karl'ın 21 yaş altı oyunculara verilen ödülün sıradaki sahibi olup olamayacağı sorusuna GOAL'e şu yanıtı verdi: “Harika bir oyuncu. Çok yetenekli olduğu açık. Sanırım daha birkaç ay önce 18 yaşına girdi.”
“Nasıl giyindiği, saha dışında neler yaptığı çok konuşuluyor. Bence onu rahat bırakmalılar çünkü son 10 yıldır biraz farklı birini arıyorduk. Şimdi böyle biri var, dolayısıyla onu değiştirmeye çalışmamalıyız.”
“Bence sıra dışı bir oyuncu. Almanya'nın Hollanda'ya karşı oynadığı maçta birkaç dakika süre aldı. Sağ kanatta oynamayı sevdiği için önünde Olise var elbette. Ortada da oynayabilir.”
“Bence çok şey Olise'yle ilgili gelişmelere bağlı olacak. Ama evet, şu anda Almanya'da yetişen en büyük yetenek, belki de en iyi genç oyuncu o.”
Genç yıldız adayı Karl ne kadar iyi olabilir?
Karl'ın ne kadar iyi bir oyuncu olabileceği ve La Liga, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nı kazanmış olan Barcelona'nın yıldız adayı Lamine Yamal'ın ulaştığı seviyeye çıkıp çıkamayacağı da sorulan Hamann şöyle dedi: “Bence onun için sınır yok.”
“Geçen yıl, tam bir yıl önce, ekim-kasım aylarında Kane'in biraz durgun olduğu, Olise'nin de pek etkili olamadığı bir dönem vardı. Şampiyonlar Ligi maçlarında takımı sırtlayan Karl'dı.”
“Sanırım geçen sezon Arsenal deplasmanında bir maç vardı; orada en iyi oyuncuydu. Sanırım bir gol attı ve 17 yaşındayken Bayern Münih'in en iyi oyuncusuydu. Bu seviyede 17 yaşında sadece sahaya çıkmakla veya maça katılmakla kalmayıp onun Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da yaptığı gibi maçlara hükmediyorsanız, bu ne kadar olağanüstü bir yetenek olduğunuzu gösterir.”
“Bence onun için sınır yok. Elbette bugünlerde gençler üzerinde dışarıdan pek çok etki var ama ayakları yere basmaya devam ederse her şey mümkün.”
- Getty/GOAL
Bayern Münih'in Karl ile uzun vadeli sözleşmesi var
Bayern Münih, Karl ile 2029 yazına kadar sürecek profesyonel bir sözleşme imzaladı. Bu da öngörülebilir gelecekte onun gelişiminden yararlanan tarafın Bayern Münih olması gerektiği anlamına geliyor.
Genç oyuncunun ne kadar yükseğe çıkacağı henüz belli değil; saha içinde ve dışında öğreneceği daha çok şey var. Eğer ayakları yere basarsa, Golden Boy ödülüne adaylığının ardından gelecek yıllarda Ballon d'Or için de yarışabileceğine inanmak için her türlü neden var.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun