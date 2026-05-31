Sıradaki durak, İngiltere mi?! Xavi, Pep Guardiola’yı uluslararası alanda büyük bir göreve aday gösteriyor; Manchester City sonrası için inanılmaz plan ortaya çıktı

Xavi, bu taktik dehasının önündeki yeni dönemin nasıl olacağını şimdiden bildiğini düşünüyor. Eski patronunun aradığı zorlukları artık kulüp futbolunun sunamayabileceğini ima etti. Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Heineken’in düzenlediği bir soru-cevap oturumunda konuşan Xavi, bundan sonra ne olacağı konusunda kesin bir tavır sergiledi.

"O bir dahi ve bir dahinin zihninde ne olup bittiğini, ne yapacağını asla bilemezsiniz ama bir şey söylemek gerekirse, belki de bir milli takımı bekliyordur," diye açıkladı Xavi. "Kulüp futbolu açısından her şeyi başardı, bu yüzden onun için yeni zorluk bir milli takım olacak diye düşünüyorum."