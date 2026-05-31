AFP
Çeviri:
Sıradaki durak, İngiltere mi?! Xavi, Pep Guardiola’yı uluslararası alanda büyük bir göreve aday gösteriyor; Manchester City sonrası için inanılmaz plan ortaya çıktı
Uluslararası kaşıntı
Xavi, bu taktik dehasının önündeki yeni dönemin nasıl olacağını şimdiden bildiğini düşünüyor. Eski patronunun aradığı zorlukları artık kulüp futbolunun sunamayabileceğini ima etti. Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Heineken’in düzenlediği bir soru-cevap oturumunda konuşan Xavi, bundan sonra ne olacağı konusunda kesin bir tavır sergiledi.
"O bir dahi ve bir dahinin zihninde ne olup bittiğini, ne yapacağını asla bilemezsiniz ama bir şey söylemek gerekirse, belki de bir milli takımı bekliyordur," diye açıkladı Xavi. "Kulüp futbolu açısından her şeyi başardı, bu yüzden onun için yeni zorluk bir milli takım olacak diye düşünüyorum."
- Getty Images Sport
Üç Aslanlar sizi çağırıyor mu?
Guardiola'nın bir milli takımın başına geçme ihtimali uzun süredir gündemdeydi ve Xavi'ye özellikle İngiltere ya da İspanya'nın gerçekçi seçenekler olup olmadığı soruldu. Guardiola'nın İngiliz futboluyla olan derin bağı ve Thomas Tuchel'in emrindeki yetenek havuzuna duyduğu hayranlığı göz önüne alındığında, Üç Aslanlar büyüleyici bir olasılık oluşturuyor. City'de mevcut İngiltere yıldızlarının çoğuyla çalışmış olan Guardiola, kadroya diğer adayların pek azının sahip olabileceği bir aşinalıkla sahip olacaktır. İspanya mı yoksa İngiltere mi olabileceği sorulduğunda Xavi şöyle cevap verdi: “Neden olmasın? İspanya çok zor ama belki İngiltere.”
Bir koçluk efsanesi
Camp Nou’daki altın çağda Guardiola’nın saha içindeki komutanı olan Xavi, Pep’in belirlediği taktiksel standartlara hâlâ hayranlık duyuyor. Yeni antrenör yeteneklerinin ortaya çıkmasına rağmen, 55 yaşındaki teknik adam modern çağda mükemmelliğin referans noktası olmaya devam ediyor.
Xavi, "En iyisi değilse bile, en iyilerden biri" dedi. "Taktik konusunda takıntılı ve ondan ve ekibinden çok şey öğrendim. Oyuncularla konuşma şekli ve takım olarak ne yapmaları gerektiğini onlara ikna etme şekliyle harika bir teknik direktör. Teknik direktör olarak bir efsane."
- AFP
Efsanevi görev süresi sona eriyor
Sözleşmesi aslında bir yıl daha devam edecek olsa da, eski Barcelona teknik direktörü, Enzo Maresca'nın onun yerine geçmeye hazır olmasıyla birlikte görevinden ayrılmak için doğru zamanın geldiğini düşündü. Guardiola'nın City Football Group'ta küresel elçi rolüne geçmesi bekleniyor, ancak öncelikli hedefi hak ettiği bir tatile çıkmak olacak. 2012'de Barcelona'dan ayrıldıktan sonra aldığı ara gibi, 55 yaşındaki teknik adam, sahalara dönmeyi düşünmeden önce ailesiyle kaliteli zaman geçirmeyi planlıyor.