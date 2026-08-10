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'Sıradaki Community Shield' - Omar Marmoush'un dublesi Atletico'yu yıktı, Manchester City gözünü Arsenal'e çevirdi
Marmoush'un dublesi Atletico'yu yıktı
Manchester City, Asya'daki sezon öncesi turunu Seul Dünya Kupası Stadyumu'nda Atletico'yu 3-1 mağlup ederek tamamladı. 16 yaşındaki Dominguez'in golüyle geriye düşen Manchester City, ikinci yarıda Antoine Semenyo'nun asistlerinin ardından Marmoush'un peş peşe attığı iki golle geri döndü. Ait-Nouri ise Divin Mubama'nın ara pasına hareketlenerek uzatma dakikalarında galibiyeti perçinledi.
- AFP
Marmoush, tur performansını övdü
Mısırlı forvet, üç dakika içinde attığı iki golle Atletico karşısında City'nin geri dönüş galibiyetini tamamlayan maç kazandıran bir performans sergiledi.
Kaçırdığı fırsatları ve gollerinin hazırlık sürecini değerlendiren Marmoush, kulübün resmi medya kanallarına şöyle konuştu: "Savinho ve Semenyo'nun adam geçip topu oynadığı üç, dört pozisyon vardı ve ben orada değildim. Bu yüzden ikinci yarıda aklımdaki tek şey koşuları yapmak ve orada olmaktı, onlar da görevlerini yaptı ve kazandık, gerçekten, gerçekten çok iyi bir histi."
Bu galibiyetin City'nin sıradaki resmi maçına nasıl zemin hazırladığını vurgulayan Marmoush, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendimden çok keyif alıyorum. Açıkçası bir santrfor olarak bu size güven veriyor ve akışın içine girmenizi sağlıyor, ben de sadece topu ağlara itmek zorundaydım ve tabii ki [Antoine]'a teşekkür etmek istiyorum, evet, bu bana sezon öncesinde güven veriyor. Güzel hissettiriyor, sırada Community Shield var."
Maresca, Pep'in ardından uyum sağlıyor
City'nin odağı şimdi tamamen, takımın yeni teknik direktör Maresca yönetimindeki yaşama uyum sağlamasıyla birlikte Arsenal ile oynayacağı yaklaşan maça çevrildi.
Asya turunu değerlendirirken Pep Guardiola sonrası takımın taktik sistemi nasıl benimsediğini anlatan Marmoush, şöyle dedi: "Yeni taktikleri, oyun kalıplarını ve hocanın bizden neler istediğini öğrenmeye çalışıyoruz. Bence buna alışmaya da başlıyoruz. Elbette 10 yılın ardından Pep'in burada yaptıkları inanılmazdı. Değişimden sonra bu kolay değil ama gerçekten çok iyi iş çıkardık ve evimize dönüp devam edeceğiz.
"Yaz harikaydı. Ayrıca evlendim de, bu yüzden hayatımın en güzel günlerini yaşadım ve geri dönmek harika. Buradaki kültür çok güzel. Tüm taraftarlara bu inanılmaz destek için teşekkür etmek istiyorum. O sıcaklığı hissettim. Hepimiz hissettik. Bugün stat doluydu. Kültürleri harika. Yemekler. Yemeklerini çok seviyorum ve birkaç harika hafta geçirdik."
- (C)Getty Images
Community Shield hazır olma durumunu test ediyor
City şimdi tüm dikkatini 16 Ağustos Pazar günü Cardiff'teki Principality Stadyumu'nda Premier League şampiyonu Arsenal'a karşı oynanacak Community Shield maçına çevirdi. Bu karşılaşma, Maresca'ya Dünya Kupası'nın ardından Asya turunu kaçıran Erling Haaland ve Elliot Anderson da dahil olmak üzere kilit isimlere süre verme açısından önemli bir fırsat sunuyor. Arsenal karşılaşması, lig sezonu başlamadan önce City'nin ne kadar hazır olduğuna dair gerçek bir ölçüt olacak.
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