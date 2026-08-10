Mısırlı forvet, üç dakika içinde attığı iki golle Atletico karşısında City'nin geri dönüş galibiyetini tamamlayan maç kazandıran bir performans sergiledi.

Kaçırdığı fırsatları ve gollerinin hazırlık sürecini değerlendiren Marmoush, kulübün resmi medya kanallarına şöyle konuştu: "Savinho ve Semenyo'nun adam geçip topu oynadığı üç, dört pozisyon vardı ve ben orada değildim. Bu yüzden ikinci yarıda aklımdaki tek şey koşuları yapmak ve orada olmaktı, onlar da görevlerini yaptı ve kazandık, gerçekten, gerçekten çok iyi bir histi."

Bu galibiyetin City'nin sıradaki resmi maçına nasıl zemin hazırladığını vurgulayan Marmoush, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendimden çok keyif alıyorum. Açıkçası bir santrfor olarak bu size güven veriyor ve akışın içine girmenizi sağlıyor, ben de sadece topu ağlara itmek zorundaydım ve tabii ki [Antoine]'a teşekkür etmek istiyorum, evet, bu bana sezon öncesinde güven veriyor. Güzel hissettiriyor, sırada Community Shield var."