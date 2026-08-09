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Sıradaki Casemiro mu? Andrey Santos, Chelsea'ye 50 milyon sterlinlik transferinin ardından Man Utd'da Brezilyalı efsanenin yerini doldurabileceğinde ısrarcı
Bir efsanenin yerini doldurmak
Geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılması, Manchester United'ı beş kez Şampiyonlar Ligi kazanan bir oyuncunun yerini doldurma gibi göz korkutan bir görevle baş başa bıraktı. United daha önce 2022'de bu tecrübeli oyuncu için 70 milyon sterlin harcamıştı, ancak 22 yaşındaki Santos daha uzun vadeli bir vizyonu temsil ediyor. Baskıya rağmen eski Chelsea oyuncusu bu kıyaslamadan kaçmıyor.
Brezilyalı oyuncu, hazırlık döneminde şimdiden beklentileri karşılamaya başladı; dört hazırlık maçının tamamına ilk 11'de çıktı ve Göteborg'da üst üste Avrupa şampiyonu olan Paris Saint-Germain'e karşı oyuna hükmeden bir performans sergiledi. Top tekniğindeki güveni ve savunma farkındalığı öne çıktı; bu da Carrick'in 4-2-3-1 sisteminin ihtiyaç duyduğu taktik çapa olabileceğini gösteriyor.
- Every Second Media
Santos, Casemiro'nun rolünü doldurabileceğine inanıyor
United oyuncusu olarak ilk kez medyanın karşısına çıkan Brezilyalı, Casemiro'nun kariyerini artık Inter Miami'de Lionel Messi ile birlikte sürdürmesiyle milli bir ikonun yerini almanın baskısını benimsedi. Santos, "Casemiro benim için adeta bir efsane, biliyorsunuz" dedi. "Yani artık o gitti. Şimdi ben buradayım, bu yüzden geçen sezon Casemiro'nun yaptığını yapabileceğimi hissediyorum ve bunu yapmak için buradayım."
Brezilyalı oyuncu ayrıca, orta sahanın merkezinde teknik mükemmeliyet talep eden Carrick'in sistemine stil olarak nasıl uyduğunu da anlattı. "Özelliklerime gelince, daha derinde, bir numara altı gibi oynamayı seviyorum ve tercih ediyorum" diye ekledi. "Bu yüzden topsuz oyunda takım arkadaşlarıma yardım etmeye çalışıyorum ve topluyken de hatları kırmaya bayılıyorum."
Chelsea'deki çıkmazdan kurtulmak
Brezilyalı oyuncunun Stamford Bridge'den ayrılma kararının, orta sahadaki forma rekabetinin sertliği nedeniyle alındığı bildirildi. Moises Caicedo'nun yeni sözleşmeye imza atması ve Chelsea'nin Enzo Fernandez için dudak uçuklatan 120 milyon sterlinlik bir değer biçmesiyle, Santos'un A takıma giden yolu hızla kapanmış oldu.
Old Trafford'daki fırsat ortaya çıkar çıkmaz transferin hızlı şekilde sonuçlanması, tereddüde pek alan bırakmadı. Santos, "Menajerim beni aradığı anda eşime söyledim, o da 'Evet, gitmemiz gerekiyor' dedi" diye hatırlattı. "Manchester United çok büyük bir kulüp, burada olduğum için çok mutluyum ve her maçı kazanmak istiyorum."
Batı Londra'dan ani ayrılığına rağmen, eski kulübüne karşı kötü duygular beslemiyor; ancak odağı tamamen kuzeybatıda bir miras bırakmaya çevrilmiş durumda. "Chelsea'nin benim için yaptıkları her şey için, orada geçirdiğim dönemde teşekkür ederim" diye ekledi. "Ama artık Chelsea geride kaldı, şu an benim evim burası. Ve burada çok, çok uzun süre kalmak ve çok sayıda kupa kazanmak istiyorum."
- Getty Images Sport
Her kulvarda kupa peşinde
Geçen sezon Premier League'i üçüncü sırada bitiren United, bu sezon bir de Şampiyonlar Ligi futbolunun getirdiği ek zorluklarla karşı karşıya kalacak. Carrick, yeniden şekillendirdiği kadrosuna puan tablosunun zirvesiyle aradaki farkı kapatma görevi verdi ve Santos da bu büyük hedeflerle tamamen aynı çizgide.
Santos sözlerini şöyle tamamladı: "Manchester United'dan bahsettiğimizde, kazanmaktan bahsederiz. Mümkün olan her kupayı kazanmaya çalışmak için her gün çok sıkı çalışmalıyız. Bireysel olarak benim de hedeflerim var ve umarım takım arkadaşlarımla birlikte bu hedefler doğrultusunda çalışabilir ve bazı kupalar kazanabilirim." Cesur iddialarının gerçek sınavı, resmi maçlar başladığında verilecek.
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