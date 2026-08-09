Geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılması, Manchester United'ı beş kez Şampiyonlar Ligi kazanan bir oyuncunun yerini doldurma gibi göz korkutan bir görevle baş başa bıraktı. United daha önce 2022'de bu tecrübeli oyuncu için 70 milyon sterlin harcamıştı, ancak 22 yaşındaki Santos daha uzun vadeli bir vizyonu temsil ediyor. Baskıya rağmen eski Chelsea oyuncusu bu kıyaslamadan kaçmıyor.

Brezilyalı oyuncu, hazırlık döneminde şimdiden beklentileri karşılamaya başladı; dört hazırlık maçının tamamına ilk 11'de çıktı ve Göteborg'da üst üste Avrupa şampiyonu olan Paris Saint-Germain'e karşı oyuna hükmeden bir performans sergiledi. Top tekniğindeki güveni ve savunma farkındalığı öne çıktı; bu da Carrick'in 4-2-3-1 sisteminin ihtiyaç duyduğu taktik çapa olabileceğini gösteriyor.



