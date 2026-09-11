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Sıradaki Bruno Fernandes mi? Eski Nottingham Forest forveti, Manchester United oyun kurucunun halefiyet planını hazırlamaya başlarken Morgan Gibbs-White'ın özel özelliklerini öne çıkardı
Fernandes, Man Utd'de henüz yeni sözleşme imzalamadı
Portekizli süperstar Fernandes, United'ı zorlu dönemlerin bir kısmında neredeyse tek başına sırtladı. Sözde ‘Rüyalar Tiyatrosu’nda yedi yıllık sadık hizmete yaklaşırken, 32 yaşında olmasına rağmen yavaşlayacağına dair hiçbir işaret vermiyor.
Geçen sezon tek bir üst lig sezonunda 21 asist yaparak Premier League tarihine geçti ve bu sezon da şimdiden hanesine bir hat-trick yazdırdı. Takımın ortak hedefi açısından değeri görmezden gelinemez, ancak henüz herhangi bir sözleşme uzatması imzalanmış değil.
United, tılsımlı kaptanıyla yeni şartlar üzerinde anlaşmak için istekli olmayı sürdürüyor, ancak bir noktada onun ayrılacağının farkında. Bu oyun kurucu tacının uygun bir varisinin bulunması gerekecek ve Gibbs-White birçok kişinin ilk aklına gelen isimlerden biri.
26 yaşındaki İngiltere yıldızı çocukluğunda Manchester United taraftarı olarak büyüdü. Trent kıyısında sık sık Forest'ta kaptanlık pazubandını takmasına ve taraftarın gözdesi hâline gelmesine rağmen, çocukluk kahramanlarından gelecek bir teklifi geri çevirmekte zorlanabilir.
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Gibbs-White, Fernandes için sağlam bir alternatif olur mu?
MGW'nin Fernandes'in izinden gidip gidemeyeceği sorulduğunda, Unibet online casino iş birliğiyle konuşan Cole, GOAL'e şunları söyledi: “Görebilir miyim? Açıkçası bu soru için Manchester United'daki yönetime danışmanız gerekir.
“Bence geçen sezon Nottingham Forest için harikaydı. Bence geçen sezon da transfer yapabilirdi. Tottenham'a gidebilirdi ama bu gerçekleşmedi.
“Sonuçta başınızı eğip çalışmaya ve performans sergilemeye devam ederseniz, hangi kulüplerin onunla ilgileneceği konusunda endişelenmeniz gerekmez diye düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse Nottingham Forest'ın onu satmak isteyeceğini sanmıyorum, çünkü onlar için çok kilit bir parça.”
Gibbs-White, Forest'ta seviyesini nasıl yükseltti?
Nottingham doğumlu Cole, daha önce 1999'da Manchester United ile Üçleme zaferi yaşadıktan sonra kariyerini City Ground'da noktaladı. East Midlands'ta Gibbs-White'ın gelişimini de yakından takip etti.
2022'de Wolves'tan Forest'a transferinin ardından uzun bir yol kat eden çalımlarıyla etkili orta saha oyuncusu hakkında şunları söyledi: “Evet, etti. O pozisyondayken çok yaratıcı olmanız gerekir. Bence o da çok yaratıcı.
“Geçen sezonun son bölümünde goller de atmaya başladı, bu da Nottingham Forest'ın Premier League'de kalmasına yardımcı oldu. Bence onda bu özellikler var. Her zaman topla buluşmaya çalışıyor, her zaman üretmeye çalışıyor, her zaman ceza sahasına girip gol atmaya çalışıyor. O pozisyonda oynadığınızda yapmanız gereken de budur.
“Dediğim gibi, geçen sezonun son bölümünde bence gerçekten çok ama çok iyi oynadı. Umarım onun için böyle devam eder. Çalışmaya devam et, iyi oynamaya devam et. Bana göre geçen sezonun son bölümündeki formuyla İngiltere kadrosuna alınmaması gerçekten çok talihsizdi.”
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Gibbs-White, City Ground'da takımın en önemli figürlerinden biri.
Gibbs-White, Thomas Tuchel tarafından 2026 Dünya Kupası kadrosu için göz ardı edildi. Bu sezon yeniden goller bulmaya başladı; Oliver Glasner yönetiminde çalışan yeni görünümlü Forest takımında bunu başardı.
Nottingham Forest büyük hedefler taşıyor; kulübün başında Yunan milyarder sahibi Evangelos Marinakis bulunuyor. Ancak bunun, özellikle Manchester'dan bir çağrı gelirse, değerli bir oyuncuyu Nottingham'da tutmaya yetip yetmeyeceği henüz belli değil.
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