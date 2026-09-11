Portekizli süperstar Fernandes, United'ı zorlu dönemlerin bir kısmında neredeyse tek başına sırtladı. Sözde ‘Rüyalar Tiyatrosu’nda yedi yıllık sadık hizmete yaklaşırken, 32 yaşında olmasına rağmen yavaşlayacağına dair hiçbir işaret vermiyor.

Geçen sezon tek bir üst lig sezonunda 21 asist yaparak Premier League tarihine geçti ve bu sezon da şimdiden hanesine bir hat-trick yazdırdı. Takımın ortak hedefi açısından değeri görmezden gelinemez, ancak henüz herhangi bir sözleşme uzatması imzalanmış değil.

United, tılsımlı kaptanıyla yeni şartlar üzerinde anlaşmak için istekli olmayı sürdürüyor, ancak bir noktada onun ayrılacağının farkında. Bu oyun kurucu tacının uygun bir varisinin bulunması gerekecek ve Gibbs-White birçok kişinin ilk aklına gelen isimlerden biri.

26 yaşındaki İngiltere yıldızı çocukluğunda Manchester United taraftarı olarak büyüdü. Trent kıyısında sık sık Forest'ta kaptanlık pazubandını takmasına ve taraftarın gözdesi hâline gelmesine rağmen, çocukluk kahramanlarından gelecek bir teklifi geri çevirmekte zorlanabilir.