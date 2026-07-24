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Sırada Thierry Henry mi var? Fransız futbol efsanesi, Dünya Kupası şampiyonu takım arkadaşları Didier Deschamps ve Zinedine Zidane’ın izinden giderek milli takım teknik direktörlüğüne adım atmayı “çok ister”
Henry, Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Fransa milli takımının teknik direktörlüğünü yaptı
Bunu 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda başardı ve ev sahibi ülkeyi İspanya ile oynanacak final maçına taşıdı. Orada uzatmalarda yaşanan hayal kırıklığının ardından, Michael Olise ve takım arkadaşlarının boyunlarına altın madalya yerine gümüş madalyalar asıldı.
Henry ayrıca eski takımı Monaco'da kısa bir süre teknik direktörlük yaptı, Montreal Impact ile MLS'e geri döndü ve Belçika milli takımında Roberto Martinez'in yanında çalıştı.
48 yaşındaki Henry, şimdilik seçeneklerini açık tutuyor; yorumculuk dünyasına geri döndü ve saha kenarına çıkmak için acele etmiyor gibi görünüyor. Ancak cazip teklifler her zaman değerlendirilecektir.
Fransa milli takımının başına geçmek, 1998 Dünya Kupası şampiyonu olan birkaç meslektaşının da bu yolu izlemesine izin verilmesi nedeniyle bariz bir cazibe taşıyor. Deschamps, 2018’de dünya şampiyonluğu ve UEFA Uluslar Ligi zaferi kazandıran 14 yıllık görev süresini geride bırakıyor.
Ballon d’Or ödüllü Zidane, Real Madrid dışındaki ilk görevine başlıyor ve Kylian Mbappé ile Ousmane Dembélé gibi yıldızlarla dolu bir kadroyla çalışırken daha fazla kupa kazanması bekleniyor.
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Henry, gelecekte Fransa milli takımının teknik direktörü olacak mı?
Zidane’ın veda edeceği gün geldiğinde, Henry ‘98 kuşağının başarısını sürdürebilir mi? Bu soru, Arsenal’in Premier Lig şampiyonluğunu kazanan “Invincibles” kadrosunda da yer alan Aliadiere’ye yöneltildiğinde, Fransız oyuncu – ToonieBet ile yaptığı işbirliği kapsamında – GOAL’a şunları söyledi: “Neden olmasın? Thierry’nin bu görevi almaktan büyük mutluluk duyacağına eminim.
“Ne kadar vatansever olduğunu ve Fransa’yı ne kadar sevdiğini gördük. Onu 2024 Olimpiyat Oyunları’nda da izledik. Orada harika bir turnuva geçirdi. Eminim bu, zihninin bir köşesinde yer alacak ve bir noktada bu fırsatı yakalamayı çok isteyecektir.
“Ancak bence Fransa’da Zidane bambaşka bir şey ve artık tanrılara dokunduk. Zidane her zaman Zidane olarak kalacak. Bu yüzden onun başarılı olmasını ve her şeyin yolunda gitmesini diliyorum ve gerçekten umuyorum.
“Çünkü Deschamps bu Dünya Kupası’nı kazanamamış olsa da, her zaman yarı finallere, finallere çıkıyor ve 2018’de şampiyon oldu. Dolayısıyla Zidane’ın zafere ulaşmasının yine de zorlu bir mücadele olacağını düşünüyorsunuz.
“Çünkü Zidane için artık bir sonraki adım, mutlaka bir şey kazanmak. Öyle gelip sadece yarı finale ya da çeyrek finale kalamaz. Ve bunu kazanmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Sadece bir takım kazanabilir. İngiltere’yi de biliyoruz. Son zamanlarda turnuvalarda çok yaklaştılar ama tam olarak başaramadılar. Bu yüzden sabrınız tükenmeye başlıyor. Umarım Zidane bunu başarabilir.”
Zidane, Deschamps’ın elde ettiği başarıyı daha da ileriye taşımayı hedefliyor
Fransa’nın, bir grup olarak önlerinde hâlâ birkaç turnuva daha oynayabilecek gibi görünen altın çağ yetenekleriyle çalışırken Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’nda şampiyonluk adayı olmaya devam edip etmeyeceği sorusu üzerine Aliadiere şunları ekledi: “Evet, %100. Bence öyle.
“İnsanlar Didier Deschamps’ın sadece bir Dünya Kupası kazandığını söylese de, bu açıkça diğer birçok kişiden daha fazla bir başarıdır. Ancak, böylesine harika bir kadro ve büyük yeteneklerle takımı yönetme konusunda neler başardığını bir düşünün.
“Zidane göreve gelecek ve aslında yapması gereken pek bir şey yok. Başarılı olması için her şey zaten hazır. Yani evet, bence haklısınız. Bence gücümüz, yaş ortalamamız ve şu anda kadroda olmayan ama geri dönecek olan oyuncular da var.
“[Rayan] Cherki gibi sahada fazla süre alamayan bir oyuncunun iki ya da dört yıl boyunca takımda kalacağını düşünün. Daha önce sakatlanan [Hugo] Ekitike’yi de düşünün. Elinizdeki isimler ve sahip olduğunuz yetenekler göz önüne alındığında, bence Zidane’ın şimdi tek yapması gereken, üzerine kendi sihrini katıp bunu işler hale getirmek.”
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Fransa'nın maç programı: Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından sıra Uluslar Ligi'nde
Fransa, 2026 Dünya Kupası’nda vaatlerini yerine getiremedi ve tanıdık rakibi İspanya karşısında bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı. Sonunda şampiyonluğa ulaşan La Roja’ya karşı yarı finalde alınan yenilginin ardından, 10 golün atıldığı heyecan verici üçüncülük maçında İngiltere’ye dramatik bir mağlubiyet yaşandı.
Zidane’ın göreve getirilmesinin yakında resmiyet kazanması beklenen Les Bleus, Eylül ayında başlayacak yeni Uluslar Ligi kampanyasıyla rekabet sahnesine geri dönecek. A1 Grubu’nda Türkiye, Belçika ve İtalya ile karşı karşıya gelecekler.
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