Sırada Thierry Henry mi var? Fransız futbol efsanesi, Dünya Kupası şampiyonu takım arkadaşları Didier Deschamps ve Zinedine Zidane’ın izinden giderek milli takım teknik direktörlüğüne adım atmayı “çok ister”

Zidane’ın veda edeceği gün geldiğinde, Henry ‘98 kuşağının başarısını sürdürebilir mi? Bu soru, Arsenal’in Premier Lig şampiyonluğunu kazanan “Invincibles” kadrosunda da yer alan Aliadiere’ye yöneltildiğinde, Fransız oyuncu – ToonieBet ile yaptığı işbirliği kapsamında – GOAL’a şunları söyledi: “Neden olmasın? Thierry’nin bu görevi almaktan büyük mutluluk duyacağına eminim.

“Ne kadar vatansever olduğunu ve Fransa’yı ne kadar sevdiğini gördük. Onu 2024 Olimpiyat Oyunları’nda da izledik. Orada harika bir turnuva geçirdi. Eminim bu, zihninin bir köşesinde yer alacak ve bir noktada bu fırsatı yakalamayı çok isteyecektir.

“Ancak bence Fransa’da Zidane bambaşka bir şey ve artık tanrılara dokunduk. Zidane her zaman Zidane olarak kalacak. Bu yüzden onun başarılı olmasını ve her şeyin yolunda gitmesini diliyorum ve gerçekten umuyorum.

“Çünkü Deschamps bu Dünya Kupası’nı kazanamamış olsa da, her zaman yarı finallere, finallere çıkıyor ve 2018’de şampiyon oldu. Dolayısıyla Zidane’ın zafere ulaşmasının yine de zorlu bir mücadele olacağını düşünüyorsunuz.

“Çünkü Zidane için artık bir sonraki adım, mutlaka bir şey kazanmak. Öyle gelip sadece yarı finale ya da çeyrek finale kalamaz. Ve bunu kazanmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Sadece bir takım kazanabilir. İngiltere’yi de biliyoruz. Son zamanlarda turnuvalarda çok yaklaştılar ama tam olarak başaramadılar. Bu yüzden sabrınız tükenmeye başlıyor. Umarım Zidane bunu başarabilir.”