Getty Images
Çeviri:
Sırada PSG mi, yoksa Juventus mu? Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City ile şampiyonluklar kazandıktan sonra Pep Guardiola’yı neden yeni bir meydan okuma “cezbediyor”?
Guardiola'nın sicili: Manchester City teknik direktörü olarak kazandığı kupalar
Guardiola, 2016 yılında Premier Lig’e adım attığından bu yana Manchester’da on yıla yakın bir süredir sadık hizmetini sürdürüyor. Bu şampiyonluğu altı kez kazanan teknik adamın, bu sezon yedinci zaferini kutlaması da mümkün görünüyor. Halihazırda garantilenen beşinci Lig Kupası zaferinin yanı sıra, FA Kupası zaferi de kapıda.
City'nin başında olduğu süre boyunca Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası kupaları havaya kaldırıldı - 2022-23 sezonunda tarihi bir üçlü zafer kutlandı - ve çok sayıda büyük harcamalı transfer döneminde birkaç kapsamlı kadro yenilemesi gerçekleştirildi.
Guardiola'nın bundan sonra ne yapacağı merak konusu. City ile olan sözleşmesinin son yılında ayrılabileceğine dair iddialar var. Yeni bir başlangıç arayışına girerse, gizemli 55 yaşındaki teknik adam, Avrupa'nın en iyi beş liginde tüm ulusal şampiyonlukları tamamlamak amacıyla Serie A ve Ligue 1'den gelen tekliflere açık olacak mı?
- Getty
Guardiola'nın bir sonraki görevi Serie A veya Ligue 1'de olabilir mi?
Guardiola’nın Juventus, AC Milan, Inter veya Paris Saint-Germain’e gidebileceği sorulduğunda, Barry – BetMGM aracılığıyla GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada – şöyle dedi: “Şimdiye kadar yaptıklarına bakıldığında, kesinlikle herhangi bir ülkeye gidip futbol stilini değiştirip bunu Pep’in tarzında yapacağına inanırdı.
“Bunu kesinlikle çok isterim - gidip başka bir stile meydan okumasını, özellikle de İtalya'da. İtalyanlar genellikle diğerlerinden tamamen farklı, biraz daha defansif bir şekilde oynuyorlar ve bu Pep'in tarzı değil. Yani, onun oraya gitmesi çok ilginç olurdu.
“Bu, onun ilgisini çekecek bir şey, eminim ki öyle olacaktır. Ama eminim ki güzel bir mola vermek isteyecektir. Bir sürü seçeneği olacak, değil mi? Onun başka bir ülkeyle mücadele etmesini görmek güzel olurdu.”
Tıpkı Klopp gibi: Guardiola'nın bir süre ara vermesi bekleniyor
Guardiola, gelecek planları konusunda pek ipucu vermiyor. Eski Liverpool rakibi Jürgen Klopp’tan ilham alarak kulüp antrenörlüğünün getirdiği stresten kurtulmak istediği için, milli takım teknik direktörlüğüne geçeceği yönünde söylentiler var.
Bundan sonra ne olacağı ve City ile bağlarının 2026'da kopup kopmayacağı konusunda daha fazla baskı altında kalan Barry, 2009 ile 2014 yılları arasında Blues'ta beş yıl geçirmiş ve 2011-12 sezonunda takımın ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmuştu. Barry, "Şahsen, Pep City'deki zamanının dolduğuna karar verirse, bir ara vereceğini düşünüyorum. Genelde takımlarından ayrıldığında bunu yapmıştır, değil mi?
“İster üç ay, ister altı ay olsun, ne olacağını asla bilemezsiniz. Bir sonraki hamlesini planladı mı, bunu bilemezsiniz. Bunu yapmaya kesinlikle hakkı var, değil mi? Dünyadaki herhangi bir kulüp veya ülke açısından, eminim.
“Başlangıçta bu sezon emekli olacağını düşünmemiştim, çünkü bence her teknik direktör zirvede ayrılmak ister. Bir noktada, bu yıl hangi kupaları kazanacağından emin değildi. Zaten Lig Kupası'nı kazandı, FA Kupası da büyük bir şans, oynadıkları oyuna bakılırsa, ve kim bilir, lig de hâlâ var.
“Bu onun son yılı olsa bile hiç şaşırmam. Harika bir iş çıkardı. İnsanlar ‘bazı takımlarda sadece üç dört yıl kalıp ara veriyor’ diyorlardı. City’de bundan çok daha uzun süre kaldı ve inanılmazdı. Eminim ki hangi kararı verirse versin, taraftarlar onu alkışlayarak uğurlayacak ve yaptıklarına saygı duyacaktır.”
- Getty
Guardiola, oyuncu olarak Brescia ve Roma'da geçirdiği dönemler sayesinde, parlak özgeçmişinde İtalyan futbolundaki deneyimlere zaten sahip. Paris'e taşınmanın cazibesi – hem kişisel hem de sportif açıdan – ortada.
"Tiki-taka"nın yaratıcısının üzerinde düşünmesi gereken çok şey var, ancak boş dedikoduların dikkatini dağıtmasına izin verme ihtimali çok düşük. City, 2025-26 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yarışına yeniden dahil oldu ve pazar günü Etihad Stadyumu'nda rakibi Arsenal ile kaderini belirleyecek bir maç oynayacak.