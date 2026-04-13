Sırada PSG mi, yoksa Juventus mu? Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City ile şampiyonluklar kazandıktan sonra Pep Guardiola’yı neden yeni bir meydan okuma “cezbediyor”?

Guardiola, 2016 yılında Premier Lig’e adım attığından bu yana Manchester’da on yıla yakın bir süredir sadık hizmetini sürdürüyor. Bu şampiyonluğu altı kez kazanan teknik adamın, bu sezon yedinci zaferini kutlaması da mümkün görünüyor. Halihazırda garantilenen beşinci Lig Kupası zaferinin yanı sıra, FA Kupası zaferi de kapıda.

City'nin başında olduğu süre boyunca Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası kupaları havaya kaldırıldı - 2022-23 sezonunda tarihi bir üçlü zafer kutlandı - ve çok sayıda büyük harcamalı transfer döneminde birkaç kapsamlı kadro yenilemesi gerçekleştirildi.

Guardiola'nın bundan sonra ne yapacağı merak konusu. City ile olan sözleşmesinin son yılında ayrılabileceğine dair iddialar var. Yeni bir başlangıç arayışına girerse, gizemli 55 yaşındaki teknik adam, Avrupa'nın en iyi beş liginde tüm ulusal şampiyonlukları tamamlamak amacıyla Serie A ve Ligue 1'den gelen tekliflere açık olacak mı?