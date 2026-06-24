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Sırada Enzo Fernandez mi var? Marc Cucurella, Chelsea’nin ikinci kaptanının Real Madrid’de kendisine katılacağına dair iddialara yanıt verdi
Cucurella’nın Fernandez ile yeniden bir araya gelme çağrısı
Cucurella, Chelsea’den Real Madrid’e transferini resmen tamamladı ve Jose Mourinho’nun yönetiminde oynamak üzere altı yıllık bir sözleşme imzaladı. Madrid’e daha yeni gelmiş olmasına rağmen, 27 yaşındaki oyuncu şimdiden tanıdık bir ismi de yanına almayı hedefliyor ve Fernandez’i İspanyol devine transfer olmayı düşünmesi için kamuoyu önünde teşvik ediyor.
İspanyol Marca gazetesine konuşan Cucurella, orta saha oyuncusunun da kendi izinden gitmesini istediğini açıkça dile getirdi. Cucurella şöyle konuştu: "O harika bir oyuncu ve benim arkadaşım. Transferim için beni tebrik etti. Umarım bu transfer gerçekleşir. Çok mutlu olurum. Chelsea'de çok mutluyduk ve aynı yaz içinde ikimizin de Real Madrid'e transfer olma fırsatı yakalaması... Umarım şanslı olur ve bir Real Madrid oyuncusu olur."
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Fernandez’in Londra’daki belirsiz geleceği
Arjantinli milli oyuncunun Chelsea’deki durumu, Stamford Bridge’de yaşanan gerginliklerle dolu bir sezonun ardından gündemin en önemli maddelerinden biri haline geldi. Fernandez, geçen sezon Bernabeu’ya transfer olasılığını ima eden açıklamalar yaptıktan sonra kadro dışı kalmış ve bu durum, önceki yönetimle arasında bir süre gerginliğe yol açmıştı.
25 yaşındaki oyuncu daha önce de İspanya'nın başkentine olan sevgisini itiraf ederek tartışma yaratmıştı. Fernandez, "Madrid'i gerçekten çok seviyorum – Buenos Aires'e benziyor" demişti. Bu şehirde yaşayıp yaşayamayacağı sorulduğunda ise "Evet, tabii ki" diye cevap vermişti. Bu açıklamaları, sonunda Manchester City ve Port Vale ile oynanan önemli maçlarda kadro dışı kalmasına neden olmuştu.
Eski rejim döneminde yaşanan disiplin sorunları
Eski Chelsea teknik direktörü Liam Rosenior, orta saha oyuncusunun kamuoyuna yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi ve projenin başarısına olan bağlılığı konusunda “bir sınırın aşıldığını” ima etti. Fernandez de Şampiyonlar Ligi’nden elenmenin ardından kendi belirsizliğini ima ederek gazetecilere kulüpte kalıp kalmayacağını “bilmediğini” söyledi ve “Dünya Kupası yaklaşıyor, o zaman sonra bakarız” diye ekledi.
Ancak oyuncunun menajeri, eski PSG yıldızı Javier Pastore, oyuncunun dürüstlüğünü savundu. Pastore şöyle konuştu: "Enzo durumu anlamadı. Teknik direktör ona durumu açıkladığında, bunu kabul etti çünkü o, nerede olursa olsun her zaman tam bir adanmışlık gösteren ve kararlara saygı duyan son derece profesyonel bir adam. Ancak cezayı anlamıyoruz çünkü o, herhangi bir kulüpten bahsetmiyor ya da Chelsea'den ayrılmak istediğini söylemiyor, tam tersine. O sadece Madrid şehrinden bahsediyor çünkü kendisine bir gün hangi Avrupa şehrinde yaşamak istediği sorulmuştu."
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Xabi Alonso'nun yıldız oyuncularını takımda tutma mücadelesi
Chelsea’nin yeni teknik direktörü Xabi Alonso, Cucurella’yı kaybeden ve Avrupa kupalarına katılma şansını kaçıran kadroyu yeniden canlandırmak gibi zorlu bir görevle karşı karşıya. Fernandez, geçen sezon Premier Lig’de oynadığı 35 maçta 10 gol ve 4 asistle takıma önemli katkı sağladığı için hâlâ takımın vazgeçilmez bir parçası olsa da, Bernabéu’nun cazibesi üzerinde büyük bir baskı oluşturmaya devam ediyor.