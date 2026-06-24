Sırada Enzo Fernandez mi var? Marc Cucurella, Chelsea’nin ikinci kaptanının Real Madrid’de kendisine katılacağına dair iddialara yanıt verdi

Cucurella, Chelsea’den Real Madrid’e transferini resmen tamamladı ve Jose Mourinho’nun yönetiminde oynamak üzere altı yıllık bir sözleşme imzaladı. Madrid’e daha yeni gelmiş olmasına rağmen, 27 yaşındaki oyuncu şimdiden tanıdık bir ismi de yanına almayı hedefliyor ve Fernandez’i İspanyol devine transfer olmayı düşünmesi için kamuoyu önünde teşvik ediyor.

İspanyol Marca gazetesine konuşan Cucurella, orta saha oyuncusunun da kendi izinden gitmesini istediğini açıkça dile getirdi. Cucurella şöyle konuştu: "O harika bir oyuncu ve benim arkadaşım. Transferim için beni tebrik etti. Umarım bu transfer gerçekleşir. Çok mutlu olurum. Chelsea'de çok mutluyduk ve aynı yaz içinde ikimizin de Real Madrid'e transfer olma fırsatı yakalaması... Umarım şanslı olur ve bir Real Madrid oyuncusu olur."



