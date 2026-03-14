Sir Jim Ratcliffe, Michael Carrick hakkındaki görüşünü kamuoyuna açıkladı ve verdiği çarpıcı cevap, Manchester United'ın geçici teknik direktörünün kalıcı bir göreve atanma umutlarına BÜYÜK bir destek olabilir

Manchester United'ın ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe, Michael Carrick'in geçici teknik direktör olarak gösterdiği performansı övdü ve bu da Carrick'in bu göreve kalıcı olarak atanma umutlarını artırdı. Ocak ayında Ruben Amorim'in yerine geçen Carrick, United'ı Premier Lig'in en formda takımı haline getirdi; 24 maçta 19 puan toplayarak Şampiyonlar Ligi umutlarını canlandırdı ve takımı üçüncü sıraya yükseltti.

  • Ratcliffe, Carrick'in etkisinden etkilendi

    Atanmasından bu yana Carrick hakkında ilk kez kamuoyuna açıklama yapan Ratcliffe, Sky Sports News'e şunları söyledi: "Evet, kesinlikle mükemmel bir iş çıkarıyor." 

    Onun rehberliğinde United, son sekiz maçta ligdeki diğer takımlardan daha fazla puan topladı. 44 yaşındaki teknik adam, öncüllerinin bulamadığı galibiyet formülünü bulmuş gibi görünüyor, ancak kulüp uzun vadeli taahhütlerde bulunma konusunda temkinli davranmaya devam ediyor.

    • Reklam
    Kalıcı iş sorunu

    Manchester United'ın yeniden yükselişi, Carrick'in tam zamanlı olarak göreve getirilmesi yönünde taleplerin artmasına neden oldu; ancak Ratcliffe, bu konudaki beklentileri hemen boşa çıkardı. Geçici teknik direktörün kalıcı olarak görevde kalıp kalmayacağı sorulduğunda, Ratcliffe sadece "Hayır, o konuyu açmayacağım" dedi. 

    Ancak Ratcliffe, Avrupa kupalarına katılmanın önemini kabul ederek şunları söyledi: "Elbette bunu [Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı] düşünüyoruz, ancak hala yedi ya da sekiz maç var, yani daha zaman var."

  • Geçmişteki hatalardan ders çıkarmak

    Bu tereddüt, önceki başarısızlıkların ardından bir sonraki atamayı doğru bir şekilde yapmak istemelerinden kaynaklanıyor. Ratcliffe, Manchester United’ın Manchester City’yi yenerek FA Cup finalini kazanmasının ardından 2024’e kadar Erik ten Hag ile yeni bir sözleşme imzalamış, ancak birkaç ay sonra onu kovmuştu. Benzer şekilde, Ruben Amorim de ligi 15. sırada bitirip Avrupa Ligi finalini kaybetmesine rağmen destek görmüştü. Ratcliffe, Portekizli teknik direktöre üç yıllık bir süre tanımayı umuyordu, ancak Amorim sadece 14 ay sonra, Ocak ayında kovuldu. INEOS, bu kritik geçiş döneminde bir başka maliyetli U dönüşünden kaçınmak istiyor.

    Şampiyonlar Ligi'ndeki son engel

    Carrick, Manchester United'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyabilirse, kalması için en güçlü argüman ortaya çıkmış olacak. Taraftarlar, kulübün iç işleyişini iyi bilen bir teknik direktörün, istikrarsızlık döngüsünü sona erdirmenin anahtarı olduğuna inanıyor. Yönetim kurulu bu konuda sessizliğini korusa da, "mükemmel" notu Carrick'in yarışta önde olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki haftalar, bu geçici ivmenin Old Trafford'da uzun vadeli bir çözüme dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyecek.

