The Mirror'ın haberine göre United'ın ortak sahibi Ratcliffe, Rashford'ın bu yaz Premier League'deki bir rakibe katılmasını engellemek için devreye girdi. 28 yaşındaki forvet, Barcelona'daki kiralık döneminin ardından sezon öncesi kampı için Carrington'a geri döndü, ancak Old Trafford'daki uzun vadeli geleceği hâlâ son derece belirsiz. Ratcliffe'in, Rashford'ı kulübün maaş yükünden çıkarmaya istekli olduğu belirtilse de Arsenal, Manchester City veya Liverpool gibi doğrudan yerel rakipleri güçlendirecek bir transfere onay verme niyeti yok

Kısıtlamalar yalnızca bonservisli transferlerle sınırlı değil; Ratcliffe'in ayrıca Chelsea, Aston Villa ve Tottenham Hotspur gibi kulüplerden gelen kiralama girişimlerini de geri çevirdiği belirtiliyor. United yönetim kurulundaki endişe, Rashford'ın bir rakibin Şampiyonlar Ligi bileti almasına yardımcı olacak kadar belirleyici olabileceği yönünde; bu senaryo kulübün üst düzey yöneticileri tarafından "utanç verici" olarak görülür.



