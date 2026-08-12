Getty Images Sport
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Sir Jim Ratcliffe, Marcus Rashford'un Manchester United'dan ayrılmak istemesi üzerine altı kulübe 'utanç verici' transferini engelledi
Ratcliffe, yerel transferlere sınır koydu
The Mirror'ın haberine göre United'ın ortak sahibi Ratcliffe, Rashford'ın bu yaz Premier League'deki bir rakibe katılmasını engellemek için devreye girdi. 28 yaşındaki forvet, Barcelona'daki kiralık döneminin ardından sezon öncesi kampı için Carrington'a geri döndü, ancak Old Trafford'daki uzun vadeli geleceği hâlâ son derece belirsiz. Ratcliffe'in, Rashford'ı kulübün maaş yükünden çıkarmaya istekli olduğu belirtilse de Arsenal, Manchester City veya Liverpool gibi doğrudan yerel rakipleri güçlendirecek bir transfere onay verme niyeti yok
Kısıtlamalar yalnızca bonservisli transferlerle sınırlı değil; Ratcliffe'in ayrıca Chelsea, Aston Villa ve Tottenham Hotspur gibi kulüplerden gelen kiralama girişimlerini de geri çevirdiği belirtiliyor. United yönetim kurulundaki endişe, Rashford'ın bir rakibin Şampiyonlar Ligi bileti almasına yardımcı olacak kadar belirleyici olabileceği yönünde; bu senaryo kulübün üst düzey yöneticileri tarafından "utanç verici" olarak görülür.
- Getty Images Sport
Barcelona reddi ve Anthony Gordon'ın gelişi
Rashford, önceki sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçirdi ve burada en iyi formunun bir kısmını yeniden bulmayı başararak 49 maçta 14 gol ve 14 asist kaydetti. Buna rağmen Katalan devi, bu transferi kalıcı hale getirmemeyi tercih etti ve Newcastle kanat oyuncusu Anthony Gordon'ı kadrosuna katmak için 69 milyon sterlin (€80m) harcadı; Kırmızı Şeytanlar'ın forveti için 26 milyon sterlinlik (€30m) satın alma opsiyonunu kullanmadı.
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, kulübün karmaşık mali ve kadro durumunu gerekçe göstererek İngiliz oyuncunun geri dönüşünü o tarihten bu yana ihtimal dışı bıraktı. Flick, forvet hakkında övgü dolu ifadeler kullanarak şunları söyledi: "Kirada olan oyuncularla neler olacağını bilemezsiniz, bizim durumumuz bunun için kolay değil. Ama onunla çalışmaktan memnuniyet duydum. O harika bir oyuncu ve harika bir insan. Bence takım da onu özlüyor, ben de onu özleyeceğim ama hayat bu, kabul etmemiz gereken şey de bu."
Carrick görüşmeleri ve sözleşme çıkmazı
Dünya Kupası arasından dönüşünün ardından Rashford, sezon öncesinde Leeds United ile oynanacak maç için United kadrosunun geri kalanına katılmak üzere Dublin'e gitti. Ancak kadrodaki varlığının geçici olduğu görülüyor. Forvet oyuncusunun, takımın Polonya'da AC Milan ile oynayacağı hazırlık maçının ardından teknik direktör Michael Carrick ile kritik bir görüşme yapmayı planladığı, 28 yaşındaki futbolcunun kariyerindeki yeniden yükselişi başka bir yerde sürdürmek için Old Trafford'dan net bir ayrılığı tercih ettiği belirtiliyor.
Durumu daha da karmaşık hale getiren unsur ise mevcut sözleşmesinin 2028'e kadar sürmesi. Rashford, sözleşmesinin kalan 24 ayında kulüpte kalıp ardından bonservissiz olarak ayrılma kozuna sahip; bu ihtimal de United için önemli bir mali kayıp anlamına gelir.
- Getty
Rashford için sırada ne var?
Rashford için şu anki öncelik, bireysel geleceği ve Avrupa'nın devlerinden birinin ona Manchester'dan çıkış yolu sunup sunmayacağı olmaya devam ediyor. Premier League'de kalmasının önü kesilen hücum oyuncusu, United'ın bonservis beklentisini ve kendi maaş taleplerini karşılamaya hazır bir kulüp bulabilmek için rotasını İtalya, Almanya ya da Fransa'ya çevirmek zorunda kalabilir.
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