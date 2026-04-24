Çeviri:
Sir Jim Ratcliffe, Leeds maçındaki kötü performansı canlı izledikten sonra 51 milyon sterlinlik Manchester United oyuncusunun transfer listesine alınmasını talep etti
Old Trafford'daki şokun ardından Ratcliffe sabrını yitirdi
Ratcliffe, şişkinleşmiş Manchester United kadrosunu sadeleştirmeye çalışırken, Old Trafford'daki INEOS devrimi daha agresif bir aşamaya giriyor. The Athletic'in haberine göre, milyarder kulüp sahibi, rakip Leeds United'a karşı alınan 2-1'lik sönük yenilginin ardından Ugarte'yi kadroda fazlalık olarak belirledi.
Ratcliffe, Old Trafford'daki yönetici locasında görüldü ve 51 milyon sterlinlik (69 milyon dolar) yatırımdan beklediği yoğunluk ve teknik kaliteden yoksun bir performansı izledi. Kaynaklar, İngiliz milyarderin oyuncunun katkısından o kadar etkilenmediğini ve yaz transfer dönemi açılır açılmaz transfer ekibine teklifleri dinlemeleri talimatını verdiğini öne sürüyor.
Yönetim Kurulu, 51 milyon sterlinlik yatırımı transfer listesine almaya karar verdi
2024 yılında Red Devils, Paris Saint-Germain'den Ugarte'yi yüksek bir bedel karşılığında kadrosuna kattığında beklentiler çok yüksekti, ancak görünüşe göre zaman doldu. Ara sıra sergilediği yetenek parıltılarına rağmen, United'ın orta sahasının kalbinde başarılı olmak için gereken istikrar, gözle görülür bir şekilde eksik kaldı.
Ugarte'nin Leeds karşısında sergilediği kötü performans, orta saha oyuncusunun bir dizi kötü performansının sonuncusuydu ve bu durum, taraftarların bir kısmının onun ilk 11'de başladığı maçlarda endişe verici bir eğilim olduğunu vurgulamalarına neden oldu. İç raporlar, Leeds maçındaki performansın kulübün karar vericileri için bardağı taşıran son damla olduğunu gösteriyor. Manchester United'daki atmosfer tam bir hesap verebilirlik yönünde değişiyor ve yönetim kurulundan gelen mesaj açık: geçen hafta görülen gibi performansların anında ve kalıcı sonuçları olacak.
INEOS dönemi için acımasız bir yeniden yapılanma planlanıyor
INEOS'un bu yaz büyük bir kadro temizliğine hazırlanırken, bu hamlenin bir dizi adımın ilki olması bekleniyor. Uyum sağlamakta zorlanan oyunculardan ayrılmak suretiyle United, daha hızlı ve daha dirençli bir kadro oluşturma yönündeki uzun vadeli vizyonuna daha uygun yeni yüzler için bütçede yer açmayı umuyor.
Performansı düşük olan yüksek maaşlı oyuncuların satışına odaklanmak, yönetimin kulübün maaş yapısını yeniden düzenlemesine olanak tanıyacak. Amaç, Ugarte'nin satışından elde edilecek potansiyel geliri, takımla birlikte büyüyebilecek daha hırslı yeteneklere yeniden yatırmak. Nottingham Forest'tan Elliot Anderson, Brighton'ın orta saha oyuncusu Carlos Baleba ve Crystal Palace'ın yıldızı Adam Wharton gibi Premier League'in tanınmış yıldızları da dahil olmak üzere birçok isim, Red Devils ile anılıyor.
Manchester United, orta saha takviyesi için transfer pazarına girdi
Manchester United, 2026-27 sezonu öncesinde daha dinamik bir orta saha oyuncusu bulmak için şimdiden transfer piyasasını tarıyor. Ugarte sezonun son maçlarında forma giyebilir olsa da, uzun vadeli geleceği Manchester’dan uzakta görünüyor; haberlere göre Galatasaray, oyuncuya en çok ilgi gösteren kulüp konumunda.
Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için kritik bir mücadeleye giriyor ve Ratcliffe, yaz transfer planlarını hayata geçirmeye hazırlanırken artık her performansı mercek altına alacak.