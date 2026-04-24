Sir Jim Ratcliffe, Leeds maçındaki kötü performansı canlı izledikten sonra 51 milyon sterlinlik Manchester United oyuncusunun transfer listesine alınmasını talep etti

2024 yılında Red Devils, Paris Saint-Germain'den Ugarte'yi yüksek bir bedel karşılığında kadrosuna kattığında beklentiler çok yüksekti, ancak görünüşe göre zaman doldu. Ara sıra sergilediği yetenek parıltılarına rağmen, United'ın orta sahasının kalbinde başarılı olmak için gereken istikrar, gözle görülür bir şekilde eksik kaldı.

Ugarte'nin Leeds karşısında sergilediği kötü performans, orta saha oyuncusunun bir dizi kötü performansının sonuncusuydu ve bu durum, taraftarların bir kısmının onun ilk 11'de başladığı maçlarda endişe verici bir eğilim olduğunu vurgulamalarına neden oldu. İç raporlar, Leeds maçındaki performansın kulübün karar vericileri için bardağı taşıran son damla olduğunu gösteriyor. Manchester United'daki atmosfer tam bir hesap verebilirlik yönünde değişiyor ve yönetim kurulundan gelen mesaj açık: geçen hafta görülen gibi performansların anında ve kalıcı sonuçları olacak.