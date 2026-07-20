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"Sır değil" - Arsenal, "muhteşem" Julian Alvarez ile forvet hattını güçlendirmeye çalışırken, eski Arsenal forvetinden Gabriel Jesus transferi hakkında bir tahmin
Barcelona, Alvarez için yaşanan rekabete katılıyor
Bu yaz FIFA’nın en önemli turnuvasında bir başka büyük finalde boy gösteren ve Lionel Messi ile takım arkadaşlarının dünya şampiyonluğunu savunma çabalarında acı bir şekilde başarısız olmalarına tanık olan 2022 Dünya Kupası şampiyonu oyuncuya ilgi gösteren tek kulüp onlar değil.
Yurtiçi cephede ise Alvarez, La Liga devi Atlético Madrid ile sözleşmesi devam ediyor. İspanya’nın başkentinde geçirdiği iki yılın ardından yeni bir maceraya atılmak istediği söyleniyor. Barcelona, yetenekli 26 yaşındaki oyuncunun Camp Nou’da golcü olarak Robert Lewandowski’nin yerini almasını çok ister.
Ancak kulüp, sıkı mali kısıtlamalar altında çalışmaya devam ediyor ve daha önce sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Messi ile yollarını ayırmak zorunda kaldığı için, bir başka Güney Amerikalı süperstara büyük paralar harcama lüksüne sahip değil.
- Getty/GOAL
Fiyat etiketi: Alvarez, İngiltere rekoru kıran bir transfer ücreti gerektirebilir
Arsenal’in harcayacak parası var ve Alvarez’i kadrosuna katmanın bariz faydalarını görebiliyor. Alvarez, Manchester City’de birkaç sezonda toplam 36 gol atarak kendini Premier Lig’de kanıtlamış bir oyuncu; 2022-23 sezonunda kulübün üçlü kupayı kazanan kadrosunun bir parçasıydı.
Atletico'nun, sözleşmesinin bitmesine hâlâ dört yıl kalan bu değerli oyuncuyu elinden çıkarmak konusunda anlaşılır bir şekilde isteksiz olduğu için, Alvarez'in dahil olduğu herhangi bir transferde 150 milyon avro (127 milyon sterlin/172 milyon dolar) talep edeceği öne sürülüyor. Bu rakam, İngiltere futbol tarihinin en yüksek transfer bedeli anlamına gelir.
Arsenal, tek bir oyuncuya bu kadar büyük bir güven yatırmasının değip değmeyeceğine karar vermek zorunda. Bununla birlikte, kulüp, İsveçli 9 numara Viktor Gyokeres ve Alman forvet Kai Havertz’in de yer aldığı hücum hattından Jesus’un ayrılmasına izin vermeye hazır.
Arsenal, Jesus'u satıp hücum hattını güçlendirecek
Bu yaz forvet kadrosunda bir hareketlilik bekleyip beklemediği sorulduğunda, Arsenal’in “Yenilmez” lakablı oyuncusu Aliadiere – BetVictor Online Casino ile yaptığı röportajda – GOAL’a şunları söyledi: “Jesus’un durumunu hissediyorum, bu bir sır değil; bence kulüp onun için biraz para kazanmak istiyor.
“Muhtemelen o da ayrılmak ve daha fazla süre almak istiyor, bu anlaşılabilir bir durum. Bu da kesinlikle yeni bir forvetin gelmesi için yer açacaktır.
“Gyokeres’in başarılı bir sezon geçirdiğini biliyorum, ama tabii ki o pozisyonda oynayabilecek başka birine de ihtiyaç duyulacak. Havertz’in o pozisyonda oynayabileceğini biliyorum. Mikel de büyük maçlarda Havertz’i o pozisyonda oynatmayı çok seviyor.
“Ama bana Alvarez’in Arsenal’e gelmekten memnun olduğunu söylerseniz, onu yarın bile alırım. Bence o muhteşem bir oyuncu ve bunu [Dünya Kupası’nda] İngiltere maçında da tekrar gördük. Hem kendisi hem de Messi için koşuyor. Baskıyı tek başına yapıyor. İşte Arsenal’de görmek istediğim oyuncu türü budur.”
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Gunners, 2026-27 sezonu öncesinde alternatif transfer hedefleri belirledi
Arsenal, Jesus için henüz bir alıcı bulamadı, ancak oyuncunun Avrupa ve Güney Amerika’da talipleri olduğu söyleniyor. Oyuncu, Premier Lig şampiyonluğunu Kuzey Londra’ya geri getirmeye katkıda bulunduktan sonra Emirates Stadyumu’ndan ayrılacak.
Artık kadronun güçlendirilmesi gerekiyor ve Gunners birkaç seçeneği değerlendiriyor. Alvarez, oldukça maliyetli bir transfer olacak; bu da Arteta ve ekibinin dikkatlerini, geçen sezon Bournemouth formasıyla 13 gol atan Junior Kroupi gibi oyunculara yöneltmesine neden olabilir.
Yaz transfer dönemi 1 Eylül’e kadar açık kalacak. Bu da Arsenal’in, en önemli transfer hedefine karar vermek, anlaşma görüşmelerini tamamlamak ve 21 Ağustos’ta yeni yükselen Coventry’yi ağırlayarak başlayacak sezonun başlarında yeni yüzleri kadroya katmak için yeterli zamana sahip olduğu anlamına geliyor.
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