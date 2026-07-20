Bu yaz FIFA’nın en önemli turnuvasında bir başka büyük finalde boy gösteren ve Lionel Messi ile takım arkadaşlarının dünya şampiyonluğunu savunma çabalarında acı bir şekilde başarısız olmalarına tanık olan 2022 Dünya Kupası şampiyonu oyuncuya ilgi gösteren tek kulüp onlar değil.

Yurtiçi cephede ise Alvarez, La Liga devi Atlético Madrid ile sözleşmesi devam ediyor. İspanya’nın başkentinde geçirdiği iki yılın ardından yeni bir maceraya atılmak istediği söyleniyor. Barcelona, yetenekli 26 yaşındaki oyuncunun Camp Nou’da golcü olarak Robert Lewandowski’nin yerini almasını çok ister.

Ancak kulüp, sıkı mali kısıtlamalar altında çalışmaya devam ediyor ve daha önce sekiz kez Ballon d’Or ödülünü kazanan Messi ile yollarını ayırmak zorunda kaldığı için, bir başka Güney Amerikalı süperstara büyük paralar harcama lüksüne sahip değil.