Ferguson, daha erken harekete geçmesi halinde futbol tarihinin bambaşka görünebileceğini kabul etti. İskoç teknik adam, New York'taki buluşmalarının zamanlamasına ilişkin aklında kalanları dile getirirken, o zirve sırasında kendi emeklilik planlarının henüz netleşmediğini belirtti.

Ferguson, "Son on yılda sık sık, 2012'de New York'ta Pep'le yediğim yemeğin birkaç ay daha önce gerçekleşmesi halinde neler olabileceğini düşündüm" diye yazdı. "O dönemde emekli olacağıma kesin olarak karar vermemiştim. Pep ise, La Liga'da sadece dört yılda Kıtasal üçleme ile birlikte lig ve Şampiyonlar Ligi dublesi yaparak büyük başarı elde ettikten sonra, Bayern Münih ile Bundesliga'da hayatı denemek istediğine emindi."

Efsanevi teknik adam, Guardiola'nın fikrini değiştirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını da ekledi. Şunları yazdı: "Zamanı geri sarabilseydim, birkaç ay önce yemek yerdik, bolca Tignanello (İtalyan şarabı) ikram ederdim ve geleceğinin Manchester'da olduğuna onu ikna etmek için elimden geleni yapardım. Ne yazık ki bizim için öyle oldu. Söylenecek fazla bir şey yok."