AFP
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Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola pişmanlığını itiraf etti: Manchester United efsanesi, New York'taki gizli görüşmenin detaylarını açıkladı
Old Trafford'da kaçan bir fırsat
Efsanevi İskoç teknik direktör, yeni kitabı Hayatımın Maçları'nda 2012'deki kritik bir buluşmayı anlatıyor. Ferguson, Manchester United'daki 27 yıllık görevinden nihayet ayrılmasından bir yıl önce New York'ta Guardiola ile bir araya geldi.
İkilinin akşam yemeği yediği dönemde Guardiola, 2009'da Barcelona ile tarihi bir kıtasal altılı kazanarak teknik direktörlükte zaten olağanüstü bir itibar edinmişti. Ancak İspanyol çalıştırıcı, Bayern Münih'e katılma konusunda neredeyse kararını vermişti.
Ferguson'ın yerine Temmuz 2013'te David Moyes geçti, ancak görevde yalnızca 10 ay kalabildi. Bu sırada Guardiola, Almanya'da yedi büyük kupa kazandıktan sonra United'ın ezeli rakibi Manchester City ile İngiliz futboluna damga vurdu.
- Getty Images Sport
Tignanello'yu dökmek
Ferguson, daha erken harekete geçmesi halinde futbol tarihinin bambaşka görünebileceğini kabul etti. İskoç teknik adam, New York'taki buluşmalarının zamanlamasına ilişkin aklında kalanları dile getirirken, o zirve sırasında kendi emeklilik planlarının henüz netleşmediğini belirtti.
Ferguson, "Son on yılda sık sık, 2012'de New York'ta Pep'le yediğim yemeğin birkaç ay daha önce gerçekleşmesi halinde neler olabileceğini düşündüm" diye yazdı. "O dönemde emekli olacağıma kesin olarak karar vermemiştim. Pep ise, La Liga'da sadece dört yılda Kıtasal üçleme ile birlikte lig ve Şampiyonlar Ligi dublesi yaparak büyük başarı elde ettikten sonra, Bayern Münih ile Bundesliga'da hayatı denemek istediğine emindi."
Efsanevi teknik adam, Guardiola'nın fikrini değiştirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını da ekledi. Şunları yazdı: "Zamanı geri sarabilseydim, birkaç ay önce yemek yerdik, bolca Tignanello (İtalyan şarabı) ikram ederdim ve geleceğinin Manchester'da olduğuna onu ikna etmek için elimden geleni yapardım. Ne yazık ki bizim için öyle oldu. Söylenecek fazla bir şey yok."
Nefes kesen bir standardı belirlemek
Ferguson, Old Trafford'dan ayrılma kararını ancak Aralık 2012'de baldızının vefatının ardından kesinleştirdi. Guardiola'nın Avrupa genelinde nasıl yükseldiğini izleyen eski United patronu, Katalan teknik adamın yönetim anlayışına derin bir saygı duyuyor.
Ferguson, "Pep, mevcut oyuncu nesli ya da teknik direktör olmayı hedefleyen herkes için nefes kesici bir standart belirledi. Doğduğu andan itibaren Barcelona'nın mavi ve bordosuna bürünmüş biri olarak harika bir kulüp kariyeri geçirdi ve 1990'larda oyunun en iyi yaratıcı orta sahalarından biriydi" dedi. "Oyunculuk günlerinde Pep, başarıyı sadece tatmakla kalmadı, adeta ona ziyafet çekti. Ayrıca teknik adamlığa farklı yaklaşımları olan bir dizi güçlü karakterle çalışma fırsatı da buldu: Johan Cruyff, Bobby Robson ve Louis van Gaal.
"Pep, henüz 37 yaşındayken Barcelona'nın teknik direktörü oldu. Oyunun en büyük yıldızlarından bazılarının sahayı terk eder etmez çok fazla hazırlık ya da deneyim olmadan hemen bir teknik direktörlük görevine geldiğini gördüğümde içim daralıyor. Bu durum, özellikle Premier League oyuncuları için, çoğu zaman kötü bitiyor."
Şöyle ekledi: "Ortadaki risk çok büyük. Herkesin hedefindesiniz. Kamuoyu, sahadaki başarınızın otomatik olarak kulübeye de taşınmasını bekliyor. Eski oyuncular en üst seviyeye geçişi yapmak için sabırsız davranıyor. Pep Guardiola, nispeten genç yaşta üst düzey bir kulüpte göreve başlayan bir teknik direktörün en çok övgü alan örneği."
- AFP
Uzaktan izlerken
Ferguson, 13 Premier League şampiyonluğu ve iki Şampiyonlar Ligi zaferiyle Old Trafford'da ölümsüz bir figür olmaya devam ederken, United onun sağladığı istikrarı son 13 yıldır arıyor.
Bu arada Guardiola, geçen sezonun sonunda ayrılmadan önce Manchester City'de modern döneme kesin olarak damga vurdu. Görevde kaldığı on yıl boyunca altı lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kazanan Guardiola'nın mirası, kulüp mali suçlamalarına ilişkin devam eden itiraz sürecini yönetirken ve City bu suçlamaları kesin bir dille reddetmeyi sürdürürken bile, şehrin mavi tarafında kalıcı şekilde yer etmiş durumda.
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