Sir Alex Ferguson, Manchester United ile Liverpool arasındaki maçın başlamasından önce kendini iyi hissetmemesi üzerine Old Trafford'dan hastaneye kaldırıldı

Efsanevi eski Manchester United teknik direktörü Sir Alex Ferguson, kendini iyi hissetmemesi üzerine Old Trafford'dan hastaneye kaldırıldı. 84 yaşındaki Ferguson, Pazar öğleden sonra United'ın Liverpool ile oynayacağı Premier Lig maçı başlamadan bir saat önce stadyumu terk etti; hastaneye kaldırılması ise "önlem amaçlı" olarak nitelendirildi.

    The Daily Mail'in haberine göre, Ferguson Pazar günü planlanan maçın başlamasından bir saatten fazla bir süre önce tıbbi müdahaleye alındı. Olayın ani gelişmesine rağmen, bu müdahalenin tamamen İskoç teknik adamın sağlığını güvence altına almak amacıyla alınan bir önlem olduğu anlaşılıyor. Ferguson'un yakında evinde dinlenmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

    2018'de ameliyat gerekli

    Ferguson, Kırmızı Şeytanlar'ın hem iç saha hem de deplasman maçlarında her zaman yerini alıyor ve genellikle yönetici locasında oturuyor.

    Mayıs 2018'de, hayatı tehdit eden bir beyin kanaması geçirdikten sonra acil ameliyat geçirdi ve tamamen iyileşti. Bu hafta sonu yaşanan olayın bununla herhangi bir şekilde bağlantılı olduğuna dair hiçbir işaret yok.

    Manchester United'ın efsane ismi, son yıllarda eşi Lady Cathy'nin 2023 yılında 84 yaşında vefat etmesi de dahil olmak üzere birçok kişisel zorlukla karşı karşıya kaldı. 57 yıldır evli olan çiftin ayrılığı, tüm Manchester United camiasında derin bir üzüntü yarattı.

    Ferguson, kulüple olan resmi ilişkisinin de değiştiğini gördü. Sir Jim Ratcliffe ve INEOS'un gelmesiyle birlikte, daha geniş kapsamlı bir maliyet kesinti girişiminin parçası olarak, milyonlarca sterlinlik elçilik sözleşmesi iptal edildi. Buna rağmen, takıma olan sadakati hiçbir zaman sarsılmadı.

    Ratcliffe, Ferguson'un durumu hakkında

    Bir yıl önce bu ücretli görevi sonlandırma kararını açıklayan Sir Jim Ratcliffe, aralarındaki özel görüşmelere dair ayrıntılar verdi. Ratcliffe şöyle dedi: "Alex'le baş başa oturduk, odada sadece ikimiz vardık. Ve dedim ki, 'Bak, kulüp sandığın gibi bir durumda değil. Kazandığından daha fazlasını harcıyor ve sonunda bazı zorluklarla karşılaşacağız. Dürüst olmak gerekirse, sana yılda 2 milyon sterlin ödemeye devam edecek durumumuz yok.'"

