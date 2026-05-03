AFP
Çeviri:
Sir Alex Ferguson, Manchester United ile Liverpool arasındaki maçın başlamasından önce kendini iyi hissetmemesi üzerine Old Trafford'dan hastaneye kaldırıldı
Old Trafford'da alınan önlemler
The Daily Mail'in haberine göre, Ferguson Pazar günü planlanan maçın başlamasından bir saatten fazla bir süre önce tıbbi müdahaleye alındı. Olayın ani gelişmesine rağmen, bu müdahalenin tamamen İskoç teknik adamın sağlığını güvence altına almak amacıyla alınan bir önlem olduğu anlaşılıyor. Ferguson'un yakında evinde dinlenmeye başlayacağı tahmin ediliyor.
2018'de ameliyat gerekli
Ferguson, Kırmızı Şeytanlar'ın hem iç saha hem de deplasman maçlarında her zaman yerini alıyor ve genellikle yönetici locasında oturuyor.
Mayıs 2018'de, hayatı tehdit eden bir beyin kanaması geçirdikten sonra acil ameliyat geçirdi ve tamamen iyileşti. Bu hafta sonu yaşanan olayın bununla herhangi bir şekilde bağlantılı olduğuna dair hiçbir işaret yok.
Kulüp yönetiminde değişiklikler
Manchester United'ın efsane ismi, son yıllarda eşi Lady Cathy'nin 2023 yılında 84 yaşında vefat etmesi de dahil olmak üzere birçok kişisel zorlukla karşı karşıya kaldı. 57 yıldır evli olan çiftin ayrılığı, tüm Manchester United camiasında derin bir üzüntü yarattı.
Ferguson, kulüple olan resmi ilişkisinin de değiştiğini gördü. Sir Jim Ratcliffe ve INEOS'un gelmesiyle birlikte, daha geniş kapsamlı bir maliyet kesinti girişiminin parçası olarak, milyonlarca sterlinlik elçilik sözleşmesi iptal edildi. Buna rağmen, takıma olan sadakati hiçbir zaman sarsılmadı.
Ratcliffe, Ferguson'un durumu hakkında
Bir yıl önce bu ücretli görevi sonlandırma kararını açıklayan Sir Jim Ratcliffe, aralarındaki özel görüşmelere dair ayrıntılar verdi. Ratcliffe şöyle dedi: "Alex'le baş başa oturduk, odada sadece ikimiz vardık. Ve dedim ki, 'Bak, kulüp sandığın gibi bir durumda değil. Kazandığından daha fazlasını harcıyor ve sonunda bazı zorluklarla karşılaşacağız. Dürüst olmak gerekirse, sana yılda 2 milyon sterlin ödemeye devam edecek durumumuz yok.'"