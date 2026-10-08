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Sir Alex Ferguson'dan 'ölüm' üzerine duygusal itiraf: Yeni Manchester United stadını görememekten korkuyor
Ölümle bir mücadele ve gelecek için bir vizyon
84 yaşındaki isim, yeni yayımlanan kitabı Hayatımın Maçları'nda yaşamı, mirası ve fiziksel kırılganlığı hakkında konuştu. Olağanüstü kariyerini şekillendiren 21 maça odaklanan 13 kez Premier League şampiyonu, son yıllarda karşı karşıya kaldığı derin kişisel engelleri de ele alıyor.
Eşi Lady Cathy'nin trajik kaybının ve 2018'de geçirdiği şiddetli beyin kanamasının ardından Ferguson'ın hayata bakışı değişti. Kulüple bağını hâlâ güçlü şekilde korusa da efsanevi teknik adam, Manchester United'ın önerilen 2 milyar sterlinlik stat projesi için öngörülen uzun zaman çizelgesinin kendi yaşını daha da belirgin şekilde fark etmesine yol açtığını kabul ediyor.
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Ferguson yaşam, ölüm ve hayatta kalma üzerine konuştu
Geleceğe bakışını anlatan Ferguson, kaçınılmaz olandan korkmak yerine olumlu şeylere odaklandığını vurguladı.
Ferguson, "Yaratıcımın benim için neler hazırladığı üzerinde duracak biri değilim, ölmekten de korkmuyorum" diye yazdı. "Fanilik, en beklenmedik anlarda bile her zaman bizimle. Benim çok daha fazla ilgilendiğim şey, hayattan mümkün olan en yüksek verimi almak. Yapmak istediğim çok şey ve birlikte vakit geçirmek istediğim çok insan var.
"Yine de ara sıra ölüm aklımdan geçiyor. United, Old Trafford'nun yerini alacak muhteşem yeni stadyum planlarını açıkladığında, açılışını kutlamak için hayatta olup olmayacağımı düşündüm.
"Umarım temeli kısa sürede atılır, çünkü tamamlanması beş yıl sürerse doksanıma yaklaşmış olacağım. Ancak biliyorum ki o törende bir şekilde yer alacağım; ya bizzat ya da ruhumla."
Neredeyse ölümcül bir sağlık korkusu ve duygusal bir dönüş
Ferguson'ın aciliyet hissi, altı yıl önce Salford Royal'da yaşadığı dehşet verici sınavdan kaynaklanıyor. Beyin ameliyatındaki ölüm kalım meselesini anlatırken şöyle dedi: "Dünyamın sona ermesine tehlikeli derecede yaklaşılmıştı. Salford Royal'da ameliyat edildiğim gün, aynı rahatsızlık nedeniyle dört hasta daha ameliyat oldu. Hikâyeyi anlatacak kadar hayatta kalan yalnızca ikimizdik. Günün sonunda yarımızdan azının hâlâ hayatta olması, sonun mutlu olması için ne kadar çok etkenin doğru şekilde bir araya gelmesi gerektiğini gösteriyor.
"Hayatta kaldım, özel bir muamele gördüğüm için değil, bir dizi şanslı olay sayesinde: yanımda hızlı düşünebilen aile üyeleri vardı; iyi bilgilendirilmiş tavsiyelere kolayca ulaşılabiliyordu; sağlık görevlileri tam olarak ne yapmaları gerektiğini biliyordu; zamanında iki taramadan geçtim; doktorlar mümkün olan en kısa sürede ameliyatı yaptı; ve iyileşme sürecimde harika bir bakım gördüm. O gün benim kadar şanslı olmayanların aileleri için yüreğim sızlıyor. Hâlâ burada olduğum için şanslıyım."
Ölümle bu burun buruna gelişi, daha sonra Old Trafford'a Wolves ile 1-1 berabere kalınan maçta dönüşünü daha da dokunaklı hale getirdi.
"Stadyumda arabadan indiğim andan itibaren sanki koca bir topluluk kalbini bana açıyormuş gibi hissettim" diye hatırladı. "Bu eziciydi. Kendimi, tanıdık ve çok sevilen bir kozaya geri dönüyormuş gibi hissettim. Olağanüstü bir duyguydu. Bunun anlamı, unutulmamış olmamdı ki, emekli olmuş birçok kişinin korkusunun bu olduğunu tahmin ediyorum.
"Old Trafford'daki tribünlerden birinde adım yazılıyken ve stadın dışında benim heykelimle adımı taşıyan bir sokak varken bunun kulağa saçma geldiğini biliyorum. Ama hastanede bir yatakta tek başınıza yatarken, dünyanın geri kalanının sizin varlığınızdan hiç haberdar olmadığını düşünmek fazlasıyla kolay."
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United'ın yeni evi için uzun bir bekleyiş
United'ın iddialı altyapı planlarını ilerletmesi bekleniyor; hedef, 100 bin kapasiteli bir stat inşa etmek. Proje 2025 için duyuruldu, ancak gerekli onaylara bağlı olarak öngörülen beş ila altı yıllık inşa süresi nedeniyle kulübü kapılarını açmadan önce uzun bir süreç bekliyor.
Bu arada Ferguson'ın güçlü değerlendirmeleri, Old Trafford ile kalıcı bağının bir hatırlatıcısı niteliğinde. Efsanevi teknik direktör, kulüp bu devasa geçişin temellerini atarken takımı yakından takip etmeyi sürdürecek.
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