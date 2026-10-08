Sir Alex Ferguson'dan 'ölüm' üzerine duygusal itiraf: Yeni Manchester United stadını görememekten korkuyor

Geleceğe bakışını anlatan Ferguson, kaçınılmaz olandan korkmak yerine olumlu şeylere odaklandığını vurguladı.

Ferguson, "Yaratıcımın benim için neler hazırladığı üzerinde duracak biri değilim, ölmekten de korkmuyorum" diye yazdı. "Fanilik, en beklenmedik anlarda bile her zaman bizimle. Benim çok daha fazla ilgilendiğim şey, hayattan mümkün olan en yüksek verimi almak. Yapmak istediğim çok şey ve birlikte vakit geçirmek istediğim çok insan var.

"Yine de ara sıra ölüm aklımdan geçiyor. United, Old Trafford'nun yerini alacak muhteşem yeni stadyum planlarını açıkladığında, açılışını kutlamak için hayatta olup olmayacağımı düşündüm.

"Umarım temeli kısa sürede atılır, çünkü tamamlanması beş yıl sürerse doksanıma yaklaşmış olacağım. Ancak biliyorum ki o törende bir şekilde yer alacağım; ya bizzat ya da ruhumla."



