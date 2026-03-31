Sinner ve Bezzecchi, milli futbol takımına mektup yazdı: "Azzurri, bizi Dünya Kupası'na götürün!"

İtalyan spor dünyasının tamamı, bu akşam Bosna'da oynanacak son eleme maçında mücadele edecek olan milli futbol takımına destek veriyor.





Bugün gazete bayilerinde bulunan La Gazzetta dello Sport, Marco Bezzecchi ve Jannik Sinner'in yazdığı mesajları yayınlıyor.





Motosikletçi şöyle yazıyor: "Hadi çocuklar, şimdi sıra sizde. Hepimiz Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz, bizi Amerika'ya götürün. Orada kazanmak çok güzel, sizi temin ederim. Jannik Sinner de size bunu söyleyebilir. Onun benim ve Kimi'nin adını yazdığını gördüğümde, milli futbol takımını da düşündüm. Ve dolayısıyla hepimizi, kameraya eklediği o İtalya'da bir araya gelen hepimizi. Harika bir hafta sonu geçirdik ve her birimizin diğerlerinin başarılarından küçük bir parça mutluluk aldığını keşfetmek güzeldi. Sanırım desteklediği bir takımı olmayan 4-5 İtalyan'dan biriyim. Gerçekten. Büyük bir futbol hayranı değilim, ama Milli Takım taraftarıyım. Ve 2006'da 7 yaşındaydım. Bir Dünya Kupası yazını yaşamak isterim. 2021'de kazanılan Avrupa Şampiyonası sırasında başlayan ritüeli yeniden başlatmak isterim; Pecco Bagnaia, Fuligni ve Valentino Rossi Akademisi'nden diğer çocuklar pizzalarla birlikte evime gelip maçları izlerdi. Bundan daha İtalyanca ne olabilir ki."



