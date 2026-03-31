Miami Open Presented by Itau 2026 - Final DayGetty Images Sport

Sinner ve Bezzecchi, milli futbol takımına mektup yazdı: "Azzurri, bizi Dünya Kupası'na götürün!"

Bosna Hersek - İtalya
Tenisçi ve motosikletçi, Bosna'da Gattuso'nun takımını destekliyor.

İtalyan spor dünyasının tamamı, bu akşam Bosna'da oynanacak son eleme maçında mücadele edecek olan milli futbol takımına destek veriyor.


Bugün gazete bayilerinde bulunan La Gazzetta dello Sport, Marco Bezzecchi ve Jannik Sinner'in yazdığı mesajları yayınlıyor.


Motosikletçi şöyle yazıyor: "Hadi çocuklar, şimdi sıra sizde. Hepimiz Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz, bizi Amerika'ya götürün. Orada kazanmak çok güzel, sizi temin ederim. Jannik Sinner de size bunu söyleyebilir. Onun benim ve Kimi'nin adını yazdığını gördüğümde, milli futbol takımını da düşündüm. Ve dolayısıyla hepimizi, kameraya eklediği o İtalya'da bir araya gelen hepimizi. Harika bir hafta sonu geçirdik ve her birimizin diğerlerinin başarılarından küçük bir parça mutluluk aldığını keşfetmek güzeldi. Sanırım desteklediği bir takımı olmayan 4-5 İtalyan'dan biriyim. Gerçekten. Büyük bir futbol hayranı değilim, ama Milli Takım taraftarıyım. Ve 2006'da 7 yaşındaydım. Bir Dünya Kupası yazını yaşamak isterim. 2021'de kazanılan Avrupa Şampiyonası sırasında başlayan ritüeli yeniden başlatmak isterim; Pecco Bagnaia, Fuligni ve Valentino Rossi Akademisi'nden diğer çocuklar pizzalarla birlikte evime gelip maçları izlerdi. Bundan daha İtalyanca ne olabilir ki."


    İşte tenisçi Jannik Sinner'in mesajı: "İtalya'da, Formula 1'den motosiklet sporuna kadar pek çok spor dalında inanılmaz bir dönem yaşıyoruz. Şimdi de Dünya Kupası'na katılmayı umuyoruz. Maçlarından önce hem Bezzecchi hem de Antonelli ile konuştum, sayımızın çok olması ve birbirimizi desteklememiz çok güzel. Bu sefer de Milli Takımı takip edeceğim, Bosna maçı çok zorlu geçecek ama tüm İtalyanlar gibi ben de takımımızı destekleyeceğim."


