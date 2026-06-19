AFP
Çeviri:
"Sınırsız rüya" - Mauricio Pochettino, Paraguay'ı ezici bir skorla mağlup ettikten sonra ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na yönelik zihniyetini açıkladı
- Getty Images Sport
Paraguay’ın galibiyeti, ABD Milli Takımı’nın hırsını körükledi
ABD Erkek Milli Takımı’nın Paraguay’a karşı aldığı 4-1’lik ezici galibiyet, üç puandan fazlasını getirdi. Mauricio Pochettino için bu galibiyet, kendi fikirlerinin yavaş yavaş kök salmaya başladığının bir kanıtı oldu.
Pochettino, The Athletic'e verdiği kapsamlı röportajda, "Paraguay maçı, yeteneğin var olduğunu gösterdi" dedi. "Kaynaklar doğru şekilde dağıtıldığında ve güç dengesi sağlandığında, çok güçlü bir takım oluyoruz."
Teknik direktör, bu performansı defalarca oyunculara atfetti ve teknik ekibin rolünün sadece takıma rehberlik etmek olduğunu vurguladı.
- Getty Images Sport
Büyük hayaller kurmak
Pochettino’nun felsefesi, dizilişlerin ve taktiklerin çok ötesine uzanır. O, inancın kendisinin sonuçları şekillendirebileceğine inanır.
"Sınırsızca hayal kurmalıyız," dedi. "Ay'a dokunmayı hayal edersem, belki de Ay'a yaklaşabilirim. Sadece ona yaklaşmayı hayal edersem, Dünya'da kalırım."
Bu zihniyet, onun liderliğinin temelini oluşturuyor. Pochettino, özgüvenin ve pozitif enerjinin bir oyuncunun en iyi halini ortaya çıkarmaya yardımcı olabileceğine inanıyor.
- Getty Images Sport
Rekabet başarıyı doğurur
Pochettino, hiçbir oyuncunun yerinin garanti altında olmadığını açıkça belirtti. O, rekabetin ABD Milli Takımı’nın gelişimi için hayati önem taşıdığına inanıyor; sahada kalma süresi ve kadroda yer almanın her gün hak edilmesi gerektiğini vurguluyor.
“İnan. Çalış. Rekabet et,” dedi Pochettino. “Bu bir döngüdür.”
- AFP
Şimdi ne olacak?
Amerikalılar, D Grubu’ndaki ikinci maçlarında dikkatlerini Avustralya’ya çeviriyor; Cuma günü saat 15.00’te (ET) Avustralya ile karşılaşacaklar. Socceroos, açılış maçında Türkiye’yi 2-0 mağlup etmişti.