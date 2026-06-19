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"Sınırsız rüya" - Mauricio Pochettino, Paraguay'ı ezici bir skorla mağlup ettikten sonra ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na yönelik zihniyetini açıkladı

Dünya Kupası
M. Pochettino
ABD
Avustralya

Mauricio Pochettino’nun yönettiği ABD Milli Takımı, Dünya Kupası’na Paraguay’ı 4-1 yenerek başladı; ancak teknik direktör, bu performansın sadece taktiklere dayalı olmadığını belirtti. Son verdiği bir röportajda hırs, takım içi rekabet ve inancı vurgulayan Pochettino, hiçbir oyuncunun kadroda yerini garantili görmemesi gerektiğini açıkça ifade etti.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Paraguay’ın galibiyeti, ABD Milli Takımı’nın hırsını körükledi

    ABD Erkek Milli Takımı’nın Paraguay’a karşı aldığı 4-1’lik ezici galibiyet, üç puandan fazlasını getirdi. Mauricio Pochettino için bu galibiyet, kendi fikirlerinin yavaş yavaş kök salmaya başladığının bir kanıtı oldu.

    Pochettino, The Athletic'e verdiği kapsamlı röportajda, "Paraguay maçı, yeteneğin var olduğunu gösterdi" dedi. "Kaynaklar doğru şekilde dağıtıldığında ve güç dengesi sağlandığında, çok güçlü bir takım oluyoruz."

    Teknik direktör, bu performansı defalarca oyunculara atfetti ve teknik ekibin rolünün sadece takıma rehberlik etmek olduğunu vurguladı.


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  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Büyük hayaller kurmak

    Pochettino’nun felsefesi, dizilişlerin ve taktiklerin çok ötesine uzanır. O, inancın kendisinin sonuçları şekillendirebileceğine inanır.

    "Sınırsızca hayal kurmalıyız," dedi. "Ay'a dokunmayı hayal edersem, belki de Ay'a yaklaşabilirim. Sadece ona yaklaşmayı hayal edersem, Dünya'da kalırım."

    Bu zihniyet, onun liderliğinin temelini oluşturuyor. Pochettino, özgüvenin ve pozitif enerjinin bir oyuncunun en iyi halini ortaya çıkarmaya yardımcı olabileceğine inanıyor.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rekabet başarıyı doğurur

    Pochettino, hiçbir oyuncunun yerinin garanti altında olmadığını açıkça belirtti. O, rekabetin ABD Milli Takımı’nın gelişimi için hayati önem taşıdığına inanıyor; sahada kalma süresi ve kadroda yer almanın her gün hak edilmesi gerektiğini vurguluyor.

    “İnan. Çalış. Rekabet et,” dedi Pochettino. “Bu bir döngüdür.”

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Şimdi ne olacak?

    Amerikalılar, D Grubu’ndaki ikinci maçlarında dikkatlerini Avustralya’ya çeviriyor; Cuma günü saat 15.00’te (ET) Avustralya ile karşılaşacaklar. Socceroos, açılış maçında Türkiye’yi 2-0 mağlup etmişti.

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