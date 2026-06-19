"Sınırsız rüya" - Mauricio Pochettino, Paraguay'ı ezici bir skorla mağlup ettikten sonra ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na yönelik zihniyetini açıkladı

ABD Erkek Milli Takımı’nın Paraguay’a karşı aldığı 4-1’lik ezici galibiyet, üç puandan fazlasını getirdi. Mauricio Pochettino için bu galibiyet, kendi fikirlerinin yavaş yavaş kök salmaya başladığının bir kanıtı oldu.

Pochettino, The Athletic'e verdiği kapsamlı röportajda, "Paraguay maçı, yeteneğin var olduğunu gösterdi" dedi. "Kaynaklar doğru şekilde dağıtıldığında ve güç dengesi sağlandığında, çok güçlü bir takım oluyoruz."

Teknik direktör, bu performansı defalarca oyunculara atfetti ve teknik ekibin rolünün sadece takıma rehberlik etmek olduğunu vurguladı.



