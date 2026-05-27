'Sinirli' Romelu Lukaku, 'abartılı' sakatlık rehabilitasyonu sürecinin ardından Napoli'de KALMAK istediğini dile getirdi

Lukaku, sakatlıklarla ve saha dışı gerginliklerle dolu bir sezona rağmen bu yaz Napoli'den ayrılmaya niyetinin olmadığını açıkça belirtti. Ağustos 2024'te Stadio Diego Armando Maradona'ya transfer olan forvet, Serie A'da sadece beş kez yedek olarak sahaya çıkabildiği ikinci sezonunda ritmini bulmakta zorlandı.

Lukaku, La Dernière Heure'ye verdiği röportajda, "Bazı İtalyan medyasının olayı sunma şekli beni biraz rahatsız etti" dedi. "Abartılıydılar. Belçika'ya tatile gelmedim; mümkün olduğunca çabuk en iyi halime dönmek istedim. [Kulüple olan ilişkisi] şu anda gayet iyi. Neden öyle davrandığımı anlıyorsunuz. Kulübe olan sevgim hala aynı."