'Sinirli' Romelu Lukaku, 'abartılı' sakatlık rehabilitasyonu sürecinin ardından Napoli'de KALMAK istediğini dile getirdi
Geleceği konusunda kararlı bir tutum
Lukaku, sakatlıklarla ve saha dışı gerginliklerle dolu bir sezona rağmen bu yaz Napoli'den ayrılmaya niyetinin olmadığını açıkça belirtti. Ağustos 2024'te Stadio Diego Armando Maradona'ya transfer olan forvet, Serie A'da sadece beş kez yedek olarak sahaya çıkabildiği ikinci sezonunda ritmini bulmakta zorlandı.
Lukaku, La Dernière Heure'ye verdiği röportajda, "Bazı İtalyan medyasının olayı sunma şekli beni biraz rahatsız etti" dedi. "Abartılıydılar. Belçika'ya tatile gelmedim; mümkün olduğunca çabuk en iyi halime dönmek istedim. [Kulüple olan ilişkisi] şu anda gayet iyi. Neden öyle davrandığımı anlıyorsunuz. Kulübe olan sevgim hala aynı."
Teknik kadroyla yaşanan anlaşmazlıklar
2025-26 sezonu, Lukaku ile kulüp yönetimi arasında gözle görülür bir gerginlikle geçti. Bu gerginlik, forvet oyuncusunun Mart ayındaki milli maç arası sonrasında kulübün antrenman tesislerine dönmemesiyle doruk noktasına ulaştı. Bu durum teknik direktör Antonio Conte’yi hayal kırıklığına uğrattı; İtalyan teknik adam daha sonra, Lukaku’nun hamstring rehabilitasyonunu görüşmek üzere antrenman sahasına geldiğinde kendisiyle doğrudan iletişime geçmemesinden dolayı “hayal kırıklığına uğradığını” itiraf etti.
Conte, o zamandan beri Napoli'den ayrılacağını doğruladı ve spekülasyonlar onu İtalya milli takımının boş pozisyonuyla ilişkilendiriyor. Partenopei'ye transferini büyük ölçüde sağlayan kişinin ayrılmasına rağmen, Lukaku, Haziran 2027'ye kadar süren sözleşmesi nedeniyle bir çıkış yolu aramıyor. "Sözleşmemde bir yıl kaldı. Ben bir Napoli oyuncusuyum; ayrılmak isteyen türden bir oyuncu değilim," diye açıkladı.
Belçika'da toparlanma süreci
Lukaku'yu çevreleyen tartışmalar, büyük ölçüde sakatlık sürecini kulübün sağlık ekibinin gözetiminden uzak bir şekilde geçirme kararına odaklandı. Medya, Belçika'da geçirdiği sürenin takımdan uzaklaştığının bir işareti olduğunu öne sürerken, 33 yaşındaki oyuncu dikkatinin tamamen fiziksel kondisyonuna odaklandığını savunuyor. İlkbahardan bu yana Napoli forması giymeyen Lukaku'nun hem ulusal hem de uluslararası müsabakalara hazır olup olmadığına dair soru işaretleri ortaya çıktı. Napoli, Conte sonrası döneme hazırlanırken, Lukaku soyunma odasının merkezi figürü olmaya devam ediyor.
Dünya Kupası'na bakış
Maç ritmi eksikliğine rağmen, Belçika milli takımı en golcü oyuncusuna olan güvenini sürdürdü. Lukaku, yaklaşan Dünya Kupası kadrosuna seçildi; geçen yıl Haziran ayında Galler ile oynanan eleme maçından bu yana Kırmızı Şeytanlar forması giymemiş olması göz önüne alındığında, bu karar ona duyulan güvenin önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Belçika, 15 Haziran'da Mısır ile Dünya Kupası'na başlayacak, ardından 21 Haziran'da İran ile karşılaşacak ve 26 Haziran'da Yeni Zelanda ile grup aşamasını tamamlayacak.