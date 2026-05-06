Salı gecesi Copa Sudamericana'da Deportivo Recoleta ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan ve Santos'un golünü atan 10 numaralı oyuncu, yaşanan tartışmanın yarattığı tartışmalardan kaçınmadı. Tecrübeli forvet, hafta sonu antrenmanında yaşanan bir anlaşmazlığın gereğinden fazla tırmandığını ve bunun 18 yaşındaki genç yetenekle fiziksel bir çatışmaya yol açtığını doğruladı.

ESPN'e göre Neymar, gazetecilere şunları söyledi: "Bu mesele aramızda çözülmeliydi, antrenmanda bir yanlış anlaşılma oldu ve ben aşırı tepki verdim. Ancak olayın hemen ardından özür dilendi, Robinho Jr. ve ben soyunma odasında konuştuk. O, benim çok özel bir sevgi beslediğim bir çocuk. Futbolda böyle şeyler olur, kardeşinle, arkadaşınla kavga edersin, ben de futbolda birçok arkadaşımla tartıştım.

"Eğer basına açık bir özür istiyorlarsa, işte burada. Ona ve ailesine zaten özür dilemiştim. Evet, sinirime hakim olamadım. Herkes hata yapar, bu benim hatamdı, onun hatasıydı, ben daha büyük bir hata yaptım. Ama zaten özür dilemiştim, soyunma odasında aramızda çözüldüğünü sanıyordum. Pazartesi günü tekrar bir araya geldik, tüm takımın önünde özür diledim, o da özür diledi. Sorunun çözüldüğünü sanıyorduk, ama bazen insanlar olaya karışmaya çalışır ve olayları abartır."