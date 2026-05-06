"Sinirlerim bozuldu" - Neymar, Santos'taki takım arkadaşıyla Copa Sudamericana golünü kutladıktan sonra antrenmanda Robinho Jr.'a tokat attığı için kamuoyuna özür diledi
Neymar antrenmandaki kavgayı kabul etti
Salı gecesi Copa Sudamericana'da Deportivo Recoleta ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuşan ve Santos'un golünü atan 10 numaralı oyuncu, yaşanan tartışmanın yarattığı tartışmalardan kaçınmadı. Tecrübeli forvet, hafta sonu antrenmanında yaşanan bir anlaşmazlığın gereğinden fazla tırmandığını ve bunun 18 yaşındaki genç yetenekle fiziksel bir çatışmaya yol açtığını doğruladı.
ESPN'e göre Neymar, gazetecilere şunları söyledi: "Bu mesele aramızda çözülmeliydi, antrenmanda bir yanlış anlaşılma oldu ve ben aşırı tepki verdim. Ancak olayın hemen ardından özür dilendi, Robinho Jr. ve ben soyunma odasında konuştuk. O, benim çok özel bir sevgi beslediğim bir çocuk. Futbolda böyle şeyler olur, kardeşinle, arkadaşınla kavga edersin, ben de futbolda birçok arkadaşımla tartıştım.
"Eğer basına açık bir özür istiyorlarsa, işte burada. Ona ve ailesine zaten özür dilemiştim. Evet, sinirime hakim olamadım. Herkes hata yapar, bu benim hatamdı, onun hatasıydı, ben daha büyük bir hata yaptım. Ama zaten özür dilemiştim, soyunma odasında aramızda çözüldüğünü sanıyordum. Pazartesi günü tekrar bir araya geldik, tüm takımın önünde özür diledim, o da özür diledi. Sorunun çözüldüğünü sanıyorduk, ama bazen insanlar olaya karışmaya çalışır ve olayları abartır."
Robinho Jr. kendisine darbe uygulandığını doğruladı
Neymar’ın açıklamalarının ardından Robinho Jr, antrenman sırasında yüzüne bir tokat yediğini doğruladı. Ancak genç forvet, aralarında herhangi bir husumet kalmadığını vurguladı. Ayrıca, resmi sözleşme fesih talebinin menajerleriyle birlikte öfkeyle alınan aceleci bir karar olduğunu açıklayarak, bu talebi geri çektiğini ve Mart 2031’e kadar sözleşmesine sadık kalacağını belirtti.
"Olay aynen böyle oldu [yüzüme tokat atıldı], ama dediğim gibi, hemen özür diledi," diye doğruladı genç oyuncu. "Fazla ileri gittiğini fark etti, defalarca özür diledi ve ben de özrünü kabul ettiğimi söyledim. Artık sonuçlara ve Santos için en önemli olan şeye odaklanma zamanı. Bu beni üzdü çünkü o çocukluğumdan beri idolümdü. O, küçüklüğümden beri çok sevdiğim biridir. Bana verdiği ilk hediyeyi 8 yaşındayken almıştım ve çok ağlamıştım; o hediye hala bende duruyor. Bir hata yapmış olsa bile, özür diledi ve hatasını kabul etti, bunu itiraf edecek kadar erkekçe davrandı. Ben de ona yaklaşıp konuşacak kadar erkekçiydim ve her şey yolunda. Çevremizdeki insanlar doğru olmayan birçok şey söylüyor ve bunun bu noktaya gelmesi üzücü. Ama ben sakinim, konuştuk ve her şey çözüldü."
Paraguay'da kutlama kucaklaşması
Salı günü Deportivo Recoleta ile oynanan maçta sahada uzlaşma süreci tüm hızıyla devam ediyor gibi görünüyordu. 40. dakikada açılış golünü attıktan sonra Neymar, Robinho Jr’a sarıldı ve barışın sembolik bir göstergesi olarak yüzüne şakacı bir şekilde hafifçe vurdu. Bu hareket, Vila Belmiro’daki iç gerginliğin tamamen giderildiğini taraftarlara ve basına açıkça gösterme çabasıydı.
Avrupa seferi belirsizliğini koruyor
Santos için ne yazık ki, sahadaki olumlu hava üç puana dönüşmedi. Recoleta’dan Fernando Galeano’nun son dakikalarda attığı gol, maçı 1-1 berabere bitirirken, Peixe’yi oldukça riskli bir duruma düşürdü.
Brezilyalı dev, D Grubu'nda hala galibiyetsiz ve dört maçta sadece üç puan toplayarak şu anda tablonun en altında yer alıyor. Durum artık Santos için kritik hale geldi. Takım, tur atlama umudunu sürdürmek için San Lorenzo ve Deportivo Cuenca ile oynayacağı kalan iki iç saha maçını kazanmak zorunda. Sadece grup birincileri Copa Sudamericana son 16 turuna doğrudan yükselebileceğinden, Neymar ve arkadaşları kıtasal turnuvadan utanç verici bir erken elenmeyi önlemek istiyorlarsa, antrenman sahasındaki yoğunluğu maç günündeki konsantrasyona kalıcı olarak dönüştürmeleri gerekecek.