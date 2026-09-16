Mac Allister, Liverpool'un Tottenham Hotspur'u 3-1 yendiği Lig Kupası maçında kilit bir rol oynadı ve altyapıdan yetişen birçok oyuncunun kendini gösterme fırsatı bulduğu karşılaşmada açılış golünü attı. Trey Nyoni, James McConnell ve Rio Ngumoha gibi isimler Premier League rakiplerine karşı sergiledikleri soğukkanlı performansla övgü toplarken, Mac Allister perde arkasında onlar için çıtayı yüksek tuttuğunu açıkladı. Brighton'ın eski oyuncusu, AXA Training Centre'daki günlük antrenmanlarda seviyeleri düştüğünde genç oyuncularla yüzleşmekten çekinmediğini kabul etti.

ITV'ye konuşan orta saha oyuncusu, mentorluk tarzı hakkında açık sözlüydü. "Onlara çok fazla odaklanıyorum ve sinirleniyorum. Bence bu, onların başarılı olmasını istememin bir parçası. Dediğim gibi, gerçekten çok iyiler. Kaliteliler, tempolular ve kulübün ne anlama geldiğini biliyorlar. Bu önemli ve bu sezon bizim için gerçekten çok önemli olacaklar" dedi Mac Allister.