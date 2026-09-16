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Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

'Sinirleniyorum' - Alexis Mac Allister, Tottenham galibiyetinin ardından Liverpool'ın çıkış yapan gençlerine karşı sert sevgi yaklaşımını anlattı

A. Mac Allister
Liverpool
Tottenham Hotspur
Lig Kupası

Liverpool orta saha oyuncusu Alexis Mac Allister, kulübün yükselen akademi yetenekleriyle olan yoğun ilişkisi hakkında konuştu ve antrenman sahasında onlara sık sık öfkelendiğini açıkladı. Arjantinli yıldız, zaman zaman yaşadığı çıkışlara rağmen, bu "öfkesinin" temelinde Anfield'daki yeni neslin potansiyelinin tamamına ulaşmasını istemesinin yattığında ısrar ediyor.

  • Mac Allister'ın Kirkby'deki sert sevgi yaklaşımı

    Mac Allister, Liverpool'un Tottenham Hotspur'u 3-1 yendiği Lig Kupası maçında kilit bir rol oynadı ve altyapıdan yetişen birçok oyuncunun kendini gösterme fırsatı bulduğu karşılaşmada açılış golünü attı. Trey Nyoni, James McConnell ve Rio Ngumoha gibi isimler Premier League rakiplerine karşı sergiledikleri soğukkanlı performansla övgü toplarken, Mac Allister perde arkasında onlar için çıtayı yüksek tuttuğunu açıkladı. Brighton'ın eski oyuncusu, AXA Training Centre'daki günlük antrenmanlarda seviyeleri düştüğünde genç oyuncularla yüzleşmekten çekinmediğini kabul etti.

    ITV'ye konuşan orta saha oyuncusu, mentorluk tarzı hakkında açık sözlüydü. "Onlara çok fazla odaklanıyorum ve sinirleniyorum. Bence bu, onların başarılı olmasını istememin bir parçası. Dediğim gibi, gerçekten çok iyiler. Kaliteliler, tempolular ve kulübün ne anlama geldiğini biliyorlar. Bu önemli ve bu sezon bizim için gerçekten çok önemli olacaklar" dedi Mac Allister.

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    Gençler Tottenham sınavını geçti

    Anfield'daki üçüncü tur mücadelesi, özellikle Roberto De Zerbi'nin sahaya sürdüğü Tottenham kadrosunun gücü göz önüne alındığında, Andoni Iraola'nın rotasyondaki oyuncuları için önemli bir turnusol testi niteliği taşıdı. Baskıya rağmen genç Liverpool, Tottenham takımına karşı agresif kaldı. Orta sahada Arjantinlinin tecrübeli varlığı, çevresindekilerin heyecanını yatıştırmaya yardımcı oldu ve Conor Gallagher'ın ikinci yarıdaki golünün ardından konuk ekip maça yeniden ortak olma tehdidi yaratsa da Liverpool'un kontrolü elinde tutmasını sağladı.

    Mac Allister, genç yıldızların performansının tesadüf olmadığını, antrenman sahasında ortaya konan çalışmanın bir yansıması olduğunu belirtti. "Kesinlikle. Bu, genç oyuncular için gerçekten çok önemliydi. Her gün antrenmanda burada olmak istediklerini gösteriyorlar. Gerçekten çok ama çok sıkı çalışıyorlar ve kaliteye sahipler. Onlar adına gerçekten çok mutluyum çünkü bunu antrenmanlarda hak ettiler" dedi.

  • Anfield'da şut çalışmasının karşılığı alınıyor

    Spurs karşısında atılan gollerin çeşitliliği, antrenman sahasında geçirilen saatlerin önemli sonuçlar vermeye başladığını gösterdi. Mac Allister'ın açılış golü, onun hücum bölgesinde oyuna etki etme isteğinin bir göstergesiydi; mevcut teknik ekibin yönetiminde bu özelliğini daha da geliştirmeye istekli.

    "Çok fazla şut çalışıyoruz" dedi. "Dom'da (Dominik Szoboszlai) bu var, bu onun için doğal. Benim içinse biraz şanslı bir goldü. Ceza sahasına girmeyi ve gol atmayı seviyorum, bu yüzden gol atmak özgüvenimiz açısından gerçekten çok önemliydi ve kazanmak da önemliydi çünkü istediğimiz buydu" diye ekledi.

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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Kupa zaferinin ardından istikrarı korumak

    Carabao Cup zaferinin ardından gelen kutlamalara rağmen Mac Allister, takım arkadaşlarına ayaklarının yere basması gerektiğini hatırlatmakta gecikmedi. Orta saha oyuncusu, odaklarını korumaları için önceki sonuçlara işaret ederken, Liverpool gibi bir kulüpte başarılı bir sezonun anahtarının istikrar olduğunu vurguladı.

    "Bunun sadece bir maç olduğunu anlamamız gerekiyor ve geriye dönüp Ipswich ve Atletico maçlarına bakarsanız, onlar gerçekten çok iyiydi" diye uyardı orta saha oyuncusu. "Sonra Fulham karşısında oynamak istediğimiz futbolu oynayamadık. Şimdi bir sonraki maça hazır olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor."

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