"Sinirlendi!" - Tottenham teknik direktörünün Kanada milli takım oyuncusuna "pislik" davrandığı iddialarının ardından Ismael Kone, Roberto De Zerbi ile yaşadığı anlaşmazlığı anlattı

Kone, o günden bu yana durumu kamuoyuna açıkladı. Anlaşmazlığı kabul etmekle birlikte, orta saha oyuncusu bu çatışmanın kişisel bir düşmanlıktan ziyade farklı futbol felsefelerinden kaynaklandığını vurguladı. Anlaşmazlığı, futbola tutkuyla bağlı iki kişi arasındaki fikir çatışması olarak nitelendirdi.

Kone, Gazzetta'ya "İkimiz de futbolu seven iki kişiyiz, ancak farklı vizyonlarımız var" dedi. "O gerçekten inanılmaz bir tutkuya sahip. O dönemde ben bazı zorluklar yaşıyordum ve muhtemelen ona istediği şeyi hemen veremedim. Marsilya'da güzel zamanlar geçirdim; harika bir deneyimdi.

Takım arkadaşlarımın yeteneklerini ve taraftarların sıcaklığını hatırlıyorum. Her ne kadar işler istediğim gibi gitmemiş olsa da, orada yaşadıklarım için ne kadar teşekkür etsem azdır. Roberto hakkında asla kötü bir şey söylemeyeceğim: belki bana karşı daha sabırlı olabilirdi ve ben de karşılık vermekten kaçınabilirdim. Olur böyle şeyler. Diğer pek çok tartışma gibi bir tartışmaydı: o sahanın ortasında bir iki dokunuş istiyor, ama benim biraz özgürlüğe ihtiyacım var. Oyunu aramak istiyorum. O bunu biliyordu, ama o gün sinirlendi."