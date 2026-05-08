"Sinirlendi!" - Tottenham teknik direktörünün Kanada milli takım oyuncusuna "pislik" davrandığı iddialarının ardından Ismael Kone, Roberto De Zerbi ile yaşadığı anlaşmazlığı anlattı
Kone, De Zerbi ile antrenman sahasında yaşanan tartışmayı değerlendiriyor
Jesse Marsch, geçtiğimiz günlerde Kone ile De Zerbi arasındaki ilişkiye dair tartışmaları yeniden alevlendirdi ve İtalyan teknik direktörün, Fransa’da birlikte çalıştıkları dönemde orta saha oyuncusuna sert davrandığını iddia etti. Şu anki Kanada milli takım teknik direktörü, 2024 yılında Watford’dan Fransız takımına katılan ve iki yıl sonra Sassuolo’ya transfer olan genç orta saha oyuncusuna karşı De Zerbi’nin “gerçek bir pislik” gibi davrandığını öne sürdü. Kone, De Zerbi yönetiminde yedi maça çıktıktan sonra yedek kulübesine düştü ve gerginliğin antrenman sahasında yaşanan bir tartışma sırasında patlak verdiği bildirildi. Olay sırasında De Zerbi'nin Kone'ye, bir daha onun için oynamayacağı için yeni bir kulüp bulmasını söylediği iddia ediliyor.
Kone, futbol vizyonundaki farklılıkları açıklıyor
Kone, o günden bu yana durumu kamuoyuna açıkladı. Anlaşmazlığı kabul etmekle birlikte, orta saha oyuncusu bu çatışmanın kişisel bir düşmanlıktan ziyade farklı futbol felsefelerinden kaynaklandığını vurguladı. Anlaşmazlığı, futbola tutkuyla bağlı iki kişi arasındaki fikir çatışması olarak nitelendirdi.
Kone, Gazzetta'ya "İkimiz de futbolu seven iki kişiyiz, ancak farklı vizyonlarımız var" dedi. "O gerçekten inanılmaz bir tutkuya sahip. O dönemde ben bazı zorluklar yaşıyordum ve muhtemelen ona istediği şeyi hemen veremedim. Marsilya'da güzel zamanlar geçirdim; harika bir deneyimdi.
Takım arkadaşlarımın yeteneklerini ve taraftarların sıcaklığını hatırlıyorum. Her ne kadar işler istediğim gibi gitmemiş olsa da, orada yaşadıklarım için ne kadar teşekkür etsem azdır. Roberto hakkında asla kötü bir şey söylemeyeceğim: belki bana karşı daha sabırlı olabilirdi ve ben de karşılık vermekten kaçınabilirdim. Olur böyle şeyler. Diğer pek çok tartışma gibi bir tartışmaydı: o sahanın ortasında bir iki dokunuş istiyor, ama benim biraz özgürlüğe ihtiyacım var. Oyunu aramak istiyorum. O bunu biliyordu, ama o gün sinirlendi."
Belgesel görüntüleri, bu husumeti gündeme taşıdı
Olay, Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü kutlayan sezon özeti belgeseline bu tartışmanın görüntülerini dahil etmesiyle kamuoyuna duyuruldu.
Belgesel hakkında konuşan Kone, "Bu Marsilya'nın kararıydı. Şampiyonlar Ligi'ne dönüşle kutlanan o özel sezonu anlatan belgesele bu görüntünün ekleneceğini bilmiyordum. Bu olay beni değiştirmedi. Kendimi iyi tanıyorum, ancak çevremdeki insanları etkileyebileceği için üzüldüm. Ve kimsenin bilmediği bir şey var" dedi.
Anlaşmazlığın yarattığı yankıya rağmen Kone, yakın zamanda İngiltere'ye yaptığı bir ziyaret sırasında De Zerbi ile barıştığını açıkladı.
"Birkaç hafta önce, iki takım arkadaşımla birlikte Londra'ya gittim," diye ekledi. "Roberto ile buluştum ve bana sıkıca sarıldı. Sanki hiçbir şey olmamış gibi pek çok şey hakkında konuştuk. Bazen sosyal medya ve basın her şeyi abartıyor."
Sassuolo'daki performansı transfer ilgisini çekiyor
Kone, Marsilya'dan ayrıldığından bu yana kariyerinde önemli bir ilerleme kaydetti. Şu anda Sassuolo forması giyen orta saha oyuncusu, bu sezon Serie A'da altı gol attı ve Roma, AC Milan ve Inter'in ilgisini çekti. 23 yaşındaki oyuncu, şu anki kulübüne ve yaklaşan Dünya Kupası hazırlıklarına odaklanmaya devam ediyor.