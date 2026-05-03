"Sinirimi bozuyor" - Paul Pogba, Monaco'da yaşadığı sakatlık kabusunu nasıl aştı ve "durdurulamaz" sonucuna nasıl ulaştı?

33 yaşındaki oyuncunun Ligue 1'e dönüşü, görkemli bir geri dönüş hikayesi olacaktı; ancak vücudu sık sık ona ayak uydurmadı. Monaco'ya katıldığından beri, Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun ilerlemesi sürekli olarak fiziksel sorunlar nedeniyle kesintiye uğradı; bu durum, rehabilitasyon dönemlerinde zihinsel durumuyla ilgili samimi bir itirafa yol açtı.

Ligue 1 Plus'a verdiği duygusal röportajda orta saha oyuncusu, yaşadığı hayal kırıklığının derinliğini ortaya koydu. Pogba şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, 'Yeter artık, sinirlerimi bozuyor' dediğim zamanlar oldu. Her şeyi yapıyorum, geliyorum, buradayım, ama bu durum bitmiyor, devam ediyor. 'Bütün bunlardan kurtulmak için daha ne yapmam gerekiyor?' diye düşünüyordum. Aslında mesele zaman ve sabır. Devam etmek ve pes etmemek için sabırlı olmalısın."