AFP
Çeviri:
"Sinirimi bozuyor" - Paul Pogba, Monaco'da yaşadığı sakatlık kabusunu nasıl aştı ve "durdurulamaz" sonucuna nasıl ulaştı?
Hiç bitmeyen bir hayal kırıklığı
33 yaşındaki oyuncunun Ligue 1'e dönüşü, görkemli bir geri dönüş hikayesi olacaktı; ancak vücudu sık sık ona ayak uydurmadı. Monaco'ya katıldığından beri, Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun ilerlemesi sürekli olarak fiziksel sorunlar nedeniyle kesintiye uğradı; bu durum, rehabilitasyon dönemlerinde zihinsel durumuyla ilgili samimi bir itirafa yol açtı.
Ligue 1 Plus'a verdiği duygusal röportajda orta saha oyuncusu, yaşadığı hayal kırıklığının derinliğini ortaya koydu. Pogba şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse, 'Yeter artık, sinirlerimi bozuyor' dediğim zamanlar oldu. Her şeyi yapıyorum, geliyorum, buradayım, ama bu durum bitmiyor, devam ediyor. 'Bütün bunlardan kurtulmak için daha ne yapmam gerekiyor?' diye düşünüyordum. Aslında mesele zaman ve sabır. Devam etmek ve pes etmemek için sabırlı olmalısın."
Oyun süresi için verilen mücadele
İstatistiklere bakıldığında, sahada ritmini bulmakta zorlanan Fransız oyuncu için bu sezon zorlu geçti. Sezonun sonuna yaklaşırken Pogba, Monaco formasıyla çıktığı altı maçta toplamda sadece 115 dakika sahada kaldı; en uzun süreli maçı ise Cumartesi günü FC Metz’e karşı 2-1 kazanılan maçta sadece 58 dakika sürmüştü.
Sınırlı süreye rağmen, eski Juventus yıldızı, emeklilik düşünceleri aklına geldiğinde odaklanmasını sağlayan yakın çevresine teşekkür ediyor. "Ailem ya da yakın arkadaşlarım olsun, etrafımda bana 'Ne diyorsun sen?' diyen insanlar olduğu için şanslıydım. Sosyal medyada ya da stadyumlara geldiğimde mesajları gördüğümde, beni alkışlıyorlar," diye ekledi.
Gitmeyi reddetmek
Birçok Fransız futbol uzmanının mevcut fiziksel durumunu "kabus" olarak nitelendirmesine rağmen, Pogba profesyonel futboldaki serüveninin henüz sona ermediğinde ısrarcı.
Geleceği hakkında düşünürken, "Burada duramam. O sevgiyi ve neşeyi insanlara geri vermek istiyorum" dedi.
Bu meydan okuyan tavır, 2027 yılına kadar süren sözleşmesinin, sahalarda yer alamaması nedeniyle yoğun bir şekilde tartışıldığı bir dönemde ortaya çıktı.
Sabırla huzur bulmak
Pogba için geri dönüş yolu son derece uzun oldu. Teknik kalitesi ve topla oynarken gösterdiği hakimiyet herkesin gözü önünde olsa da, dünyanın en iyi oyun kurucularından biri olarak eski statüsünü geri kazanmaya çalışırken Ligue 1’in fiziksel zorlukları önemli bir engel teşkil etti.
Pogba artık, en üst seviyede kalabilmesinin anahtarının, iyileşme sürecine ilişkin zihniyet değişikliği olduğuna inanıyor. Aceleyle geri dönüp daha fazla hasar riskine girmek yerine, kondisyonunu kazanma konusunda daha yavaş bir yaklaşımı benimsiyor.