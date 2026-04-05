Julian Alvarez Atletico Madrid 2025
Moataz Elgammal

Çeviri:

"Sınırı aşıyorsun!" - Atlético Madrid başkanı, Julian Álvarez'ın Barcelona ve Arsenal'e transfer olacağına dair söylentilere öfkelendi

J. Alvarez
Barcelona
Arsenal
Atletico Madrid
Transfers
Barcelona - Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi
La Liga

Enrique Cerezo, Arjantinli forvet Julian Alvarez’in geleceğine dair bitmek bilmeyen spekülasyonların ardından İspanyol medyasına sert bir saldırıda bulundu. Arsenal ve Barcelona’nın yoğun ilgisine rağmen, kulüp başkanı kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde yıldız forvetlerinin hiçbir yere gitmeyeceğini vurgulayarak, oyuncunun İspanya’nın başkentinden ani bir ayrılışına dair söylentileri kesin bir dille reddetti.

  • Medyadaki spekülasyonlar sert bir şekilde eleştirildi

    Cerezo, Alvarez ve olası dev transferle ilgili bitmek bilmeyen haberlere öfkeli. Atlético Madrid başkanı, 5 Nisan'da Barcelona ile oynanacak La Liga maçı öncesindeki basın toplantısını bu durumu ele almak için kullandı. Arsenal ve Katalan devinin ilgisiyle birlikte, gazetecilere açık ve net bir uyarıda bulundu. Şöyle dedi: "Alvarez konusunda sınırı biraz aşıyorsunuz. O bir Atlético Madrid oyuncusu ve kulüple uzun süreli bir sözleşmesi var." 24 yaşındaki oyuncu, sportif direktör Andrea Berta'nın görüşmeleriyle Manchester City'den 82 milyon sterlin (108 milyon dolar) karşılığında transfer edildi ve kulübün onu satma niyeti yok.

    • Reklam
  Julian AlvarezGetty Images

    Şampiyonlar Ligi hazırlıkları

    Barcelona, bu forveti Robert Lewandowski'nin uzun vadede ideal yedeği olarak belirledi. İki takım arasında yakın zamanda oynanan lig maçında, Giuliano Simeone'nin açılış golünü Marcus Rashford'un skoru eşitlediği maçta, Lewandowski oyuna sonradan girerek son dakikalarda galibiyet golünü attı. İlginç bir şekilde, Alvarez yedek kulübesinde kalarak oyuna girmedi. Diego Simeone, Çarşamba günü Camp Nou'da oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı için en golcü oyuncusunu dinlendirmeyi tercih etti. Barcelona, son zamanlarda Avrupa'da çok etkili bir performans sergiledi; özellikle bir önceki turda Newcastle United'ı 7-2 mağlup ederek, ligdeki rakibiyle heyecan verici bir eşleşme oluşturdu.

  • Arsenal gol gücü arıyor

    Arsenal, üst üste iki kupa elemesinin ardından hücum hattına acilen takviye arıyor. Viktor Gyokeres’in golüne rağmen, Gunners, Southampton’a karşı FA Cup’ta şok bir yenilgiye uğradı ve gol bulma konusundaki sıkıntılarını gözler önüne serdi. Teknik direktör Mikel Arteta, takımının sezonun belirleyici dönemine hazırlanırken, golcü bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor. Arsenal, Sporting CP ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçı, ardından Bournemouth ile oynayacağı Premier Lig maçı ve Manchester City deplasmanında oynanacak, şampiyonluğu belirleyebilecek maçları bekliyor. Alvarez gibi 82 milyon sterlinlik bir yeteneği kadrosuna katmak, takımın forvet hattını dönüştürecek ve gelecekteki kupa mücadeleleri için eksik parçayı tamamlayacaktır.

  Julian Alvarez(C)Getty images

    İstikrarlı gol performansı

    Eski Premier Lig forveti, İspanya'da olağanüstü istatistikler sergilemeye devam ediyor. Bu sezon şu ana kadar 44 maçta 17 gol atan oyuncu, mevcut teknik direktörünün yönetimindeki ilk sezonunda kaydettiği etkileyici 29 gol rakamının peşinde. Tüm turnuvalarda geriye kalan 15 maça kadar bu rakamı aşması oldukça olası görünüyor.

Şampiyonlar Ligi
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM