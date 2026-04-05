"Sınırı aşıyorsun!" - Atlético Madrid başkanı, Julian Álvarez'ın Barcelona ve Arsenal'e transfer olacağına dair söylentilere öfkelendi

Cerezo, Alvarez ve olası dev transferle ilgili bitmek bilmeyen haberlere öfkeli. Atlético Madrid başkanı, 5 Nisan'da Barcelona ile oynanacak La Liga maçı öncesindeki basın toplantısını bu durumu ele almak için kullandı. Arsenal ve Katalan devinin ilgisiyle birlikte, gazetecilere açık ve net bir uyarıda bulundu. Şöyle dedi: "Alvarez konusunda sınırı biraz aşıyorsunuz. O bir Atlético Madrid oyuncusu ve kulüple uzun süreli bir sözleşmesi var." 24 yaşındaki oyuncu, sportif direktör Andrea Berta'nın görüşmeleriyle Manchester City'den 82 milyon sterlin (108 milyon dolar) karşılığında transfer edildi ve kulübün onu satma niyeti yok.