AFP
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“Sınır yok!”: İngiltere hayalinin peşindeki iddialı Charlie Cresswell, Rennes’in Avrupa Ligi’ndeki şansına güveniyor
İngiliz savunmacı Fransa macerasına kucak açıyor
Cresswell, yeni takımının Avrupa'daki şansına son derece güvendiğini belirtirken İngiltere A Millî Takımı'na girme hedefini de açıkça ortaya koydu. Stoper, çocukluğundan beri bağlı olduğu Leeds'te yalnızca 14 maça çıktıktan sonra 2024'te Manş Denizi'ni geçerek Toulouse'a transfer oldu. Ardından Rennes'e 2026 yazında kiralık olarak gitti. Fransız kulübü, gelecek yıl transferi 22,5 milyon avro artı bonuslar karşılığında kalıcı hâle getirme zorunluluğu içeren, başlangıçta 2,5 milyon avroluk bir anlaşmayı kabul etti.
- AFP
Cesur hamle kariyerde ilerlemeyi hızlandırıyor
Konfor alanından çıkması ona büyük fayda sağladı. Fransa'da takımının kilit isimlerinden biri hâline gelen Cresswell, Toulouse'da geçirdiği iki sezonda Ligue 1'de oynanabilecek 68 maçın 57'sine ilk 11'de başladı. Geçen yaz İngiltere'ye dönmesi ihtimali üzerine Brighton'ın ilgisine rağmen partneriyle yaptığı görüşmeler, Rennes'e katılma kararını pekiştirdi. Eski Leeds takım arkadaşları Raphinha, Joe Rodon ve Glen Kamara ile İngiltere 21 Yaş Altı Millî Takımı'ndan eski takım arkadaşı Djed Spence de daha önce Rennes forması giymişti.
Düzenli forma şansı bulmaya öncelik vermek ve Avrupa'daki gelişimini sürdürmek için Elland Road'dan ayrılışını değerlendiren Cresswell, The Guardian'a şunları söyledi: "İngiltere'den ayrılmak çok ama çok korkutucu bir karar. Futbolda verdiğim en büyük karar buydu. Sekiz yaşımdan beri Leeds taraftarıyım. On yaşımdan beri kulüpteydim ama geriye dönüp baktığımda 20 yaşındaydım, hiç maç oynamamıştım ve ayrılıp oynayabileceğim bir yere gitmem gerekiyordu.
"Burada işimi yapıyorum, elimden geldiğince çok çalışıyorum ve kendime bir kariyer kuruyorum. İngiltere'ye dönme seçeneklerim vardı. Burada maç kazanma beklentisi var. Bu, bir sonraki adımım için önemliydi. 24 yaşındayken ulaşmak istediğiniz yere varmak için gelişmeyi sürdürmeniz gerekiyor.
"Yeniden gelişebileceğim ve kendimi geliştirmeyi sürdürebileceğim doğru yeri seçiyordum. Benim için bir sonraki adım Avrupa kupalarında oynamak, özellikle de maç kazanma beklentisinin olduğu bir kulüpte bulunmaktı. Çünkü ulaşmak istediğim nokta için baskı altında maç kazanmayı öğrenmem gerekiyor. Burası, kendini anlatan bir kulüp."
Uluslararası hedefler Avrupa'daki inancı güçlendiriyor
Rennes'in Avrupa Ligi'ne iki maçta dört puan topladığı yenilgisiz bir başlangıç yapması, savunma oyuncusunun iyimserliğini daha da artırdı. 21 yaş altı düzeyinde iki kez Avrupa şampiyonluğu yaşayan Cresswell, yurt dışında oynarken A millî takım için değerlendirilmeye başlanan vatandaşları Bayer Leverkusen'den Jarell Quansah ve Como'dan Trevoh Chalobah'dan ilham alıyor.
Avrupa'daki hedeflerine sınır koymadıklarını vurgulayan ve çocukluğundan beri ülkesini temsil etmeyi hayal ettiğini yineleyen Cresswell, şunları söyledi: “Sınır yok. Kendimize sınır koymak aptallık olur. Kupayı kazanabileceğimizi söyleyebiliriz. Çocukluğumdan beri ülkem için oynamanın en büyük hayalim olduğunu söylüyorum. Yapabileceğim tek şey çalışmaya devam etmek. Yurt dışında iyi oynarsanız sizi değerlendireceklerini ve size bir şans vereceklerini bilmek umut ve motivasyon veriyor.”
İngiliz futboluna dönüp dönmeyeceğine kafa yormak yerine önündeki maçlara odaklandığını belirten Cresswell, şöyle devam etti: “Sezonu nerede bitireceğimizi pek düşünmüyorum. Hafta sonu neler olacağını, sıradaki maçta ve ondan sonraki maçta elimizden gelenin en iyisini nasıl yapacağımızı düşünüyorum. Önemli olan hep sıradaki maç. On ay sonra ya da sezon sonunda nerede olacağımı düşünmüyorum çünkü işin keyifli kısmı bu değil.
“Keyifli olan yolculuğun kendisi; her gün antrenman yapmak, maçlardan zevk almak, taraftarları görmek ve bütün bunların içinde olmak. İnsanlar yolculuğun tadını çıkarmak yerine varılacak noktaya çok fazla kapılıyor. Geri dönmek için hiç acelem yok. Burada olmamı ‘Geri dönmek için buradayım’ diye görmüyorum. Hayır, çalışmak ve kazanmak için buradayım.”
- AFP
Torino yolculuğu kendini kanıtlamak için en büyük fırsatı sunuyor
Cresswell'i bu perşembe Avrupa Ligi'nin 3. haftasında zorlu bir sınav bekliyor: Rennes, İtalyan devi Juventus'a konuk olacak. Paris Saint-Germain karşısındaki etkileyici oyunu da dahil olmak üzere ülke içindeki maçlarda sergilediği başarılı performansların ardından bu önemli karşılaşma, kariyerinin belki de en büyük maçı olacak. İngiltere millî takımına girmeyi hedefleyen Cresswell'in Torino'da da bu formunu sürdürmesi, millî takıma seçilme şansını daha da artıracak.
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