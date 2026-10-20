Konfor alanından çıkması ona büyük fayda sağladı. Fransa'da takımının kilit isimlerinden biri hâline gelen Cresswell, Toulouse'da geçirdiği iki sezonda Ligue 1'de oynanabilecek 68 maçın 57'sine ilk 11'de başladı. Geçen yaz İngiltere'ye dönmesi ihtimali üzerine Brighton'ın ilgisine rağmen partneriyle yaptığı görüşmeler, Rennes'e katılma kararını pekiştirdi. Eski Leeds takım arkadaşları Raphinha, Joe Rodon ve Glen Kamara ile İngiltere 21 Yaş Altı Millî Takımı'ndan eski takım arkadaşı Djed Spence de daha önce Rennes forması giymişti.

Düzenli forma şansı bulmaya öncelik vermek ve Avrupa'daki gelişimini sürdürmek için Elland Road'dan ayrılışını değerlendiren Cresswell, The Guardian'a şunları söyledi: "İngiltere'den ayrılmak çok ama çok korkutucu bir karar. Futbolda verdiğim en büyük karar buydu. Sekiz yaşımdan beri Leeds taraftarıyım. On yaşımdan beri kulüpteydim ama geriye dönüp baktığımda 20 yaşındaydım, hiç maç oynamamıştım ve ayrılıp oynayabileceğim bir yere gitmem gerekiyordu.

"Burada işimi yapıyorum, elimden geldiğince çok çalışıyorum ve kendime bir kariyer kuruyorum. İngiltere'ye dönme seçeneklerim vardı. Burada maç kazanma beklentisi var. Bu, bir sonraki adımım için önemliydi. 24 yaşındayken ulaşmak istediğiniz yere varmak için gelişmeyi sürdürmeniz gerekiyor.

"Yeniden gelişebileceğim ve kendimi geliştirmeyi sürdürebileceğim doğru yeri seçiyordum. Benim için bir sonraki adım Avrupa kupalarında oynamak, özellikle de maç kazanma beklentisinin olduğu bir kulüpte bulunmaktı. Çünkü ulaşmak istediğim nokta için baskı altında maç kazanmayı öğrenmem gerekiyor. Burası, kendini anlatan bir kulüp."