Heskey, eski Leicester, Liverpool ve Aston Villa forveti olan babası Emile'in izinden gitmeyi umuyor. Emile, futbolculuk döneminde FA Cup, Lig Kupası ve UEFA Kupası zaferleri yaşarken, İngiltere A Milli Takımı formasını da 62 kez giydi.

Reigan, 2025'te bir Dünya Kupası turnuvasında da boy göstererek, Genç Aslanlar'ın U17 ve U18 seviyelerinde şimdiden yıldızlaştı ve hız, güç ile bitiricilik gibi faydalı aile özelliklerini miras aldığı düşünülüyor.

Bu özellikler onun City'nin efsanevi akademi sisteminde dikkat çekmesini sağladı; kardeşi Jaden ile birlikte Eylül 2025'te Huddersfield ile oynanan Carabao Cup maçında profesyonel düzeydeki ilk resmi maçına çıktı.

Sol kanatta bir rol aranırken, düzenli olarak ilk takımda oynama yolunun tecrübeli uluslararası oyuncular tarafından kapanması üzerine 2026 yazında kanat çırpıp yeni bir başlangıcı kucaklama kararı alındı.

Değeri £7 milyon'a (9 milyon dolar) kadar çıkabilecek bir transfer paketi için Koln ile anlaşma sağlandı. Heskey, yeni kulübünde sürece yavaş yavaş dahil edildi ve şu ana kadar yalnızca 15 dakikalık bir oyuna sonradan girme fırsatı buldu.

Bununla birlikte hâlâ ortama alışma sürecinde, ancak tüm potansiyelini zamanla ortaya koyacağından emin. Bu görüşü babası da paylaşıyor; genç yaşta işi öğrenmenin ve önüne çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen bir isim.