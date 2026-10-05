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Reigan Heskey Manchester CityGetty
Chris Burton
Çeviri:

‘Sınır gökyüzü’ - Eski İngiltere golcüsü babası Emile'in, 18 yaşındaki forvet için başarının neye benzediğini anlatmasıyla, Reigan Heskey'nin Manchester City'den transferinin ardından Köln'de nasıl fark yarattığı

R. Heskey
Bundesliga
M.City
FC Köln
İngiltere U19

Emile Heskey, Manchester City'den ayrılıp Köln ile Almanya'da yeni bir meydan okumaya atılan oğlu Reigan için başarının neye benzediğini GOAL'e anlattı. 18 yaşındaki yetenekli forvet, konfor alanının dışına çıktı. Bundesliga'da aşılması gereken çok sayıda profesyonel ve kişisel engel var, ancak onun için “sınır gökyüzü”.

  • Heskey, değeri 7 milyon £'a kadar çıkan bir anlaşmayla Manchester City'den ayrıldı

    Heskey, eski Leicester, Liverpool ve Aston Villa forveti olan babası Emile'in izinden gitmeyi umuyor. Emile, futbolculuk döneminde FA Cup, Lig Kupası ve UEFA Kupası zaferleri yaşarken, İngiltere A Milli Takımı formasını da 62 kez giydi.

    Reigan, 2025'te bir Dünya Kupası turnuvasında da boy göstererek, Genç Aslanlar'ın U17 ve U18 seviyelerinde şimdiden yıldızlaştı ve hız, güç ile bitiricilik gibi faydalı aile özelliklerini miras aldığı düşünülüyor.

    Bu özellikler onun City'nin efsanevi akademi sisteminde dikkat çekmesini sağladı; kardeşi Jaden ile birlikte Eylül 2025'te Huddersfield ile oynanan Carabao Cup maçında profesyonel düzeydeki ilk resmi maçına çıktı.

    Sol kanatta bir rol aranırken, düzenli olarak ilk takımda oynama yolunun tecrübeli uluslararası oyuncular tarafından kapanması üzerine 2026 yazında kanat çırpıp yeni bir başlangıcı kucaklama kararı alındı.

    Değeri £7 milyon'a (9 milyon dolar) kadar çıkabilecek bir transfer paketi için Koln ile anlaşma sağlandı. Heskey, yeni kulübünde sürece yavaş yavaş dahil edildi ve şu ana kadar yalnızca 15 dakikalık bir oyuna sonradan girme fırsatı buldu.

    Bununla birlikte hâlâ ortama alışma sürecinde, ancak tüm potansiyelini zamanla ortaya koyacağından emin. Bu görüşü babası da paylaşıyor; genç yaşta işi öğrenmenin ve önüne çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin ne demek olduğunu çok iyi bilen bir isim.

  • Emile Heskey Chase football coaching programmeChase

    Heskey Bundesliga'ya nasıl alıştı?

    Eski İngiltere yıldızı Heskey, Birleşik Krallık genelinde düşük gelirli kesimlerden gelen insanlara antrenörlük yeterliliklerine ücretsiz erişim sağlayan Chase futbol koçluğu programıyla bağlantılı olarak konuşurken, Reigan'ın Almanya'ya nasıl uyum sağladığı sorulduğunda GOAL'e şunları söyledi: “Şu anda buna bayılıyor. Zorlandığı noktalar var çünkü doğal olarak zaman zaman takımda yer alıyor, zaman zaman alamıyor. Bir de tabii farklı bir dil, onu öğrenmesi gerekiyor vesaire. Farklı bir ülke. Ama işin bu tarafının da keyfini çıkarıyor.

    “Daha çok genç, bu yüzden kadroda. Ve geri gelip [İngiltere] 19 Yaş Altı Takımı'yla oluyor. Böylece arkadaşlarından bazılarıyla birlikte oluyor ve buna benzer şeyler. O yüzden bunun tadını çıkaracak.

    “Ama yakında A takım futbolu için iddiasını ortaya koymaya başlaması gerekiyor. Bunu yapmaya başladığında onun için sınır yok. Çünkü benim fiziksel ölçülerime çok da uzak değil. Hâlâ büyümesi gereken çok şey var.”

    Heskey, Reigan'ın Köln'deki ilk sezonunda başarının en bariz göstergesinin sahada aldığı süre olup olmadığı sorulduğunda ise şunları ekledi: “Evet, maç süresi. Bence 15 ila 20 maç arasında oynarsa bu olumlu olur. Belki 10 ila 15 gol katkısı da olumlu olur.”

  • Heskey neden Manchester City'den ayrılıp Almanya'nın yolunu tuttu?

    İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldiği yaz aylarını ilgiyle takip eden Heskey, İngiltere'nin FIFA'nın amiral gemisi organizasyonundaki bu serüveninin yeni bir nesle futbol antrenörlüğünü kariyer olarak düşünmeleri için ilham vermesi üzerine Chase ile görüşmek üzere St George’s Park'ta bulundu.

    Chase futbol antrenörlüğü programı, Birleşik Krallık genelinde düşük gelirli geçmişe sahip kişilere giriş seviyesi antrenörlük yeterliliklerine ve profesyonel antrenörlük burslarına tamamen finanse edilen erişim sunarak daha fazla kişinin futbol antrenörlüğüne adım atmasına imkan sağlıyor.

    Heskey daha önce GOAL'e, Reigan'ın oyununu geliştirmesine yardımcı olabilecek farklı taktikçilerle çalışmak için neden Manchester'dan ayrıldığını anlatmıştı: “Bence 17, 18 yaşında, eğer A takım futbolu oynamaya hazırsanız ve bunu alamıyorsanız, ki İngiltere'de büyük ihtimalle alamazsınız, kanıtlanmış bir geçmişi olan bir yere gitmeniz gerekir. Almanya'nın böyle kanıtlanmış bir geçmişi var gibi görünüyor.

    “Bizim gençlik sistemimizde, yani genç milli takım seviyesinde, harika oyuncularımız var. Almanlar bunu oyuncularda tekrar tekrar gördü. Neden İngiltere'de bize fırsat verilmiyor?

    “Aslında Almanya'ya gitmek zorunda olmamalıyız, Belçika'ya gitmek zorunda olmamalıyız, Fransa'ya gitmek zorunda olmamalıyız. Ama olan bu. İngiltere'de Fransa'dan, Almanya'dan 20, 21 yaşındaki oyuncular satın alıyoruz. Bizim de onlara karşı düzenli olarak, milli takım seviyesinde oynayan ve onları yenen 20, 21 yaşındaki oyuncularımız var.

    “Ve Sancho, Phil Foden, o jenerasyonla birlikte, sanırım Marc Guehi de vardı, bu jenerasyon Avrupa'nın en iyisi olarak görülüyordu. Ama biz onlara fırsat vermedik. Marc Guehi Chelsea'deydi, Chelsea'de şans bulamadı, ayrılmak zorunda kaldı.

    “Ama diğerleri kendi ülkelerinde şans buluyor. Bunu anlıyorum çünkü İngiltere'de en büyük lige ve muhtemelen en iyi lige sahibiz. Ama çocuklarımız asla şans bulamayacak.

    “Oğlum [Jaden] 20 yaşında, yakında 21 olacak. Ben 22 yaşımda, [Leicester'da] beş sezon oynadıktan sonra Liverpool'a gittim. Dolayısıyla şimdi çok fazla genç oyuncumuz var; geride tutulduklarını söylemem ama 18, 19, 20 yaşlarında 21 yaş altı takımında oynayarak önemli öğrenme yıllarını kaçırıyorlar, ki bu size hiçbir şey kazandırmıyor. EFL Trophy dışında, o iyi. Onu seviyorum, hem de çok seviyorum, ama bu da iki maç.”

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  • Teknik direktörlerin tam potansiyeli ortaya çıkarması gerekiyor

    Reigan Heskey, Koln'da değerini kanıtlamayı ve burada ilk takımda kalıcı bir yer edinerek sonunda A milli düzeyde uluslararası tanınırlık için rekabet etmeyi hedefliyor. Bu yolda ilerleyecek yeteneğe kesinlikle sahip.

    Şimdilik İngiltere, Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in yönetiminde, 2026-27 UEFA Uluslar Ligi'ne odaklanmış durumda. Son maçında Hırvatistan'ı 7-0 gibi ezici bir skorla mağlup eden ekip, salı günü sahasında Çekya'yı ağırlayacak.

    Chase futbol koçluğu programı hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: Chase futbol koçluğu programı https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/