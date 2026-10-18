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Alvino Hanafi
Çeviri:

“Sinir bozucu ve acı verici!” Borussia Dortmund'un Union Berlin deplasmanında tökezlemesinin ardından Gregor Kobel'den uyarı

Dortmund
G. Kobel
W. Anton
Union Berlin - Dortmund
Union Berlin
Bundesliga

Borussia Dortmund, Stadion An der Alten Forsterei'de Union Berlin ile 0-0 berabere kalarak kritik puanlar kaybetti. Maçın ardından konuşan kaleci Gregor Kobel ve savunma oyuncusu Waldemar Anton, takımın hücumun son bölgesinde yeterli kaliteyi gösterememesinden duydukları hayal kırıklığını dile getirdi.

  • Dortmund, Berlin'deki sert mücadelede aldığı beraberlikle hayal kırıklığı yaşadı

    Borussia Dortmund, Bundesliga sezonunun 6. haftasında Stadion An der Alten Forsterei'de dirençli Union Berlin karşısında golsüz beraberlikle yetindi. Daha önce iki takım arasındaki her maçta en az bir gol atılmış ve bir kazanan çıkmıştı. Bu sonuç, aralarındaki ilk beraberlik oldu.

    Teknik direktör Niko Kovac, hafta içinde Bodo/Glimt karşısında Avrupa'da yaşanan hayal kırıklığının ardından ilk 11'de beş değişiklik yaptı. Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson, Felix Nmecha, Ethan Nwaneri ve Serhou Guirassy'yi yeniden ilk 11'e aldı.

    Fiziksel mücadelenin öne çıktığı maçta ikili mücadelelerin yüzde 56'sını kazanmasına rağmen BVB, net gol fırsatları yaratmakta zorlandı.

  • 1. FC Union Berlin v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Kobel, gol tehdidinin yetersizliğini eleştirdi

    Dortmund kalecisi Gregor Kobel, takımının hücum performansını değerlendirirken sözünü sakınmadı ve ev sahibinin ceza sahasına yeterince baskı kuramadıklarını kabul etti. Kobel, “Rakibimize daha fazla sorun çıkarmak, baskı kurmak, rakip yarı sahada daha ileri gitmek ya da zaman zaman kalelerini tehdit etmek için yeterince şey yapmadık” dedi.

    İsviçreli kaleci, “Sonuçta bugün eksikliğini duyduğumuz şey buydu” diye ekledi.

    “Sonuçta elinizde golsüz bir beraberlik kalıyor. Bu da sinir bozucu ve üzücü.”

  • Anton’dan genç kadro için sabır çağrısı

    Savunmacı Waldemar Anton, hücumun son bölgesinde verilen kararlar konusunda Kobel'in görüşlerine katıldı ancak takım Kovac yönetiminde gelişimini sürdürürken sakin kalmaları gerektiğini vurguladı. Anton, karma alanda yaptığı açıklamada, "Şu anda hücumun son bölgesinde iyi yapamadığımız şeyler var. Yanlış kararlar veriyoruz," dedi.

    "Sakin kalmamız gerekiyor. Dediğim gibi, genç bir takımız. Bunun üstesinden gelip bundan sonra daha da iyi olacağız."

    "Yeniden yolumuza girmek için mücadele etmeli ve çok çalışmalıyız," diye ekledi. "Hücumun son bölgesinde eksikliğini hissettiğimiz o küçük şansı hak ederek kazanmalıyız."

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    BVB, karar verme sorunlarını gidermeye çalışıyor

    BVB, ikinci yarıda Maxi Beier ve Guirassy ile fırsatlar yakaladı ancak Union Berlin'in disiplinli savunmasını aşarak galibiyet golünü bulamadı. Üstelik oyuna sonradan giren Konstantinos Karetsas, maçın son bölümünde ayak bileğinden sakatlandı.

    Kovac'ın öğrencileri, önümüzdeki günlerde yapılacak antrenmanlarda hücumun son bölgesindeki etkisizliklerini gidermeye çalışacak.

    Borussia Dortmund, yaklaşan yurt içi ve Avrupa maçları öncesinde bitiriciliğini kısa sürede yeniden kazanmak zorunda.

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