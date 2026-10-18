dts Nachrichtenagentur
Çeviri:
“Sinir bozucu ve acı verici!” Borussia Dortmund'un Union Berlin deplasmanında tökezlemesinin ardından Gregor Kobel'den uyarı
Dortmund, Berlin'deki sert mücadelede aldığı beraberlikle hayal kırıklığı yaşadı
Borussia Dortmund, Bundesliga sezonunun 6. haftasında Stadion An der Alten Forsterei'de dirençli Union Berlin karşısında golsüz beraberlikle yetindi. Daha önce iki takım arasındaki her maçta en az bir gol atılmış ve bir kazanan çıkmıştı. Bu sonuç, aralarındaki ilk beraberlik oldu.
Teknik direktör Niko Kovac, hafta içinde Bodo/Glimt karşısında Avrupa'da yaşanan hayal kırıklığının ardından ilk 11'de beş değişiklik yaptı. Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson, Felix Nmecha, Ethan Nwaneri ve Serhou Guirassy'yi yeniden ilk 11'e aldı.
Fiziksel mücadelenin öne çıktığı maçta ikili mücadelelerin yüzde 56'sını kazanmasına rağmen BVB, net gol fırsatları yaratmakta zorlandı.
- Getty Images Sport
Kobel, gol tehdidinin yetersizliğini eleştirdi
Dortmund kalecisi Gregor Kobel, takımının hücum performansını değerlendirirken sözünü sakınmadı ve ev sahibinin ceza sahasına yeterince baskı kuramadıklarını kabul etti. Kobel, “Rakibimize daha fazla sorun çıkarmak, baskı kurmak, rakip yarı sahada daha ileri gitmek ya da zaman zaman kalelerini tehdit etmek için yeterince şey yapmadık” dedi.
İsviçreli kaleci, “Sonuçta bugün eksikliğini duyduğumuz şey buydu” diye ekledi.
“Sonuçta elinizde golsüz bir beraberlik kalıyor. Bu da sinir bozucu ve üzücü.”
Anton’dan genç kadro için sabır çağrısı
Savunmacı Waldemar Anton, hücumun son bölgesinde verilen kararlar konusunda Kobel'in görüşlerine katıldı ancak takım Kovac yönetiminde gelişimini sürdürürken sakin kalmaları gerektiğini vurguladı. Anton, karma alanda yaptığı açıklamada, "Şu anda hücumun son bölgesinde iyi yapamadığımız şeyler var. Yanlış kararlar veriyoruz," dedi.
"Sakin kalmamız gerekiyor. Dediğim gibi, genç bir takımız. Bunun üstesinden gelip bundan sonra daha da iyi olacağız."
"Yeniden yolumuza girmek için mücadele etmeli ve çok çalışmalıyız," diye ekledi. "Hücumun son bölgesinde eksikliğini hissettiğimiz o küçük şansı hak ederek kazanmalıyız."
- AFP
BVB, karar verme sorunlarını gidermeye çalışıyor
BVB, ikinci yarıda Maxi Beier ve Guirassy ile fırsatlar yakaladı ancak Union Berlin'in disiplinli savunmasını aşarak galibiyet golünü bulamadı. Üstelik oyuna sonradan giren Konstantinos Karetsas, maçın son bölümünde ayak bileğinden sakatlandı.
Kovac'ın öğrencileri, önümüzdeki günlerde yapılacak antrenmanlarda hücumun son bölgesindeki etkisizliklerini gidermeye çalışacak.
Borussia Dortmund, yaklaşan yurt içi ve Avrupa maçları öncesinde bitiriciliğini kısa sürede yeniden kazanmak zorunda.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun