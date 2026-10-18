Borussia Dortmund, Bundesliga sezonunun 6. haftasında Stadion An der Alten Forsterei'de dirençli Union Berlin karşısında golsüz beraberlikle yetindi. Daha önce iki takım arasındaki her maçta en az bir gol atılmış ve bir kazanan çıkmıştı. Bu sonuç, aralarındaki ilk beraberlik oldu.

Teknik direktör Niko Kovac, hafta içinde Bodo/Glimt karşısında Avrupa'da yaşanan hayal kırıklığının ardından ilk 11'de beş değişiklik yaptı. Nico Schlotterbeck, Julian Ryerson, Felix Nmecha, Ethan Nwaneri ve Serhou Guirassy'yi yeniden ilk 11'e aldı.

Fiziksel mücadelenin öne çıktığı maçta ikili mücadelelerin yüzde 56'sını kazanmasına rağmen BVB, net gol fırsatları yaratmakta zorlandı.