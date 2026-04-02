'Sinir bozucu' - Brezilya milli takımında Raphinha'nın sakatlığı Barcelona'yı öfkelendirdi; başkan Joan Laporta ise maç takvimini sert bir dille eleştirdi
Laporta, FIFA'nın takvimine sert çıktı
Kulüp başkanı, uluslararası maç takvimi hakkındaki değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı ve Raphinha’nın Brezilya milli takımından ciddi bir sakatlıkla dönmesinin ardından derin hayal kırıklığını dile getirdi. Mon Esport’a konuşan Barcelona başkanı, kulübün FIFA’nın küresel futbol takvimini yönetme biçiminden dolayı hayal kırıklığına uğradığını açıkça belirtti.
Laporta, "Raphinha'nın sakatlığı çok yazık. FIFA'dan, büyük kulüplerin katıldığı turnuvaları dikkate alan bir uluslararası takvim hazırlamasını talep etmeliyiz" dedi. “Bu bir dostluk maçı ve en iyi oyuncularımızdan biri sakatlandı. Elbette bu can sıkıcı. Oyuncuları suçlayamazsınız, onlar profesyonel ve ülkelerine her şeylerini veriyorlar. Sorun, her şey için mücadele ettiğimiz sezonun bu döneminde takvimin aşırı yoğun olması. Bu çok sinir bozucu!”
Şampiyonlar Ligi'nde büyük darbe
Sakatlığın zamanlaması teknik direktör Hansi Flick için bir kabus niteliğinde, zira kulübün sağlık ekibi tahmini iyileşme süresinin beş hafta olduğunu doğruladı. Bu teşhis, eski Leeds United oyuncusunun hem Atlético Madrid ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin iki ayağında hem de birçok önemli La Liga maçında forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Raphinha bu sezon kariyerinin en iyi formunu yakaladı ve 31 maçta 19 gol ve sekiz asist kaydetti. Blaugrana'nın ligin zirvesindeki liderliğini korumak ve Avrupa'da ilerlemek için mücadele ettiği bir dönemde böylesine verimli bir oyuncuyu kaybetmek, Laporta'ya göre daha iyi bir oyuncu koruması olsaydı önlenebilecek bir aksilik.
Resmi şikayet ve tazminat
Önemli bir oyuncusunu kaybetmenin ardından Barcelona’nın, memnuniyetsizliğini dile getirmek için resmi bir adım atmaya hazırlandığı söyleniyor. Haberlere göre Blaugrana, özellikle de sakatlığın ABD'ye yapılan uzun mesafeli bir seyahatin ardından rekabetçi olmayan bir maçta meydana gelmesi nedeniyle, durumu ele almak üzere FIFA'ya resmi şikayette bulunmayı planlıyor. Kulüp, oyuncunun 28 günden fazla süreyle sahalardan uzak kalacağı gerçeği nedeniyle FIFA Kulüp Koruma Programı kapsamında maddi tazminat almaya hak kazanabilir, ancak beklenen yaklaşık 144.000 avroluk ödeme önemsiz bir miktar olarak görülüyor.
Flick çözüm bulmak zorunda kaldı
Raphinha’nın en azından Mayıs ayı başına kadar sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle, hücum seçeneklerini yeniden düzenleme baskısı artık Flick’in omuzlarına bindi. Alman teknik direktör, Raphinha’nın çalışma temposu ve golcü kimliğine büyük ölçüde güveniyordu; onun yokluğu, kanatta derhal doldurulması gereken büyük bir boşluk yaratıyor. Barcelona, şampiyonluk yarışında şu anda Real Madrid’e karşı dört puanlık bir avantaj sahibi, ancak bu fark, takımın en çok gol atan ikinci oyuncusu olmadan zorlu bir sınava tabi tutulacak. Takım yoğun bir Nisan programı için hazırlık yaparken, bu milli maç arası döneminin yarattığı etkiler, elit kulüpler ile uluslararası futbol takvimi arasındaki süregelen gerilimi acı bir şekilde hatırlatıyor.