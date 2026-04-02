'Sinir bozucu' - Brezilya milli takımında Raphinha'nın sakatlığı Barcelona'yı öfkelendirdi; başkan Joan Laporta ise maç takvimini sert bir dille eleştirdi

Sakatlığın zamanlaması teknik direktör Hansi Flick için bir kabus niteliğinde, zira kulübün sağlık ekibi tahmini iyileşme süresinin beş hafta olduğunu doğruladı. Bu teşhis, eski Leeds United oyuncusunun hem Atlético Madrid ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin iki ayağında hem de birçok önemli La Liga maçında forma giyemeyeceği anlamına geliyor. Raphinha bu sezon kariyerinin en iyi formunu yakaladı ve 31 maçta 19 gol ve sekiz asist kaydetti. Blaugrana'nın ligin zirvesindeki liderliğini korumak ve Avrupa'da ilerlemek için mücadele ettiği bir dönemde böylesine verimli bir oyuncuyu kaybetmek, Laporta'ya göre daha iyi bir oyuncu koruması olsaydı önlenebilecek bir aksilik.