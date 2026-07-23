Futbol finans uzmanı Kieran Maguire, önerilen satışı, kulübün uzun vadeli mali istikrarını güvence altına alan FSG için akıllıca bir iş hamlesi olarak değerlendiriyor.

Değerleme, kontrol yapısı ve stratejik etkiyi vurgulayan Maguire, Daily Mail'e şunları söyledi: "Liverpool'a yapılacak potansiyel yatırım söz konusu olduğunda, bu yatırımın yüzde 30'a kadar çıkacağı veya 1,3 milyar sterlin olacağı görülüyor. Bu da kulübün değerini 4 milyar sterlinin biraz üzerine çıkarıyor ki bu da genel olarak beklentilerle uyumlu.

"FSG'nin bakış açısına göre bu, son derece akıllıca bir iş hamlesi. Evet, daha önce de kulübün bir kısmını satmışlardı, ancak bu satışla yaklaşık yüzde 60'lık kontrol hissesini elinde tutmaya devam edecekler.

"Dolayısıyla, kulübün uzun vadeli stratejisi, transfer dönemleri ve oyuncu alımları konusunda kararları hâlâ FSG verecek. Eğer yüzde 30'luk bir hisse satıyorlarsa, bu para Liverpool'a değil FSG'ye gidecek; dolayısıyla kulübün kasasına somut bir etkisi olmayacak."