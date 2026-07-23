AFP
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'Sinerji fırsatı' - Amazon'un sahibi Jeff Bezos ve 192 milyar sterlinlik net servetinin Anfield'daki yatırım konsorsiyumunun bir parçası olması, Liverpool'a nasıl fayda sağlayabilir?
Konsorsiyum, Anfield’daki hisseleri hedefliyor
Daily Mail’in haberine göre, eski Queens Park Rangers ortak sahibi Bhatia’nın liderlik ettiği ve çelik devi Lakshmi Mittal’ın ailesinin desteklediği bir yatırım konsorsiyumu, Liverpool’un %30’luk hissesini 1,35 milyar sterlin karşılığında satın almak üzere görüşmeler yürütüyor.
192 milyar sterlin (257 milyar dolar) net servete sahip olan Amazon kurucusu Bezos'un, teklifi güçlendirmek amacıyla bu konsorsiyuma katılmak istediği bildiriliyor. Reds'in sahibi Fenway Sports Group (FSG) adına bir sözcü, bu girişimi doğrulayarak şunları söyledi: "Amit Bhatia tarafından yönetilen ve temsil edilen bir yatırım konsorsiyumu, Liverpool Futbol Kulübü'ne stratejik bir azınlık yatırımı yapma konusunda ilgi gösterdi."
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Finans uzmanı, avantajları ayrıntılı olarak açıklıyor
Futbol finans uzmanı Kieran Maguire, önerilen satışı, kulübün uzun vadeli mali istikrarını güvence altına alan FSG için akıllıca bir iş hamlesi olarak değerlendiriyor.
Değerleme, kontrol yapısı ve stratejik etkiyi vurgulayan Maguire, Daily Mail'e şunları söyledi: "Liverpool'a yapılacak potansiyel yatırım söz konusu olduğunda, bu yatırımın yüzde 30'a kadar çıkacağı veya 1,3 milyar sterlin olacağı görülüyor. Bu da kulübün değerini 4 milyar sterlinin biraz üzerine çıkarıyor ki bu da genel olarak beklentilerle uyumlu.
"FSG'nin bakış açısına göre bu, son derece akıllıca bir iş hamlesi. Evet, daha önce de kulübün bir kısmını satmışlardı, ancak bu satışla yaklaşık yüzde 60'lık kontrol hissesini elinde tutmaya devam edecekler.
"Dolayısıyla, kulübün uzun vadeli stratejisi, transfer dönemleri ve oyuncu alımları konusunda kararları hâlâ FSG verecek. Eğer yüzde 30'luk bir hisse satıyorlarsa, bu para Liverpool'a değil FSG'ye gidecek; dolayısıyla kulübün kasasına somut bir etkisi olmayacak."
Ticari sinerjiler potansiyel sunuyor
Maguire, Bezos ve Mittal gibi tanınmış isimlerin desteğinin, küresel pazarlarda devasa ticari ortaklıkların yanı sıra faizsiz borçlanma imkânlarını da nasıl açabileceğini şöyle açıkladı: “Kulüp, gelecekte herhangi bir nedenle borç para almak isterse ve kulübün sahipleri Mittal’ın damadı ile Bezos ise, bu kişiler faizsiz olarak borç para verebilecek konumda olacaklardır; bu da nakit akışı açısından kesinlikle yardımcı olacaktır.
"Ayrıca, Bezos gibi devasa bir potansiyel ortağa sahip olmak, sinerji fırsatları da doğurur. Amazon Prime küresel etkisini artırmak istiyorsa, bunun bir yolu da içerik ya da sponsorluk açısından Liverpool ile bir ortaklık kurmak olabilir.
"Liverpool dünyaya açılıyor, Amazon da dünyaya açılıyor. Hatta belki de dünyanın ötesine! Ne de olsa o, insanları uzaya gönderiyor."
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Önümüzdeki karmaşık müzakerelerde yol bulmak
FSG ve Bhatia liderliğindeki konsorsiyum, Anfield’daki günlük faaliyetleri aksatmadan hisse yeniden yapılandırmasını sonuçlandırmak üzere ayrıntılı müzakerelere devam edecek. Transfer dönemi ve lig sezonu ilerledikçe Liverpool, saha içinde ve dışında kritik bir döneme giriyor. Kulüp yönetimi, Andoni Iraola’nın takımında istikrarı korumaya odaklanırken, aynı zamanda kulübün mali yapısını önemli ölçüde güçlendirebilecek bir yatırım anlaşmasını sonuçlandırmaya çalışacak.
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