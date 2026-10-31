Sinematik bir son onu korkutuyor: Amorim, Inter'i devirmesine rağmen Milan'ı uyardı

Ruben Amorim, bu akşam İtalya Ligi'nin onuncu haftasında Milan'ı İnter karşısında 3-1'lik galibiyete taşıdıktan sonra, öfke derbisindeki ilk deneyiminin beklediğinden tamamen farklı geçtiğini itiraf etti.

Ancak aynı zamanda Rossoneri taraftarlarını, yolun artık galibiyetlerle döşenmiş olduğuna inanmamaları konusunda uyardı.

Bu galibiyet, kendi sahasında Bologna karşısında 4-2'lik ağır bir yenilgi almasından birkaç gün sonra Amorim'e güçlü bir moral kaynağı oldu. Milan, ezeli rakibine şok bir başlangıç yaparak ilk 10 dakika içinde iki golle öne geçmeyi başardı.

Diogo Moreira, serbest vuruştan gol kaydettikten ve Christian Pulisic ile Adrien Rabiot'ya iki gol pası verdikten sonra karşılaşmanın en öne çıkan yıldızlarından biri oldu. Alessandro Bastoni ise Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda kafayla farkı bire indirdi.