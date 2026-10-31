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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Sinematik bir son onu korkutuyor: Amorim, Inter'i devirmesine rağmen Milan'ı uyardı

AC Milan - Inter
AC Milan
Inter
Serie A
R. Amorim
İtalya
Portekiz

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Ruben Amorim, bu akşam İtalya Ligi'nin onuncu haftasında Milan'ı İnter karşısında 3-1'lik galibiyete taşıdıktan sonra, öfke derbisindeki ilk deneyiminin beklediğinden tamamen farklı geçtiğini itiraf etti.

Ancak aynı zamanda Rossoneri taraftarlarını, yolun artık galibiyetlerle döşenmiş olduğuna inanmamaları konusunda uyardı.

Bu galibiyet, kendi sahasında Bologna karşısında 4-2'lik ağır bir yenilgi almasından birkaç gün sonra Amorim'e güçlü bir moral kaynağı oldu. Milan, ezeli rakibine şok bir başlangıç yaparak ilk 10 dakika içinde iki golle öne geçmeyi başardı.

Diogo Moreira, serbest vuruştan gol kaydettikten ve Christian Pulisic ile Adrien Rabiot'ya iki gol pası verdikten sonra karşılaşmanın en öne çıkan yıldızlarından biri oldu. Alessandro Bastoni ise Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda kafayla farkı bire indirdi.

  • Amorim, Inter karşısındaki üstünlüğün sırrını açıklıyor

    Amorim, DAZN kanalına şunları söyledi: "Pek çok şeyden memnundum. Maça çok iyi başladık ve onlar hava toplarında son derece güçlüler, ancak maça yaklaşım şeklimizi değiştirdik ve diğer maçlara kıyasla geliştiğimizi düşünüyorum."

    Sözlerine şöyle devam etti: "İkinci yarıda topa sahip olduk ve bu konuda çok iyiydik, Luka Modric bize çok yardımcı oldu. Muhteşem bir maç değildi, ama taraftarlarımız için muhteşem bir geceydi ve çarşamba günü yaşananların ardından yolumuza devam edebilmek için kazanmak önemliydi." Portekizli teknik adam, Bologna maçında yer almayan bazı oyuncuların dönüşünün etkisine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Tamamen farklı bir maç ve farklı bir yaklaşımdı. Takımın bir önceki sonuca öfkeli olduğunu hissettim, ama dürüst olmamız gerek; Gila, Moreira ve Rabiot büyük fark yarattı, sadece kaliteleriyle değil, aynı zamanda özellikleriyle ve antrenmanlardaki çalışma şeklimizle de."

    Video: Milan-Inter derbisinde vahim bir hakem hatası

  • Alıştığımız her şeyden farklı bir derbi

    Amorim, çıktığı ilk derbide San Siro'nun atmosferini olağanüstü bir deneyim olarak nitelendirdi ve şöyle konuştu: "Atmosfer muhteşemdi, tutku daha önce yaşadığım her derbiden tamamen farklıydı."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Oyuncularım adına çok mutluyum, taraftarlar projeye daha fazla güven kazandı."

    Ancak eski Manchester United teknik direktörü, galibiyeti gerçekçilikle ele almanın gerekliliğinin altını çizerek şunları ekledi: "Bunun gibi harika geceler yaşayacağız, aynı zamanda Bologna maçı gibi kötü anlar da geçireceğiz. Bu, sürecin bir parçası."

    Şöyle açıkladı: "Her şeyi bir günde değiştirmek imkansız. Oyuncularımla çok mutlu ve gurur duyuyorum, ama şimdiden bir sonraki maçı düşünüyorum."

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  • Top Gun filminin sonu: Yardımcının ölümü!

    Amorim ayrıca kulüp sahibi Gerry Cardinale'nin İtalya Ligi şampiyonluğu için mücadele etme hedefi hakkında da konuştu ve nihai amacın scudetto'yu geri kazanmak olduğunu vurguladı.

    Şöyle konuştu: "Çok iyi bir takım olacağız, ancak bu zaman alacak. Bay Cardinale'nin de söylediği gibi hedef her zaman scudetto'yu kazanmaktır, ama dürüst olmak gerekirse ilk yılda şampiyonluğu kazanmak çok zor olacak."

    Cardinale'nin en sevdiği film olan Top Gun'a göndermede bulunarak alaycı bir tonla sözlerini şöyle tamamladı: "Her maçta mücadele edeceğiz ve Milanello'daki hedefimiz yeniden scudetto'yu kazanmak. Harika bir film, ama ilk bölümde yanındaki adam öldü, bu yüzden daha çok ikinci bölüme odaklanmaya çalışacağım."

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Gelecek maçlar
FEY

FEY

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

INT

INT

MIL

MIL

Ligi Europa

05 Kas 2026

FTC

FTC