Getty Images Sport
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Şimşek gibi Chelsea! Chelsea, Bournemouth karşısında ilk üç dakikada attığı iki golle Premier League tarihine geçti
Stamford Bridge'de rekor kıran bir başlangıç
Xabi Alonso'nun Chelsea'si, milli ara sonrası Premier League'in yeniden başlamasıyla birlikte üstünlüğünü ortaya koymakta hiç vakit kaybetmedi. Chelsea, Bournemouth'u sarsan fırtına gibi bir başlangıç yaptı ve ilk üç dakikada iki gol atarak kendine organizasyonun tarih kitaplarında yer buldu.
Tarih kitaplarına geçen bu etkileyici performansla Alonso'nun takımı seçkin bir grubun arasına katıldı. Premier League tarihinin tamamında, bugün Chelsea'nin yaptığı kadar hızlı şekilde 2-0 öne geçen yalnızca iki takım oldu: Nisan 1998'de Derby County karşısında Leicester City ve Ocak 2024'te Brighton karşısında Luton Town.
- Getty Images Sport
Henderson ve Rogers öncülük ediyor
Gol perdesi ikinci dakikada açıldı; tecrübeli orta saha oyuncusu Jordan Henderson, yaz transfer döneminde takıma katılan ve ekibin omurgasına paha biçilmez bir tecrübe kazandıran bir isim olarakChelsea, Jordan Henderson ve Morgan Rogers'ın golleriyle Bournemouth karşısında üç dakikadan kısa sürede iki gol atarak Premier League tarihine geçti., ağları harika bir vuruşla sarstı.
Sadece 60 saniye sonra farkı formda İngiltere milli oyuncusu Morgan Rogers ikiye çıkardı. Hücum oyuncusu, yakalanan momentumu iyi değerlendirerek Chelsea'nin ikinci golünü ağlara gönderdi ve mücadeleyi daha ilk anlarda rekabetçi bir karşılaşma olmaktan fiilen çıkardı. Rogers, bu tür senaryolarda adeta bir uzman hâline geldi; erken dakikalardaki golleri, Alonso yönetiminde Chelsea'nin bu sezon ligde hızlı başlangıç yapma alışkanlığının kritik bir parçası oldu.
Chelsea için istatistiksel dönüm noktaları
Bu hızlı başlangıcın arkasındaki veriler, özellikle golcülerin bireysel katkıları açısından hayret verici. Opta'ya göre, Premier League'de açılışın ilk iki dakikası içinde hem gol atıp hem de asist yapan bir oyuncu, Henderson'ın Bournemouth karşısında 02.29'da bunu başarmasından daha erken olarak yalnızca Emile Heskey olmuştu; Heskey bunu Nisan 1998'de Derby County'ye karşı gerçekleştirmişti.
Ayrıca, Chelsea'nin maçlara erken darbeyi vurma konusundaki takım performansı bu sezon tekrar eden bir tema hâline geldi. Rogers, bu trendin merkezinde yer aldı ve Chelsea'nin maçların ilk yedi dakikası içinde attığı altı golün üçünü kaydetti.
- Getty Images Sport
İspanyol teknik direktör yönetiminde rekor kıran bir başlangıç
Stamford Bridge'de göreve gelmesinden bu yana Xabi Alonso, maçların ilk 10 dakikasının psikolojisine büyük önem veriyor. Maç ilerledikçe rakamlar bu başarının büyüklüğünü daha da ortaya koydu. Henüz 2.29 oynanmışken Chelsea, Premier League tarihinde bir maçta 2-0 öne geçtiği en erken ana ulaştı.
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