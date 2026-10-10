Xabi Alonso'nun Chelsea'si, milli ara sonrası Premier League'in yeniden başlamasıyla birlikte üstünlüğünü ortaya koymakta hiç vakit kaybetmedi. Chelsea, Bournemouth'u sarsan fırtına gibi bir başlangıç yaptı ve ilk üç dakikada iki gol atarak kendine organizasyonun tarih kitaplarında yer buldu.

Tarih kitaplarına geçen bu etkileyici performansla Alonso'nun takımı seçkin bir grubun arasına katıldı. Premier League tarihinin tamamında, bugün Chelsea'nin yaptığı kadar hızlı şekilde 2-0 öne geçen yalnızca iki takım oldu: Nisan 1998'de Derby County karşısında Leicester City ve Ocak 2024'te Brighton karşısında Luton Town.







