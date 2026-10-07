Simone Inzaghi’nin menajeri Pastorello: “İtalya’dan 4-5 telefon geldi. Yıl sonunda durumu değerlendireceğiz”

Menajer Federico Pastorello, Sportmediaset'e verdiği röportajda diğer isimlerin yanı sıra, Simone Inzaghi hakkında da konuştu. Inzaghi, Inter'deki dört yıllık deneyiminin ardından şu anda Suudi Arabistan'da, Al-Hilal'in başında ikinci sezonunu geçiriyor.





“Yaz aylarında İtalya'ya dönme ihtimali hiç oldu mu? Bir yıllık deneyim ona çok şey kattı, ardından yıl sonunda bir değerlendirme yapılacak, ne bir yönde ne de diğer yönde kapı kapanmış değil, tabii kulübün iradesini de değerlendirmek gerekecek. Her yaz onu isteyen 4-5 kulüp oluyor, bunların arasında İtalya'dan da takımlar var; bu yaz da vardı ama onun isteği kalmak olduğu için temas kurmaya bile gerek olmadı” dedi Pastorello.