Bu yenilgi, Al-Hilal'in yaz transfer döneminde zaten yıldızlarla dolu kadrosunu güçlendirmek için yaptığı dev yatırım düşünüldüğünde özellikle can yakıcı. Inzaghi, bu yaz Premier League kulüplerinden toplam bedelinin 200 milyon doların üzerinde olduğu bildirilen üç yüksek profilli hücumcunun tamamını sahaya sürdü. Gabriel Martinelli, Ollie Watkins ve Crysencio Summerville'e rağmen ev sahibi ekip kilidi açamadı; bu da son üçte birlik bölümde nadir görülen bir uyum eksikliğini ortaya koydu ve teknik ekibi mutlaka endişelendirecektir.

"Yönetimin harika bir iş çıkardığı doğru, ancak biz hâlâ puan durumunun zirvesindeyiz ve oyuncuları suçlamıyorum," dedi teknik direktör.