Getty Images Sport
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Simone Inzaghi, Al Hilal'in 200 milyon dolarlık hücum hattı suskun kalınca Gabriel Martinelli ve Ollie Watkins'i savundu; bu sonuç kulübün tarihi 47 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi
Seri Riyad'da sona erdi
19 kez Suudi Arabistan şampiyonu olan ekip, pazartesi günü sahasında Neom'a 2-0 mağlup olarak bir yılı aşkın sürenin ardından ligdeki ilk yenilgisini aldı. Bu sonuç, Simone Inzaghi'nin Haziran 2025'te Inter Milan'dan ayrılıp Riyad devinin başına geçmesinden bu yana yurt içi organizasyonlardaki kusursuz karnesinin de sona erdiği anlamına geliyor. Bu karşılaşmaya kadar Al-Hilal, yeni sezona mükemmel bir başlangıç yapmış ve üst üste beş galibiyet alarak puan tablosunun zirvesine rahat şekilde yerleşmişti. Ancak kulübü çevreleyen yenilmezlik havası, kendi taraftarı önünde dağıldı.
- Getty Images Sport
Premier League transferleri beklentileri karşılayamadı
Bu yenilgi, Al-Hilal'in yaz transfer döneminde zaten yıldızlarla dolu kadrosunu güçlendirmek için yaptığı dev yatırım düşünüldüğünde özellikle can yakıcı. Inzaghi, bu yaz Premier League kulüplerinden toplam bedelinin 200 milyon doların üzerinde olduğu bildirilen üç yüksek profilli hücumcunun tamamını sahaya sürdü. Gabriel Martinelli, Ollie Watkins ve Crysencio Summerville'e rağmen ev sahibi ekip kilidi açamadı; bu da son üçte birlik bölümde nadir görülen bir uyum eksikliğini ortaya koydu ve teknik ekibi mutlaka endişelendirecektir.
"Yönetimin harika bir iş çıkardığı doğru, ancak biz hâlâ puan durumunun zirvesindeyiz ve oyuncuları suçlamıyorum," dedi teknik direktör.
Savunmadaki aksaklıklar şampiyonun peşini bırakmıyor
Odak büyük ölçüde etkisiz hücumdayken, savunmadaki hatalar da Blue Waves için en az o kadar endişe vericiydi. Eski Chelsea'nin değişmez isimlerinden Kalidou Koulibaly'nin yaptığı felaket bir kendi kalesine gol, maçın başında tonu belirledi ve Neom'a bir daha bırakacak gibi görünmedikleri bir üstünlük verdi. Durum, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Amadou Kone'nin devre arasından kısa süre önce farkı ikiye çıkarmasıyla daha da kötüleşti.
Inzaghi, "Uykularımı kaçıracak bu acı yenilgiden ben sorumluyum. İlk yarıda olmamız gerektiği gibi görünmedik ve iki gol yedik, ikinci yarıda ise maça güçlü girdik ama gol bulma konusunda şanslı değildik. Oyuncular yapmaları gerekeni yaptı" dedi.
- Getty Images Sport
Şampiyonluk yarışı iyice kızıştı
Bu sonuç yalnızca tarihi bir hakimiyet dönemini sona erdirmekle kalmıyor, aynı zamanda Suudi Pro League'deki takipçi gruba da büyük bir destek sağlıyor. Cristiano Ronaldo ve Al Nassr, perşembe günü Abha karşısında galibiyet almaları halinde artık liderle puanlarını eşitlemek için altın bir fırsata sahip. Inzaghi, geceyi sorumluluğu üstlendiğini ve önümüzdeki haftalarda hızlı bir reaksiyon verilmesi gerektiğini yineleyerek noktaladı.
"Suudi Arabistan'a geldiğimden beri aldığım ilk yenilgi bu ve şimdi yapmamız gereken tek şey bundan ders çıkarmak. Tekrar ediyorum, yenilginin tüm sorumluluğunu üzerime alıyorum ve bu tür mağlubiyetler oyuncuları yeniden gerçeğe döndürüyor" dedi.
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