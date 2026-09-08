24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Simone Inzaghi: Al-Hilal'i 47 maçlık serinin ardından ilk kez kaybetti

S. Inzaghi
Premier Lig
Al-Hilal

Inter ve Lazio'nun eski teknik direktörü için Arabistan'da olduğundan beri 90 dakikada ilk K.O.

Suudi Pro Ligi'nde büyük sürpriz: Christophe Galtier'nin Neom'u, Simone Inzaghi'nin Al-Hilal'ini deplasmanda net bir 2-0'la mağlup etti ve lider takıma İtalyan teknik adamın Suudi Arabistan'a gelişinden bu yana 90 dakikadaki ilk yenilgisini yaşattı.


Inter ve Lazio'nun eski teknik direktörü için bu sonuç, Suudi Ligi, Asya Şampiyonlar Ligi ve ulusal kupalar dikkate alındığında 90 dakikada üst üste 47 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi. Maçın kilidini, Serie A'nın bir başka eski tanıdık ismi Kalidou Koulibaly'nin kendi ağlarına gönderdiği gol açtı ve Neom 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın son bölümünde Amadou Koné'nin attığı ikinci gol geldi ve maçın fişini çekti.


  • Inzaghi geçen sezonu yenilgisiz tamamlamıştı, ancak en önemli kupaları kazanmayı başaramamıştı: ligde Al-Hilal, Cristiano Ronaldo'lu Al-Nassr tarafından hayal kırıklığına uğratılmış, Asya Şampiyonlar Ligi'nde ise Roberto Mancini'nin Al-Sadd'ına karşı penaltılarda elenmişti.

    • Reklam

    BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin