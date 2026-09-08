Simone Inzaghi: Al-Hilal'i 47 maçlık serinin ardından ilk kez kaybetti

Suudi Pro Ligi'nde büyük sürpriz: Christophe Galtier'nin Neom'u, Simone Inzaghi'nin Al-Hilal'ini deplasmanda net bir 2-0'la mağlup etti ve lider takıma İtalyan teknik adamın Suudi Arabistan'a gelişinden bu yana 90 dakikadaki ilk yenilgisini yaşattı.





Inter ve Lazio'nun eski teknik direktörü için bu sonuç, Suudi Ligi, Asya Şampiyonlar Ligi ve ulusal kupalar dikkate alındığında 90 dakikada üst üste 47 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi. Maçın kilidini, Serie A'nın bir başka eski tanıdık ismi Kalidou Koulibaly'nin kendi ağlarına gönderdiği gol açtı ve Neom 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın son bölümünde Amadou Koné'nin attığı ikinci gol geldi ve maçın fişini çekti.



