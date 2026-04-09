Simeone ve Barcelona: Şampiyonlar Ligi'nde bir aslan... La Liga'da ise bir devekuşu

Simeone'nin Barça karşısındaki durumu, İspanyol futbolundaki en ilginç çelişkilerden biri

Futbol dünyasında, turnuvalara göre yüzler sık sık değişir; ancak Atlético Madrid teknik direktörü Diego Simeone’nin Barcelona karşısında sergilediği performans, üzerinde uzun uzun durmaya değer özel bir durum olarak kalır.

Şampiyonlar Ligi'nde Simeone, savunma ve hücum arasında dengeli bir tarz ve yüksek bir mücadele ruhuyla, takımını Katalan devi karşısında zorlu bir rakip haline getiren, sanki büyük gecelerde evcilleştirilemeyen bir aslan gibi görünen sert bir teknik direktör olarak karşımıza çıkıyor.

La Liga'da ise tablo dikkat çekici bir şekilde değişiyor. Atlético Madrid, Barcelona karşısında bu heybetinin büyük bir kısmını yitiriyor ve Simeone'nin kararları daha az sert ve etkili görünüyor; bu durum da akıllarda soru işaretleri uyandırıyor.

Bununla birlikte, Simeone'nin Barcelona ile olan karşılaşmaları, Avrupa'daki cesaret ile yerel ligdeki temkinlilik arasında gidip gelen antrenörlük felsefesinin gerçek bir yansıması olmaya devam ediyor ve İspanyol futbolundaki en heyecan verici çelişkilerden birini oluşturuyor.

    Yarı finale 90 dakika kaldı

    Atlético Madrid, dün Çarşamba günü Camp Nou'da Barcelona'yı 2-0 mağlup ederek bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmeye bir adım daha yaklaştı.

    İkinci maç, önümüzdeki Salı günü Madrid ekibinin kalesi Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak ve bu maçın galibi, Arsenal ile Sporting Lizbon arasındaki maçın galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

    Bu sonuç, özellikle Camp Nou'da elde edildiği için birçokları için sürpriz gibi görünüyor, ancak gerçekte Atlético Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmalarının Katalan kulübü için bir baş belası haline geldiği açık.

    Atlético Madrid'in La Liga şampiyonluğu yarışından uzaklaşmasıyla birlikte, Diego Simeone tüm çabalarını Şampiyonlar Ligi'ne yoğunlaştıracak ve kulüp tarihinde ilk kez bu kupayı kazanmaya çalışacak.

    Şampiyonlar Ligi'nde bir aslan

    Simeone, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanan maçlarda her zaman bir aslan gibi ortaya çıkıyor; zira Katalan kulübü, bu Avrupa turnuvasında daha önce hiç Atlético'yu geçemedi.

    Atlético Madrid ile oynanan maçlar, Barcelona için bir tür kompleksi haline geldi. Madrid ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde Katalan rakibini daha önce iki kez eledi ve görünüşe göre üçüncüsü de yolda.

    İki takım, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 2013-2014 sezonunun çeyrek finalinde karşılaştı. O zaman Atlético Madrid, ilk maçta 1-1 berabere kaldıktan sonra, kendi sahasında oynanan ikinci maçta 1-0 galip gelerek turu geçti.

    İkinci karşılaşma da çeyrek finaldeydi, ancak 2015-2016 sezonundaydı. Rojiblancos, ilk maçta 2-1 yenilmesine rağmen, kendi sahasında 2-0 galip gelerek yine turu geçti.

    Bu sezon ise Atlético Madrid, önceki iki seferin aksine ilk kez Camp Nou'da galip gelerek yarı finale yükselme yolunu kolaylaştırdı.

    La Liga'da bir dev

    Buna karşın La Liga'da, Simeone ya da Atlético Madrid, Atlético'daki kariyerinin başlangıcından bu yana Barcelona karşısında Şampiyonlar Ligi maçlarındaki kadar sert bir performans sergilemiyor.

    Simeone, Aralık 2011'de Atlético Madrid'in başına geçti ve La Liga'da Barcelona'ya karşı 29 maç oynadı, ancak sadece 3 kez galip geldi.

    Simeone, Barça karşısında 19 kez mağlup olurken, son mağlubiyetini geçen Cumartesi (2-1) aldı ve 7 karşılaşma berabere sonuçlandı. Arjantinli teknik direktör, 18. maçında ilk galibiyetini elde etmek için 17 maç beklemek zorunda kaldı.

    Farklı turnuvalardaki tüm karşılaşmalara bakıldığında, Simeone Barcelona'ya karşı 45 maç oynadı, sadece 8 kez galip geldi, 25 kez mağlup oldu ve 12 maç berabere sonuçlandı.

