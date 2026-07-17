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Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Simeone, Nico Gonzalez’i ısrarla istiyor, ancak Juventus’un daha iyi forvetleri var mı? Carnevali onu ucuza satmayacak

Juventus
Transfers
N. Gonzalez
Atletico Madrid

Atletico Madrid’in teknik direktörü Arjantinli oyuncuyu tekrar kadrosunda görmek istiyor, ancak Colchoneros ile Bianconeri arasındaki görüşmeler durma noktasına geldi

İspanyol basını bu konuda hiç şüphe duymuyor: Diego Pablo Simeone, Atletico Madrid’in başına geçerek yaz hazırlıklarına başlamadan önce Dünya Kupası’nı takip etmek üzere ABD’deyken, Nico González’den bir saniye bile gözünü ayırmamış. Simeone için Nico, kilit bir oyuncu: Birden fazla pozisyonda oynayabilen ve hem ilk 11’de ideal bir seçim hem de yedek kulübesinden oyuna girmek için en uygun isim olan bir forvet.


İkili arasındaki bağ çok güçlü ve Simeone, 2025-26 sezonunda 36 maça çıkıp 5 gol atan Nico González’i 2026-27 sezonunda da kadrosunda görmek istiyor.


  • JUVE’NİN DAHA İYİ FORVETLERİ VAR MI?

    Şu anda Juventus, Luciano Spalletti’nin Bianconeri’nin teknik projesi için potansiyel olarak önemli bir oyuncu olarak gördüğü Nico Gonzalez’i ucuza satmaya hiç niyetli değil. Bu durum, kulübün stratejilerinde önemli bir rol oynuyor ve “Vecchia Signora”nın bugün neden sadece tam fiyat üzerinden, indirim yapmadan teklifleri dinlemeye hazır olduğunu açıklıyor. Dolayısıyla Spalletti için Gonzalez, her halükarda feda edilebilir bir oyuncu değil, potansiyel bir kaynak.


    O, kadroda bulunan çok sayıda, hatta fazlaca fazla olan yedek oyuncularla aynı kefeye konulamaz. Ve eğer Continassa’da kalırsa, Toskanalı teknik direktör onu en iyi şekilde değerlendirmek için hazır olacaktır. Juventus’un mevcut kadrosuna bakıldığında, Nico Gonzalez’dan daha iyi forvetler var mı (Yıldız hariç)? Dünya Kupası finalinde yer alan başka Bianconeri forvetleri var mı? 1998 doğumlu oyuncu, yedek olarak bu aşamaya gelmiş olsa da, Scaloni’nin Seleccion’unun şimdiye kadar oynadığı 7 maçın 6’sında yedek kulübesinden sahaya çıktı ve gol atmasa da, İngiltere’yi yendikleri yarı finalde oynadığı 26 dakikada olduğu gibi iyi bir performans sergiledi. Bu nedenle de Juve, taleplerinden taviz verme niyetinde değil: Onu kalıcı olarak transfer etmek için en az 30 milyon gerekiyor.


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  • AŞAĞI YÖNDE PAZARLIK YOK

    Atletico Madrid elbette en çok ilgi gösteren kulüp olmaya devam ediyor ve Nico Gonzalez, Simeone ile yeniden bir araya gelebileceği İspanya’ya gitme fikrini hâlâ olumlu karşılıyor. Ancak iki kulüp arasındaki görüşmeler soğudu. Bunun tek bir nedeni var: Juventus yönetimi, Arjantinli forvet için belirlediği değerin en ufak bir kısmından bile vazgeçmeye niyetli değil. Bu tutum, Nico Gonzalez’in Dünya Kupası’nda sergilediği performansla da pekiştirildi; bu turnuva, pek çok oyuncunun değerini artıran bir vitrin oldu. Giovanni Carnevali yönetimindeki Juventus, eski Fiorentina oyuncusunun gösterdiği performansın başka potansiyel alıcıları da çekebileceğine inanıyor ve bu nedenle, düşük bir fiyata transferi tamamlamak yerine beklemeyi tercih ediyor.


    Özetle, uygun görülen bir teklif gelirse kulüp, oyuncuyu satmayı değerlendirecektir. Aksi takdirde Spalletti, derin bir saygı duyduğu ve kendi futbol anlayışına mükemmel şekilde uyum sağladığını düşündüğü bu oyuncuya güvenmeye devam edecektir.




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