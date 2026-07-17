Simeone, Nico Gonzalez’i ısrarla istiyor, ancak Juventus’un daha iyi forvetleri var mı? Carnevali onu ucuza satmayacak

Şu anda Juventus, Luciano Spalletti’nin Bianconeri’nin teknik projesi için potansiyel olarak önemli bir oyuncu olarak gördüğü Nico Gonzalez’i ucuza satmaya hiç niyetli değil. Bu durum, kulübün stratejilerinde önemli bir rol oynuyor ve “Vecchia Signora”nın bugün neden sadece tam fiyat üzerinden, indirim yapmadan teklifleri dinlemeye hazır olduğunu açıklıyor. Dolayısıyla Spalletti için Gonzalez, her halükarda feda edilebilir bir oyuncu değil, potansiyel bir kaynak.





O, kadroda bulunan çok sayıda, hatta fazlaca fazla olan yedek oyuncularla aynı kefeye konulamaz. Ve eğer Continassa’da kalırsa, Toskanalı teknik direktör onu en iyi şekilde değerlendirmek için hazır olacaktır. Juventus’un mevcut kadrosuna bakıldığında, Nico Gonzalez’dan daha iyi forvetler var mı (Yıldız hariç)? Dünya Kupası finalinde yer alan başka Bianconeri forvetleri var mı? 1998 doğumlu oyuncu, yedek olarak bu aşamaya gelmiş olsa da, Scaloni’nin Seleccion’unun şimdiye kadar oynadığı 7 maçın 6’sında yedek kulübesinden sahaya çıktı ve gol atmasa da, İngiltere’yi yendikleri yarı finalde oynadığı 26 dakikada olduğu gibi iyi bir performans sergiledi. Bu nedenle de Juve, taleplerinden taviz verme niyetinde değil: Onu kalıcı olarak transfer etmek için en az 30 milyon gerekiyor.



