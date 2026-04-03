Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Simeone, İslam'a yönelik ırkçılık olayının ardından: Saygımızı yitirdik

Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
La Liga
D. Simeone
L. Yamal
İspanya - Mısır
İspanya
Mısır
Hazırlık Maçları
İspanya
Mısır

Atlético'nun teknik direktörü: İnşallah sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz

Atlético Madrid teknik direktörü Diego Simeone, yarın Cumartesi günü La Liga'nın 30. haftasında oynanacak Barcelona maçı hakkında konuştu.

AS gazetesi, Simeone'nin basın toplantısında yaptığı açıklamaları yayınladı. Simeone, toplantıya sakatlıklar hakkında konuşarak başladı.

Simeone, "Oblak en iyi şekilde iyileşti ve önümüzdeki Pazartesi günü takımla antrenmanlara başlayacak" dedi.

"Barcelona, Hans Flick'in gelmesiyle iki yıldır belirli bir tarzda oynuyor ve bunu değiştirmeyecek çünkü bu, maçları kazanmak için kullandığı stil ve taktik" diye ekledi.

"Maça, sezon boyunca gösterdiğimiz aynı coşkuyla çıkacağız... Sezona buraya gelmek için büyük bir hevesle başladık ve inşallah sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" diye devam etti.

  • Irkçı tezahüratlar sadece İspanya ile sınırlı değil

    Simeone, İspanya ile Mısır arasında oynanan hazırlık maçında yaşanan ırkçı ve incitici tezahüratlar ile Lamine Yamal'ın açıklamalarına ilişkin yorumda bulundu.

    Arjantinli teknik direktör, "Bunun İspanya, Brezilya veya Arjantin ile sınırlı olmayan, toplumsal ve küresel bir sorun olduğunu düşünüyorum" dedi.

    "Saygı, yıllar önce kayboldu; ebeveynlerde, öğretmenlerde, poliste, kulüp yöneticilerinde, antrenörlerde ve başkanlarda var olan saygı. Onu kaybettik ve bugün sahip değiliz. Hepimiz bilinçli ve Tanrı'ya inanarak çalışmalı ve işleri iyileştirebilmemiz için yolun inançtan geçtiğini bilmeliyiz" diye devam etti.

