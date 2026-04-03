Atlético Madrid teknik direktörü Diego Simeone, yarın Cumartesi günü La Liga'nın 30. haftasında oynanacak Barcelona maçı hakkında konuştu.

AS gazetesi, Simeone'nin basın toplantısında yaptığı açıklamaları yayınladı. Simeone, toplantıya sakatlıklar hakkında konuşarak başladı.

Simeone, "Oblak en iyi şekilde iyileşti ve önümüzdeki Pazartesi günü takımla antrenmanlara başlayacak" dedi.

"Barcelona, Hans Flick'in gelmesiyle iki yıldır belirli bir tarzda oynuyor ve bunu değiştirmeyecek çünkü bu, maçları kazanmak için kullandığı stil ve taktik" diye ekledi.

"Maça, sezon boyunca gösterdiğimiz aynı coşkuyla çıkacağız... Sezona buraya gelmek için büyük bir hevesle başladık ve inşallah sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz" diye devam etti.