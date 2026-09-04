Atlético Madrid, İspanya Ligi'nin dördüncü haftasında yarın cumartesi günü Athletic Bilbao ile karşılaşmak için San Mamés Stadı'na gidiyor. Bu maç, transfer döneminin sona ermesi ve Barcelona'ya transfer olma isteğinin son bulmasının ardından oyuncunun Metropolitano kalesinde kalmasıyla birlikte, Julián Álvarez'in Atléti kadrosuna dönüşüne sahne olacak.

Beklendiği gibi, teknik direktör Diego Simeone'nin maç öncesi düzenlediği basın toplantısında ilginin büyük bölümünü Arjantinli oyuncu üzerine çekti.

Sport gazetesi, Simeone'nin basın toplantısındaki açıklamalarını yayımladı. Simeone şöyle dedi: "Álvarez çok iyi çalışıyor ve yarın davet edilenler listesinde yer alacak, maçı oynamak için Bilbao'ya gidecek gruptan biri olacak."

Arjantinli teknik direktör, "Álvarez'den en iyisini bekliyoruz, tıpkı tüm takım arkadaşlarından en iyisini beklediğimiz gibi" ifadelerini kullandı.

Simeone'ye Álvarez'in durumunu nasıl değiştirebildiği ısrarla sorulduğunda, teknik direktör yalnızca 6 dakika süren basın toplantısında oyuncunun ilk 11'de mi yoksa yedek kulübesinde mi yer alacağından bahsetmedi; ancak uzun bir değerlendirme yaparak oyuncunun önünde hayatta öğrenme fırsatı olduğunu vurguladı.

Simeone şöyle konuştu: "Çok net olmak istiyorum. Bana göre hayat fırsatlarla doludur. Belki de bu, Julián Álvarez'e hayatındaki pek çok şeyi yoluna koyması için verilmiş bir fırsattır."

Sözlerine şöyle devam etti: "Tüm vaktimizi öğrenerek geçiriyoruz ve ne yazık ki çok uzun bir zamanı da hüküm vererek harcıyoruz. Hepimiz yargılıyoruz; şunu ve bunu. Yargılamayı azaltmalı, öğrenmeye daha fazla önem vermeliyiz."

Ve ekledi: "Julián'ın hayatında atacağı adımın saf bir öğrenme olacağını düşünüyorum. Kendi içinde çözmesi gereken tüm meseleler onu daha iyi bir insan yapma fırsatına sahip."

Simeone, Álvarez hakkındaki sözlerini onu mutlu görmenin tek dileği olduğunu vurgulayarak tamamladı: "Onu mutlu görmek, istediğimiz bu. İyi ve mutlu olması, rahat olması ve bize goller kazandırması."

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