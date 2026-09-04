24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-RAYO VALLECANOAFP

Çeviri:

Simeone: Alvarez'i mutlu etmek istiyoruz, 20 yıllık senaryo değişmeyecek

La Liga
Athletic Bilbao - Atletico Madrid
Athletic Bilbao
Atletico Madrid
D. Simeone
J. Alvarez
J. David
M. Llorente
Barcelona
Real Madrid
İspanya

Alvarez'den en iyisini bekliyoruz, insanlar hakkında hüküm vermeyi azaltmalıyız

Atlético Madrid, İspanya Ligi'nin dördüncü haftasında yarın cumartesi günü Athletic Bilbao ile karşılaşmak için San Mamés Stadı'na gidiyor. Bu maç, transfer döneminin sona ermesi ve Barcelona'ya transfer olma isteğinin son bulmasının ardından oyuncunun Metropolitano kalesinde kalmasıyla birlikte, Julián Álvarez'in Atléti kadrosuna dönüşüne sahne olacak.

Beklendiği gibi, teknik direktör Diego Simeone'nin maç öncesi düzenlediği basın toplantısında ilginin büyük bölümünü Arjantinli oyuncu üzerine çekti.

Sport gazetesi, Simeone'nin basın toplantısındaki açıklamalarını yayımladı. Simeone şöyle dedi: "Álvarez çok iyi çalışıyor ve yarın davet edilenler listesinde yer alacak, maçı oynamak için Bilbao'ya gidecek gruptan biri olacak."

Arjantinli teknik direktör, "Álvarez'den en iyisini bekliyoruz, tıpkı tüm takım arkadaşlarından en iyisini beklediğimiz gibi" ifadelerini kullandı.

Simeone'ye Álvarez'in durumunu nasıl değiştirebildiği ısrarla sorulduğunda, teknik direktör yalnızca 6 dakika süren basın toplantısında oyuncunun ilk 11'de mi yoksa yedek kulübesinde mi yer alacağından bahsetmedi; ancak uzun bir değerlendirme yaparak oyuncunun önünde hayatta öğrenme fırsatı olduğunu vurguladı.

Simeone şöyle konuştu: "Çok net olmak istiyorum. Bana göre hayat fırsatlarla doludur. Belki de bu, Julián Álvarez'e hayatındaki pek çok şeyi yoluna koyması için verilmiş bir fırsattır."

Sözlerine şöyle devam etti: "Tüm vaktimizi öğrenerek geçiriyoruz ve ne yazık ki çok uzun bir zamanı da hüküm vererek harcıyoruz. Hepimiz yargılıyoruz; şunu ve bunu. Yargılamayı azaltmalı, öğrenmeye daha fazla önem vermeliyiz."

Ve ekledi: "Julián'ın hayatında atacağı adımın saf bir öğrenme olacağını düşünüyorum. Kendi içinde çözmesi gereken tüm meseleler onu daha iyi bir insan yapma fırsatına sahip."

Simeone, Álvarez hakkındaki sözlerini onu mutlu görmenin tek dileği olduğunu vurgulayarak tamamladı: "Onu mutlu görmek, istediğimiz bu. İyi ve mutlu olması, rahat olması ve bize goller kazandırması."

Konuları ve haberleri daha derinlemesine Kooora forumlarında tartışabilirsiniz

  • Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Simeone yeni transferine mesaj gönderdi

    Julian Alvarez'in dışında Simeone ayrıca iki önemli isim olan Marcos Llorente ve Jonathan David hakkında da konuştu.

    Dün perşembe günü İspanya Milli Takımı'ndaki futbol kariyerine son verdiğini açıklayan İspanyol oyuncuyla ilgili olarak Simeone, oyuncunun kendisi karar verene kadar Atletico Madrid'de oynayacağını vurguladı.

    Simeone şunları söyledi: "Düşüncelerinde inanılmaz bir netliğe sahip. Milli takımla ilgili aldığı kararın hislerinin bir yansıması olduğunun farkında. Onu tebrik ediyorum, çünkü ego bizi her zaman artık bize ait olduğunu hissetmediğimiz bir yerde daha uzun süre kalmaya iter. O ise hissettiği şeyi yapıyor."

    Kanadalı forvete gelince, Simeone ondan hızla uyum sağlamasını ve Juventus'taki deneyimi sırasında kaybettiği en iyi seviyesine yeniden ulaşmasını istedi.

    Şunları vurguladı: "Lille'den bir oyuncuya ihtiyacımız vardı ve onunla zaten konuştuk. Özellikleri sayesinde bize yardımcı olabilir. Mümkün olan en kısa sürede uyum sağlamasına ihtiyacım var, ancak onu son derece hevesli görüyoruz ve büyük bir istek içinde."

    • Reklam
  • Diego SimeoneGetty Images

    15 ya da 20 yıldan uzun süredir yaşananlar değişmeyecek

    Transfer döneminin kapanmasının ardından Simeone, Barcelona ile Real Madrid ve diğer kulüpler arasındaki harcama farkının gölgesinde, diğer sezonlarda benimsediği söylemin aynısını korudu.

    Teknik direktör şöyle konuştu: "15-20 yıldan uzun süredir yaşanan durum değişmeyecek. Real Madrid ve Barcelona, sonra da onların arkasından gelip mümkün olduğunca onlara yaklaşmaya çalışan bizler; ta ki rekabet edebilelim diye."

    Bununla birlikte Simeone, Atletico Madrid'in transfer dönemini değerlendirirken Mateu Alemany'yi alenen tebrik etmeyi ihmal etmedi.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
La Liga
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM