Füchse Berlin, HBL tarihinin en pahalı "iç transferini" gerçekleştirmeye hazırlanıyor gibi görünüyor. Aslında Danimarkalı dünya, Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu Simon Pytlick'in SG Flensburg-Handewitt'ten 2027'de transferi çoktan kesinleşmiş durumda, ancak bu arka saha oyuncusu belli ki acele ediyor.
Şimdiye kadarki rekor tutar kırılacak mı? Bob Hanning, görünüşe göre hentbolda dev bir transfer hazırlıyor
Son olarak Danimarka kanalı TV 2'ye verdiği demeçte, Flensburg kulüp yönetimine olan güvenini yitirdiğini açıkladı. Açıklamalarında, bir an önce Berlin'e gitmek istediği mesajı açıkça hissediliyordu. Sorun şu ki: Pytlick'in sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor.
Bu da, Pytlick'in sözleşmesinin süresini tamamlamak zorunda kalmaması için her iki kulübün de transfer ücreti konusunda anlaşması gerektiği anlamına geliyor. Bu da hiç de kolay bir iş değil. Birçok medyanın ortak haberine göre, bu ücretin 1 milyon ile 1,5 milyon euro arasında olması bekleniyor.
Hanning, Pytlick'in hızını kesiyor
Eğer bu gerçekten gerçekleşirse, iki HBL kulübü arasındaki transferler için mevcut rekor paramparça olur. Bu rekor şimdiye kadar 500.000 avro civarındaydı. Hentbol transferleri için dünya rekoru, Paris Saint-Germain'in 2015 yılında Nikola Karabatic'i FC Barcelona'dan iki milyon avroya transfer etmesiyle kırılmıştı.
Pytlick'in Flensburg'daki kariyerinin ne zaman sona ereceği ise henüz belirsizliğini koruyor. Füchse'nin genel müdürü Bob Hanning, Bild gazetesine verdiği demeçte temkinli bir tavır sergiledi: "Simon'u 2027'den önce transfer etmek istediğimiz biliniyor. Ancak Simon Pytlick'in Flensburg'da bir sözleşmesi olduğunu da saygıyla karşılamalıyız ve biz de bunu yapıyoruz. Elbette oyuncunun isteğini anlayabiliyoruz ve bu birçok açıdan mantıklı. Yine de inisiyatif bizde değil."
Glandorf, Pytlick hakkında: "Onunla 2027'ye kadar plan yapıyoruz"
Bu açıklamaların ciddi mi olduğu yoksa sadece bir pazarlık taktiği mi olduğu zamanla anlaşılacak, ancak Flensburg'un patronu Holger Glandorf da, en azından sözde, Pytlick'in hızlı bir şekilde ayrılmasına kapıyı kapattı. "Milli oyuncularımız en geç Salı günü Flensburg'a dönecek. O zaman Simon ile görüşeceğiz ve görüşlerimizi karşılaştıracağız. Onunla 2027'ye kadar plan yapıyoruz. Hepimizin bu durumla başa çıkabilecek kadar profesyonel olduğumuza inanıyorum," dedi eski milli oyuncu Bild gazetesine.
Ancak şimdiden kesin olan bir şey var ki, Füchse çok uzak bir gelecekte süperstarlarla dolu bir kadroya sahip olacak. Dünya'nın en iyi hentbolcusu Mathias Gidsel ve Pytlick'e, 2028'de Fransız Dika Mem de eklenerek, şu anki Almanya şampiyonu takıma bir başka mutlak dünya klasmanı oyuncu daha katılacak.