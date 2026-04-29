Lionel Messi, Luis Suárez ve Neymar ile birlikte Barcelona’da üçlü kupayı kazandığı dönem de dahil olmak üzere parlak bir teknik direktörlük kariyerine sahip olmasına rağmen, Luis Enrique Salı gecesi oynanan maçın her şeyi geride bıraktığına inanıyor. PSG teknik direktörü, takımının 5-2 öne geçtiği ancak Bayern’in maçın sonlarında gösterdiği geri dönüşün heyecan verici bir rövanş maçı hazırladığı karşılaşmanın muazzam yoğunluğu karşısında hayrete düştü.

Luis Enrique, maç sonrası değerlendirmede, “Hiç bu kadar yoğun bir maç görmemiştim,” dedi. “Şu anda eksiklikleri belirtmenin sırası değil; herkesi tebrik etmemiz gerekiyor. Bugün kazanmayı, berabere kalmayı ve kaybetmeyi de hak ettik. Fantastik bir maçtı. Şüphesiz, bir teknik direktör olarak şimdiye kadar yer aldığım en iyi maçtı.”