AFP
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"Şimdiye kadar yer aldığım en iyi maç!" - PSG'nin Bayern Münih'i 5-4 mağlup etmesinin ardından "çok yorgun" olan Luis Enrique, Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmak için ikinci maçta "asgari" gol hedefini açıkladı
Paris'te rekor kırılan bir gece
Dokuz golün atıldığı bu muhteşem maç sadece eğlenceli olmakla kalmadı; aynı zamanda tarihi bir olaydı. Bu maç, Şampiyonlar Ligi tarihindeki en çok gol atılan yarı final maçı olarak resmen kayıtlara geçti. Dahası, maçın kaotik yapısı, Avrupa’nın en prestijli turnuvasının eleme aşamasındaki maçlar arasında şimdiye kadar atılan en fazla gol sayısında ikinci sırayı paylaşmasına neden oldu ve her iki dev takımın sahip olduğu hücum gücünü bir kez daha ortaya koydu. PSG, ikinci yarının başlarında üç gol farkla öne geçince Budapeşte’deki finale doğru rahat bir şekilde ilerliyor gibi görünüyordu. Khvicha Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele maçın yıldızları oldular; her iki kanat oyuncusu da ikişer gol atarak, çılgın Parisli seyircilerin önünde Bundesliga devlerini sersemletti.
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Luis Enrique için antrenörlük kariyerinin zirvesi
Lionel Messi, Luis Suárez ve Neymar ile birlikte Barcelona’da üçlü kupayı kazandığı dönem de dahil olmak üzere parlak bir teknik direktörlük kariyerine sahip olmasına rağmen, Luis Enrique Salı gecesi oynanan maçın her şeyi geride bıraktığına inanıyor. PSG teknik direktörü, takımının 5-2 öne geçtiği ancak Bayern’in maçın sonlarında gösterdiği geri dönüşün heyecan verici bir rövanş maçı hazırladığı karşılaşmanın muazzam yoğunluğu karşısında hayrete düştü.
Luis Enrique, maç sonrası değerlendirmede, “Hiç bu kadar yoğun bir maç görmemiştim,” dedi. “Şu anda eksiklikleri belirtmenin sırası değil; herkesi tebrik etmemiz gerekiyor. Bugün kazanmayı, berabere kalmayı ve kaybetmeyi de hak ettik. Fantastik bir maçtı. Şüphesiz, bir teknik direktör olarak şimdiye kadar yer aldığım en iyi maçtı.”
Bayern Münih pes etmeyi reddediyor
Ancak Bayern, Avrupa sahnesindeki köklü geçmişini yansıtan bir direnç sergiledi. Dayot Upamecano, Joshua Kimmich’in serbest vuruşundan kafayla attığı golle geri dönüşü başlattı; ardından Luis Diaz, güçlü bir vuruşla maçı gergin bir sona taşıdı. 5-4’lük nihai skor, eşleşmeyi bıçak sırtında bıraktı ve Luis Enrique, bu duygusal iniş çıkışların kendisini fiziksel olarak yıprattığını itiraf etti. Maçın bitiminden sonra İspanyol teknik adam şaka yaparak, “Çok yorgunum, ama tek bir kilometre bile koşmadım,” dedi. “O yüzden oyuncuların nasıl hissettiğini bilmiyorum.”
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Allianz Arena’nın hedefi
Basının yüksek tempolu yapısı ve sürekli pozisyon değişiklikleri her iki takımın oyuncularını da bitkin düşürdü; ancak PSG teknik direktörü, önümüzdeki hafta Allianz Arena’ya gidecekleri için işin henüz bitmediğinin farkında. Luis Enrique, Vincent Kompany’nin takımını mağlup etmek için neyin gerekli olduğu konusunda hiçbir yanılgıya kapılmıyor.
Luis Enrique, “Az önce teknik ekibime ‘Bu maçı kazanmak için kaç gol atmamız gerektiğini düşünüyorsunuz?’ diye sordum. Onlar da ‘En az üç’ dediler,” diye açıkladı. “Bayern Münih, kendi sahasında daha da güçlüdür, ancak biz de aynı zihniyeti sergilemeye çalışacağız.”