FC Bayern'in Säbener Straße 51-57 adresindeki efsanevi kulüp tesislerinin bugün bu haliyle görünmesinin bir nedeni de Edmoses adlı bir bar. Münih'in Prinzregentenstraße caddesinde, Haus der Kunst ve şu anda kapalı olan sörf dalgası tesisinin yakınında bulunan Edmoses, 2013'te kapanana kadar popüler bir mekan olarak kabul ediliyordu. Süddeutsche Zeitung gazetesi, barla ilgili bir haberine "Sörfçüler ve hukukçuların birbirlerine iyi geceler dediği yer" başlığını atmıştı. Buna "Ve Bayern oyuncuları" da eklenebilirdi.
"Şimdiye kadar yaptığımız en çılgın proje!" FC Bayern, Real Madrid ve Barça'yı nasıl geride bıraktı
Edmoses, Arnold / Werner mimarlık bürosu tarafından tasarlandı. 2008 yılının başında, Münihli mimarlar çok daha büyük bir projeye gözlerini dikmişti. FC Bayern, o zamanlar Säbener Straße'deki eski kulüp tesislerini modernize etmek istiyordu. Daha doğrusu: Yeni teknik direktör Jürgen Klinsmann bunu istiyordu ve 2006 Dünya Kupası'ndaki yaz masalının coşkusuyla heyecanlanan patronlar Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge de buna onay verdi.
"Birkaç mimar, Bogenhausen'daki Hotel Palace'a bir sunum için davet edildi," diye hatırlıyor Sascha Arnold, SPOX ile yaptığı röportajda. "Orada Klinsmann, Hoeneß ve Rummenigge'ye restoran, wellness alanı, soyunma odaları, bir oditoryum ve benzeri özelliklere sahip bir kampüs konseptimizi sunmamız gerekiyordu." Ofisinin işi almasının bir nedeni de "o zamanlar Bayern oyuncularının da gittiği birkaç bar işletiyor olmamızdı, örneğin Edmoses. Patronlar, genç nesille bir bağımız olduğunu ve onların taleplerini anladığımızı düşündüler."
Jürgen Klinsmann, FC Bayern'i altyapı açısından modern çağa taşıdı
Plan işe yaramalıydı. 23 yaşında olan ve kesinlikle bu genç neslin bir üyesi olan Christian Lell, tesisin tamamlanmasının ardından "müthiş bir mekan" diye hayranlıkla konuştu. Lell şaka yollu bir şekilde bir müştemilat bile talep etti: "Bana bunu yaparsanız, hep burada olurum." Bu gerçekleşmedi, ancak FC Bayern oyuncuları bundan sonra her gün yeni tesiste sekiz saat geçirmek zorunda kaldılar. Klinsmann bir yandan takım yapısını iyileştirmek, diğer yandan da oyuncuların sağlığı ve beslenmesini ve genel olarak her şeyi gözetim altında tutmak istiyordu. Bunun için ilhamı, ikinci vatanı olan ABD'deki büyük NBA ve NFL kulüplerinden almıştı.
Yenileme çalışmalarının ardından Säbener Straße'de birdenbire simultane tercümanlar için kabinleri olan bir konferans salonu, bir kütüphane, dil kursları, masa tenisi ve bilardo masaları, Playstation ve DJ kabini bulunan dinlenme odaları ortaya çıktı. "Bu dünyada eşsiz bir şey, ne Real Madrid'de ne de FC Barcelona'da var," diye hayranlıkla konuştu Klinsmann. Daha önce kendisi de Barça'da forma giymiş olan kaptan Mark van Bommel, "Böyle bir şeyi Avrupa'nın hiçbir yerinde göremezsiniz. Belki Dubai'deki otellerde olabilir, ama bir futbol kulübünde değil," dedi.
Klinsmann'ın kişisel iç mimarı Jürgen Meißner, manevi bir dokunuş katmak için Buda heykelleri yerleştirdi. Bu heykeller kısa sürede, Klinsmann'ın teknik direktör olarak başarısızlığının sembolü haline geldi. Klinsmann, sadece on ay sonra hiçbir kupa kazanamadan görevinden alındı. Ancak altyapı açısından, ülkenin en büyük kulübünü modern çağa taşıdı.
Kurt Landauer, 1949 yılında FC Bayern'e bir yuva kazandırdı
FC Bayern 1900, Odeonsplatz yakınlarındaki Cafe Gisela'da kuruldu; ilk antrenman sahası ise Isar Nehri kıyısındaki Schyrenstraße'de bulunuyordu. İkinci Dünya Savaşı'na kadar Münihli futbolcular bazen burada, bazen orada maçlar oynadılar; kulüp ofisi de birkaç kez taşındı.
1949'da Başkan Kurt Landauer, Münih Belediyesi'nden Säbener Straße'deki Harlaching Bölge Spor Tesisi'nin kullanım haklarını elde ederek, kulübüne gerçek bir yuva kazandırdı. Tesis, şehir merkezinin güneyinde, tarihi Grünwalder Stadyumu ve yerel rakip TSV 1860'ın kulüp arazisinin yakınında yer alıyor. Bugün, tesisin girişinde efsanevi başkanın heykeli bulunuyor.
"Başlangıçta üç antrenman sahası vardı," diye hatırlıyor Sepp Maier, SPOX ile yaptığı röportajda. Daha sonra dünya çapında bir kaleci olacak olan Maier, 1958 yılında 14 yaşındaki bir genç oyuncu olarak FC Bayern'e transfer olmuştu. "Sahanın yanında saha görevlisinin evi vardı. Alt katta bir mutfak, üst katta ise evi vardı. Yanında giyinme ve duş için düz ahşap barakalar inşa edilmişti. Sol taraf profesyoneller, sağ taraf amatörler ve gençlik takımı içindi. Arkasında ise ayakkabıcı Sepp Renn'in odası vardı." Voila!
Maier, duşlarda sıcak su aktığını garanti ediyor. "Ama çok uzun sürmezdi. Her zaman ilk duş alanlardan biri olmaya çalışmak gerekiyordu, çünkü sonra su soğurdu, kazan gelen suyu tekrar ısıtana kadar." Ofis o zamanlar hala şehir merkezindeydi. "Ayda bir kez maaşımızı almak için oraya gitmek zorundaydık," diyor Maier. "O zamanlar banka havalesi yoktu."
1971 yılında FC Bayern'in genel merkezi Säbener Straße'ye taşındı
Bu koşullar altında, Sepp Maier, Franz Beckenbauer ve Gerd Müller'in önderlik ettiği yükselişteki takım, ülkenin en iyisi haline geldi. 1965'te üst lige yükseldi, 1969'da ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazandı. Ancak Almanya yeterli değildi, FC Bayern Avrupa'nın tacını kovalıyordu. Kıtanın en büyük kulüplerine eşit şartlarda karşı koyabilmek için Münih ekibi ilk büyük altyapı projesini planladı. Ne şans ki, başkanları Wilhelm Neudecker bir inşaat müteahhidi ve üstelik cömert üyeler de vardı.
1970'de FC Bayern, kulüp bülteninde Säbener Straße'de yeni bir kulüp binası inşa etmek için bağış çağrısında bulundu. Bu bina, artık sadece takımların evi olarak değil, aynı zamanda idari ofislerin de merkezi olacaktı. 500.000 Mark toplandı, ancak inşaatın maliyeti sonunda 3,8 milyon Mark oldu. 17 Mayıs 1971'de tesis, Münih Belediye Başkanı Hans-Jochen Vogel'in de aralarında bulunduğu 150 konuğun huzurunda açıldı. Soyunma odaları ve ofislerin bulunduğu geniş mekanların yanı sıra bir restoran, çok amaçlı spor salonu, dört çim saha ve bir sert zeminli saha da gezilebilirdi. Eski barakalar ilk başta korunmuş ve bahçe aletleri için depo olarak kullanılmıştı.
Daha sonra Klinsmann döneminde olduğu gibi, bu tadilatla da oyuncuların kulüp tesislerinde daha uzun süre kalması amaçlanıyordu, ancak ilk deneme başarısız oldu. "Yeni binada yataklı birkaç oda vardı. Aslında bu odalar, cuma günleri antrenmandan sonra orada kalıp cumartesi günkü maça birlikte hazırlanmamız için tasarlanmıştı," diye hatırlıyor Maier. "Ama bunu belki üç maçta bir yaptık. Sonra hiç konfor olmadığı için şikayet ettik. Burası bir gençlik yurdu gibi görünüyordu. Bu bize çok itici geliyordu."
Zaten devrimci bir menajer olan Robert Schwan, yıldızların talebine hemen anlayış gösterdi. Sonunda Başkan Neudecker de otel konaklamalarına onay verdi; hatta büyük maçlardan önce Tegernsee'deki lüks Bachmair'e bile gidildiler. Säbener Straße'deki daha iyi antrenman koşulları, genel profesyonelleşmeyle birleşince meyvesini verdi. 1974, 1975 ve 1976'da Münih ekibi Avrupa Şampiyonlar Kupası'nı kazandı.
"Bir bira içelim, hadi gidelim": Säbener Straße'deki buluşma noktası
Bu arada yatak odaları, genç takımlar ve amatörler için ek soyunma odalarına dönüştürülmüştü; profesyonel oyuncular ise tadilattan beri bodrum katında hazırlanıyordu. Klaus Augenthaler, SPOX ile yaptığı röportajda şöyle anlatıyor: "Orada dört soyunma odası vardı. İlki antrenörler için, ikincisi Beckenbauer, Maier ve Müller gibi yıldızlar için, üçüncüsü diğer as oyuncular için ve sonuncusu da geri kalan herkes içindi. Soyunma odalarının dağılımından takımın hiyerarşisi anlaşılıyordu."
Daha sonra kaptan olacak Augenthaler 1975'te 17 yaşında geldiğinde, en arkada sıraya girmek zorunda kaldı, tıbbi bakımda da durum böyleydi. "Masörümüz Josip Saric aslında sadece ona bahşiş veren ünlü oyuncuları tedavi ediyordu." Sadece sahada herkes eşitti, yıldızlar da genç yeni gelenler de. "Yaz tatilinden döndüğümüzde sahalar her zaman güzelce düzenlenmişti," diyor Augenthaler, "ama sonbaharda bir Bundesliga takımına yakışır halde değildi."
Taraftarlar da bunu her zaman görebiliyordu. Tüm antrenmanlar halka açıktı, özellikle okul tatillerinde büyük bir hareketlilik vardı. Yemek için, antrenman sahalarının yanında yüksek bir terasa sahip yeni restoran "Insider" davet ediyordu. Antrenmanlardan sonra bazen taraftarlar ve oyuncular burada bir araya gelirdi. "Kötü oynadığımızda, seyirciler bize bağırırdı," diye hatırlıyor Maier. "'Cumartesi günü berbat bir maç çıkardınız,' derlerdi, 'ama sorun değil, size kızmıyoruz, birer bira içelim, hadi bakalım.'"
Schweinsteiger gizlice içeri girdi, Scholl ve Elber pencereden kaçtı
Kısa süre sonra taraftarların Säbener Straße'ye akın etmeleri için bir neden daha ortaya çıktı: ABD gezisinden ilham alan genç menajer Uli Hoeneß, 1983 yılında taraftar ürünleri satışı için "Bayern-Boutique" adını taşıyan mağazayı açtı. 1989'da mağaza genişletildi; ayrıca ikinci büyük tadilat kapsamında, bugün hala göze çarpan cam kubbe ve sadece profesyonel takım için ayrı bir bina inşa edildi.
O zamandan beri oyuncular için burası harika bir yer haline geldi. Sepp Maier ve arkadaşları, eski gençlik yurdu havası nedeniyle otelde kalmakta ısrar ederken, Bastian Schweinsteiger artık kendi isteğiyle burayı ziyaret ediyordu. 2003 yılında, o zamanlar 18 yaşında olan yıldız adayı, gece saat 2'de jakuzide genç bir bayanla eğleniyordu. Alarm sistemi nedeniyle uyanan güvenlik görevlilerine, onu kuzeni olarak tanıttı.
Buna karşılık, 2000 yılında Mehmet Scholl ve Giovane Elber sadece oradan çıkmak istiyorlardı. Bodrum katındaki saunada yangın çıkmasının ardından, iki yıldız iplerle birinci kattaki pencerelerden kendilerini kurtarmak zorunda kaldı. Tesis o zamanlar ağır hasar gördü, hasar tutarı yaklaşık iki milyon Mark'tı. Küçük çaplı yenileme çalışmalarının ardından, 2008 yılında Klinsmann yönetiminde bugüne kadar yapılan en büyük tadilat gerçekleştirildi.
2008'deki tadilatla birlikte restoran da ortadan kalktı
"Genel olarak bakıldığında, bu kesinlikle şimdiye kadar yaptığımız en çılgın projeydi," diyor mimar Arnold bugün. "Ondan önce kulüp binası, 1970'lerde inşa edilmiş, 1980'lerin standartlarına göre yenilenmiş bir yapıydı ve kısmen Bavyera'daki bir kart oyun köşesi gibi görünüyordu. Yedi hafta içinde 2000 metrekareden fazla alan iskeletine kadar yıkıldı ve ardından tamamen yeniden inşa edildi." Projenin maliyeti 15 milyon avro olduğu söyleniyor. Her biri sekiz saatlik üç vardiya halinde, 24 saat kesintisiz çalışıldı. "Bu, özellikle şantiye yönetimi ve ustalar için inanılmaz bir başarıydı."
Oyuncular elbette yeni olanaklardan yararlandı. Ancak mağdur olanlar da vardı; sadık antrenman izleyicileri ve restoran sahibi Erika Niemeyer, çünkü restoranı kapanmak zorunda kalmıştı. "Dehşete düştüm ve son derece üzgünüm," diye yakınıyordu Niemeyer o zamanlar. "Kalbimi söküp atıyorlar. Buradaki herkes, taraftarlar da dahil, bir parça vatanını kaybediyor." Yıllar sonra, yerine "Paulaner Treff" açıldı. Ancak burası sadece halka açık antrenmanlar sırasında erişilebilir ve bu nedenle eskiden Edmoses'ten daha da seçkin bir yer. Artık taraftarlar yılda sadece birkaç gün içeri girebiliyor.
Gizli antrenmanlarda görüşü engellemek için çitlere yüksek perdeler takıldı. 2024'te Bild gazetesi, perdelerin arkasında durup idollerinin antrenmanlarını dinlemeye çalışan taraftarların bile kovulduğunu bildirdi. 2017'den beri kulübün kendi altyapı oyuncuları da antrenmanları izleyemiyor. Yer sıkıntısı nedeniyle, tüm altyapı ve yatılı okul, 70 milyon avroya mal olan ve şehrin kuzeyinde Allianz Arena'nın yakınında inşa edilen yeni kampüse taşındı.
Kulüp tesislerinin bir sonraki yenileme çalışması: 2026'da mı başlayacak?
Bu arada, 2010'lu yıllarda Säbener Straße'deki dernek arazisinde modern bir çok amaçlı salon, ek bir ofis binası ve kum havuzu ile futbol tenisi sahası içeren yeni açık hava alanları inşa edildi. Arnold / Werner mimarlık bürosu, su koşusu için karşı akım sistemine sahip bir yüzme havuzu inşa etti ve çatı katını yeni bir sağlık bölümüyle genişletti. 2013 yılında Münihli mimarlar, yeni teknik direktör Pep Guardiola'nın ofisini de yeniden tasarladı.
"Masa konusunda ona Norman Foster'ın standart bir modelini ve kendi tasarladığım, asimetrik, heykelsi bir tek parça modeli seçenek olarak sundum," diyor Arnold. "Pep masamı beğendi ve mutlaka onu istedi. Biz de marangozdan yaptırttık." Arnold, uygun bir koltuk olarak "yumuşak yastıklı gri bir Eames Alu Chair" önerdi. Uzun teslim süresi nedeniyle Guardiola, bu arada aynı modelin siyah versiyonunu aldı. "Gri sandalye nihayet geldiğinde, siyah olanı ben aldım," diyor Arnold. "Onu bugüne kadar kullanıyorum. Pep'in sandalyesi hâlâ rahat."
Ancak Säbener Straße'deki eski eseri yakında yeni bir görünüme kavuşabilir. "Oteller ortalama olarak her on ila on iki yılda bir yenilenmek zorundadır," diyor Arnold. "Bu nedenle Bayern'in 18 yıl sonra bir yenileme planlaması şaşırtıcı değil." Eski yönetim kurulu başkanı Oliver Kahn da bir tadilatla ilgileniyordu. Onun halefi Jan-Christian Dreesen, 2024 yılında bir basın açıklamasında şunları duyurdu: "Yeni bir performans merkezi, FC Bayern'in uluslararası oyuncuları ikna etmeye devam edebilmesi ve en üst düzeyde rekabet gücünü koruyabilmesi için merkezi bir yapı taşıdır."
Münchner Merkur gazetesi Aralık ayında, bunun için ön izin alındığını bildirdi. Salı günü, yakında yeni bir antrenman sahasının inşasına başlanabileceğine dair haberler çıktı. Muhtemelen bu, büyük yenileme çalışmasının başlangıcıdır. Projenin gerçekleştirilmesi üç yıl sürecek ve yaklaşık 100 milyon avroya mal olacak; çalışmalar 2026'da başlayabilir. Önce barakalar, sonra gençlik yurdu havası, sonunda Dubai'deki gibi bir otel - peki şimdi ne olacak?