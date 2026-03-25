"Şimdiye kadar yaptığımız en çılgın proje!" FC Bayern, Real Madrid ve Barça'yı nasıl geride bıraktı

Plan işe yaramalıydı. 23 yaşında olan ve kesinlikle bu genç neslin bir üyesi olan Christian Lell, tesisin tamamlanmasının ardından "müthiş bir mekan" diye hayranlıkla konuştu. Lell şaka yollu bir şekilde bir müştemilat bile talep etti: "Bana bunu yaparsanız, hep burada olurum." Bu gerçekleşmedi, ancak FC Bayern oyuncuları bundan sonra her gün yeni tesiste sekiz saat geçirmek zorunda kaldılar. Klinsmann bir yandan takım yapısını iyileştirmek, diğer yandan da oyuncuların sağlığı ve beslenmesini ve genel olarak her şeyi gözetim altında tutmak istiyordu. Bunun için ilhamı, ikinci vatanı olan ABD'deki büyük NBA ve NFL kulüplerinden almıştı.

Yenileme çalışmalarının ardından Säbener Straße'de birdenbire simultane tercümanlar için kabinleri olan bir konferans salonu, bir kütüphane, dil kursları, masa tenisi ve bilardo masaları, Playstation ve DJ kabini bulunan dinlenme odaları ortaya çıktı. "Bu dünyada eşsiz bir şey, ne Real Madrid'de ne de FC Barcelona'da var," diye hayranlıkla konuştu Klinsmann. Daha önce kendisi de Barça'da forma giymiş olan kaptan Mark van Bommel, "Böyle bir şeyi Avrupa'nın hiçbir yerinde göremezsiniz. Belki Dubai'deki otellerde olabilir, ama bir futbol kulübünde değil," dedi.

Klinsmann'ın kişisel iç mimarı Jürgen Meißner, manevi bir dokunuş katmak için Buda heykelleri yerleştirdi. Bu heykeller kısa sürede, Klinsmann'ın teknik direktör olarak başarısızlığının sembolü haline geldi. Klinsmann, sadece on ay sonra hiçbir kupa kazanamadan görevinden alındı. Ancak altyapı açısından, ülkenin en büyük kulübünü modern çağa taşıdı.