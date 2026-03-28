"Şimdiye kadar oynadığımız en kötü maçlardan biri!" - Emi Martinez, zayıf rakip Moritanya'ya karşı zorlu bir galibiyetin ardından Arjantinli takım arkadaşlarını sert bir şekilde eleştirdi
La Bombonera'daki zorlu mücadeleler
FIFA dünya sıralamasında 115. sırada yer alan Moritanya karşısında Arjantin, her zamanki üstünlüğünü ortaya koymakta zorlandı. Dünya şampiyonu takım, ilk yarıda Enzo Fernandez ve Nico Paz'ın golleriyle maçın başlarında rahat bir galibiyet yolunda ilerliyor gibi görünüyordu. Ancak maç ilerledikçe tempo önemli ölçüde düştü ve bu durum, 94. dakikada Moritanya'dan Jordan Lefort'un attığı teselli golüyle doruğa ulaşarak ev sahibi takımı hayal kırıklığına uğrattı.
Martinez, azim eksikliğini sert bir şekilde eleştirdi
Martinez, 90 dakika boyunca gözle görülür bir şekilde hayal kırıklığına uğramıştı ve maçın bitiminden sonra basın mensuplarının karşısına çıktığında düşüncelerini açıkça dile getirdi. Açık sözlülüğüyle tanınan Aston Villa kalecisi, takımın bu hazırlık maçını nasıl yönettiğine dair sert bir eleştiri getirdi. Martinez şöyle konuştu: "Oldukça kötüydü. Bir hazırlık maçı için bile olsa, oynadığımız en kötü maçlardan biriydi. "Yürekten oynamadık, neyse ki Finalissima'yı bu şekilde oynamadık," diye itiraf etti Aston Villa kalecisi. "Oyun ve hızdan yoksunduk. Biraz daha yürekten oynamamız gerekiyor. Yoğunluktan, savunma sağlamlığından ve savunma yaparken inançtan yoksunduk."
Zabaleta şampiyonluk unvanını korumayı destekliyor
Hayal kırıklığına rağmen, Arjantin'in eski savunma oyuncusu Pablo Zabaleta, mevcut kadronun 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluk unvanını korumak için gerekenlere sahip olduğuna dair inancını koruyor. Zabaleta, Messi'nin yaşı ne olursa olsun, sadece varlığının bile rakipleri tedirgin ettiğine inanıyor. "Arjantin, benim gerçek şampiyonluk adayları arasında saydığım takımlardan biri. Evet, Messi birkaç yaş daha yaşlı olacak, ancak hâlâ muhteşem anlar yaratabilecek kapasitede," diyen Zabaleta, gazetecilere şunları söyledi: "Rakipler hâlâ ceza sahası yakınlarında ondan korkuyor... Dribblingi, öldürücü paslar için vizyonu, içeriye kesip uzak direği bulma yeteneği, serbest vuruşları. Sadece onun kalitesindeki bir oyuncu bu anları yaratabilir. Portekiz de yakından takip edeceğim bir takım. Ve artık [Thomas] Tuchel'in yönetimindeki İngiltere iyi oynuyor ve güçlü bireysel yeteneklere sahip. Kazananı tahmin etmek her zaman zordur, ama umarım Arjantin o kupayı elinde tutabilir."
Bir sonraki zorlu göreve bakarken
Arjantin, 31 Mart'ta oynanacak Zambiya maçı hazırlıklarına başlarken bu performansın üzerinde fazla durmaya vakti olmayacak. Odak noktası, Scaloni döneminin alamet-i farikası haline gelen yüksek pres ve yüksek enerjili oyun stilini yeniden kazanmaya hemen kayacak; bu süreçte kadroya girmek için mücadele eden birçok yedek oyuncu da yerlerini korumaya çalışacak. Albiceleste'den, eleştirileri susturmak ve taraftarlarını rahatlatmak için çok daha üstün bir performans sergilemesi bekleniyor.