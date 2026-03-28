"Şimdiye kadar oynadığımız en kötü maçlardan biri!" - Emi Martinez, zayıf rakip Moritanya'ya karşı zorlu bir galibiyetin ardından Arjantinli takım arkadaşlarını sert bir şekilde eleştirdi

Hayal kırıklığına rağmen, Arjantin'in eski savunma oyuncusu Pablo Zabaleta, mevcut kadronun 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluk unvanını korumak için gerekenlere sahip olduğuna dair inancını koruyor. Zabaleta, Messi'nin yaşı ne olursa olsun, sadece varlığının bile rakipleri tedirgin ettiğine inanıyor. "Arjantin, benim gerçek şampiyonluk adayları arasında saydığım takımlardan biri. Evet, Messi birkaç yaş daha yaşlı olacak, ancak hâlâ muhteşem anlar yaratabilecek kapasitede," diyen Zabaleta, gazetecilere şunları söyledi: "Rakipler hâlâ ceza sahası yakınlarında ondan korkuyor... Dribblingi, öldürücü paslar için vizyonu, içeriye kesip uzak direği bulma yeteneği, serbest vuruşları. Sadece onun kalitesindeki bir oyuncu bu anları yaratabilir. Portekiz de yakından takip edeceğim bir takım. Ve artık [Thomas] Tuchel'in yönetimindeki İngiltere iyi oynuyor ve güçlü bireysel yeteneklere sahip. Kazananı tahmin etmek her zaman zordur, ama umarım Arjantin o kupayı elinde tutabilir."